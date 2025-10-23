Spominja na “lambota”, le da bo nekajkrat cenejši - ta križanec v Sloveniji čez eno leto

Na Kitajskem so razkrili hibridno in električno različico križanca omoda 4, ki v Slovenijo predvidoma prihaja čez dobro leto.

Omoda, ki del največjega kitajskega avtomobilskega izvoznika Chery Auto, je v kitajskem Wuhuju razkrila nov avtomobil z globalnimi prodajnimi težnjami. Namenjen naj bi bil predvsem mlajšim kupcem, je pa to kompaktni križanec za enega ključnih razredov v Evropi. Omoda 4 se predstavlja z dinamičnimi in drznimi linijami. Vsaj spredaj nekoliko spominja tudi na lamborghinije, dejansko podobno kot razred večji fortning T5 - ta je trenutno vsaj v Sloveniji z naskokom najuspešnejši posamični kitajski avtomobil. Je to dober obet tudi za omodo 4?

Hibrid ali polna elektrika

Foto: Omoda Adria Avtomobil bo na voljo s polnim hibridnim pogonom (HEV) , ki bo imel skupno moč 205 kilovatov (279 “konjev”). Deklarirana kombinirana povprečna poraba je pri dobrih petih litrih na sto prevoženih kilometrov. Poleg hibrida bo pogon lahko tudi povsem električni. Moč je 150 kilovatov, napovedana povprečna poraba po 16,5 kWh na sto kilometrov.

Dodatno omoda 4 pozna tudi različico ultra, kjer pa so v pogonu združili 1,5-litrski turbobencinski motor (143 “konjev”) in elektromotor (204 “konje”), avtomobilu pa dodali še precej dodatkov za bolj športen videz in tudi boljši aerodinamični izkoristek.

Po trenutnih načrtih uvoznika znamke, to je družba GA Adriatic (tudi Renault, Dacia, Alpine …), bo omoda 4 na slovenske ceste zapeljala novembra prihodnje leto.

Foto: Omoda Adria Foto: Omoda Adria Foto: Omoda Adria