Mlekarna Celeia tudi letos navdušila z razprodanim tradicionalnim Družinskim dnem in 2. Trail tekom Zelene doline

Mlekarna Celeia v sklopu svoje zgodbe Ker smo si blizu že drugo leto zapored povezuje družine, posameznike in ljubitelje trail teka na Golteh. Letošnji odziv je presegel vsa pričakovanja: več kot 1.500 družin in posameznikov ter med njimi skoraj 400 trail tekačev je napolnilo prireditveni prostor 2. Družinskega dne in Trail teka Zelene doline v soboto, 6. septembra. Izjemno zanimanje za dogodek potrjuje, da Mlekarna Celeia odlično izpolnjuje svoje poslanstvo promocije zdravega in aktivnega načina življenja.

Mlekarna Celeia je v neokrnjeni naravi na Golteh letos že drugič zapored povezala slovenske družine, posameznike in ljubitelje trail teka. Dogodek je naletel na izjemen odziv, saj je več kot 1.500 obiskovalcev, med njimi skoraj 400 tekačev in 300 pohodnikov, napolnilo prireditveni prostor za hotelom Montis in se podalo na idilične trase Hribar (22 km), Dolinar (13 km) in Pohodnik (13 km).

V sklopu trail tekmovanja so se prijavljeni trail tekači preizkusili na dveh trasah, Hribar in Dolinar, z veličastnim štartom ob hotelu Montis. Foto: Mlekarna Celeia

"Po lanskem uspešno izpeljanem dogodku smo se letošnje organizacije lotili s srcem in veliko željo, da na tej čudoviti planini obiskovalcem tudi letos podarimo nepozaben dan. Izjemen odziv nas je presenetil že na začetku poletja, saj je bil dogodek razprodan. Takšna podpora nam je dala veliko potrditev in zagon za prihodnje leto, ko se zagotovo spet srečamo na Golteh," je povedala vodja projektov Družinski dan na Golteh in Trail tek Zelene doline Neli Z. Koren.

Tekače in pohodnike so navdušile lepote Krajinskega parka Golte in pogorja Smrekovca, družine pa pester animacijski program in koncert Fehtarjev.

Dogodek se je v soboto, 6. septembra, začel ob 9.30 s štartom trail teka, najprej najdaljše trase Hribar, sledil je štart na krajši trasi Dolinar, pohodniki pa so svojo pot lahko začeli že v zgodnjih jutranjih urah. Ob 11.00 se je uradno začel Družinski dan s premiernim Oki Doki trail tekom za najmlajše, ki so skozi gozdiček v bližini hotela Montis tekli v spremstvu staršev in animatorjev. Družine so uživale tudi v bogatem spremljevalnem programu: ustvarjalnih delavnicah z Malalu, dogodivščinah na velikem napihljivem poligonu Fit mravljic, personaliziranju Oki Doki jogurtov in degustacijah izdelkov Zelene doline.

Za animacije in igrivo predstavo je s svojo ekipo poskrbela Tjaša Lončar iz podjetja Malalu. Foto: Mlekarna Celeia

Podjetje Golte d.o.o. je udeležencem po posebni ceni omogočilo adrenalinske aktivnosti v Avantura parku in slastne palačinke, številni pa so se podali na družinski pohod s petimi postojankami od Mozirske koče do koč Pr’ Žlajferju in Trije ploti. Najmlajši so se lahko preizkusili tudi v vlogi pravih gasilcev, za kar so poskrbele gasilke iz PGD Mozirje.

Gasilke iz PGD Mozirje so poskrbele za to, da so se najmlajši za en dan preizkusili v vlogi pravih gasilcev. Foto: Mlekarna Celeia

Za ples in petje ter uvod v novo šolsko leto je poskrbela Tinkara Fortuna, za štruklje po tradicionalni recepturi zgornjesavinjskih krajev pa ekipa Štrukljifest. Za vrhunec je poskrbela skupina Fehtarji, ki je z uspešnicami pod prireditvenim šotorom ustvarila nepozabno vzdušje za vse generacije.

Za vrhunec dogodka je z neverjetno energijo poskrbela skupina Fehtarji, s katero se je pod šotorom po 15. uri začel nepozaben žur. Foto: Mlekarna Celeia

Trail tekače je pred štarti tekov ogrela ambasadorka znamke Zelene doline in slovenska smučarska šampionka Ilka Štuhec, ki je s svojo prisotnostjo razveselila tudi preostale obiskovalce. Na prvih mestih trail teka na trasi Hribar sta letos slavila Klara Špeh in Milan Kovačič, na trasi Dolinar pa sta prva v cilj pritekla Petja Iza Hudales in Han Hostnik. Zmagovalcem v ženski in moški kategoriji je ob predaji nagrad čestitala tudi mlečna kraljica Zelene doline Slovenije Ana Stenovec.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

V Mlekarni Celeia so ob tem poudarili, da so prav takšni dogodki priložnost za uresničevanje njihove zgodbe Ker smo si blizu, s katero spletajo trajnejše vezi z ljudmi in okoljem, iz katerega izhajajo. "Ker smo si blizu nam omogoča, da se povežemo z dolinami, od koder prihaja naše mleko, in z ljudmi, ki so del našega vsakdana – tako z družinami, kupci kot tudi našimi kmeti dobavitelji mleka. Razveseljuje nas letošnji množičen obisk tekačev in tudi pohodnikov iz vse Slovenije ter njihovo navdušenje nad trasami, ki smo jih pripravili zanje, po prihodu v cilj. To pomeni, da delamo prave stvari na pravi način," je dejala vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur.

Po njenih besedah je uspeh Družinskega dne s Trail tekom Zelene doline na Golteh še en dokaz, da znamka Zelene doline s svojim delovanjem presega okvir same proizvodnje mlečnih izdelkov, saj ustvarja priložnosti za druženje, gibanje in povezovanje v lokalnem okolju.

Naročnik oglasnega sporočila je MLEKARNA CELEIA, D.O.O.