Šov v Zagrebu: Kitajci z dvema znamkama in štirimi saloni v Sloveniji #foto

Konkurenco na slovenskem trgu bo resno okrepil največji kitajski avtomobilski izvoznik Chery Auto, ki z znamkama Omodoa in Jaecoo stavi prav na razmerje prostornega, dobro opremljenega in še vedno ne predragega avtomobila.

Na slovenskem trgu je tudi uradno, to pomeni z lastnimi uvozniki oz. trgovci, prisotnih vse več kitajskih avtomobilskih znamk. Nekatere počasi pridobivajo na svojem tržnem deležu. Po zadnji prodajni statistiki je bil najvišje uvrščen Dongfeng (15. mesto in skoraj dvoodstotni tržni delež, v prvi trideseterici znamk sta še MG (1,1 odstotka trga) in Geely (0,7 odstotka trga).

V Sloveniji v top 20 avtomobilov prvič tudi kitajski

Vsaka nova znamka na novo opredeli razmerja in preostalim odvzame vsaj malenkost tržnega deleža. Največje povpraševanje ni po majhnih električnih avtomobilih, čeprav imata dongfeng box in leapmotor T03 letos že več kot 260 registracij, temveč po cenovno spodobno postavljenih križancih oz. športnih terencih s klasičnimi pogoni.

Da Slovence zanima tak avtomobil, če v oglaševani ceni dobi praktično vso razpoložljivo opremo in cena zanesljivo ostane pod mejo 30 tisoč evrov, je od lanskega avgusta najbolje pokazal forthing T5. To je z naskokom najpogostejši kitajski avtomobil na slovenskih cestah. Samo letos so jih do konca avgusta registrirali že več kot 500. Kot prvi kitajski avtomobil se je v Sloveniji uvrstil med prvih 20 najuspešnejših modelov.

Navadite se na nove logotipe in nova imena

To so križanci s klasičnim bencinskim motorjem. V ponudbi so sicer ponekod tudi hibridi, ki pa ceno že potisnejo prek 30 tisočakov, in ker je razlika v porabi premajhna, se kupci raje odločajo za bencinsko gnane različice.

Konkurenca v tem razredu se zdaj še krepi. Najprej je znamka Geely v Slovenijo pripeljala nov model cityray, ki je prav dimenzij forthinga T5, najnovejša novost pa je slovensko-hrvaški zagon znamk Omoda in Jaecoo. Obe sodita pod okrilje družbe Chery Auto, ki je za zdaj največji kitajski avtomobilski izvoznik. Trenutno prodajo največ svojih avtomobilov izven Kitajske.

Predstavitev so organizirali v Zagrebu, kjer so pod žaromete postavili svoje prve avtomobile. Najmanjši je omoda 5, ki je kompaktni križanec s ceno 24 tisoč evrov. Poganja ga 1,6-litrski turbobencinski motor TGDI (145 "konjev"). Električna različica tega modela prihaja s ceno tik nad mejo 30 tisoč evrov, tako da je upravičena še do subvencije 7.200 evrov.

Jaecoo 7 je neposredni tekmec forthinga T5. Poganja ga 1,6-litrski turbobencinski motor TGDI. Pri dvokolesno gnani različici se začne cena pri slabih 29 tisoč evrih, s štirikolesnim pogonom je cena višja za tri tisočake. Ta avtomobil je nato na voljo tudi kot priključni hibrid – električni doseg je do 90 kilometrov, osnova za pogon pa je 1,5-litrski turbobencinski motor. V Zagrebu so prav tako pokazali kompaktni model jaecoo 5 (bencinsko in električno različico) in veliki športni terenec omodo 9.

Čeprav sta si znamki Omoda in Jaecoo podobni in sodita pod streho istega proizvajalca, sta si dokaj različni. Oblikovno Jaecoo prinaša klasične terenske linije, avtomobili Omode pa delujejo bolj športno in celo rahlo kupejevsko. Sodeč po materialih in cenovni umeščenosti Jaecoo predstavlja nekaj višjo raven kot Omoda.

Prodajo bodo v Sloveniji začeli s štirimi novimi prodajnimi saloni (Ljubljana, Koper, Celje in Murska Sobota), v Novem mestu pa imajo tudi že skladišče z rezervnimi deli. Za prodajo sicer skrbi družba Omoda Adria s sedežem v Zagrebu.

