Ob nakupu toplotne črpalke prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo brezplačno

V podjetju REAM d.o.o. so za prihajajočo jesen pripravili posebno akcijsko ponudbo, ki bo poskrbela za udobje v vašem domu v vseh letnih časih. Ob nakupu izbrane toplotne črpalke Mitsubishi Electric pri naših pooblaščenih monterjih prejmete popolnoma brezplačno še določeno klimatsko ali prezračevalno napravo:

PUD/PUZ-SHWM + CYLINDER ALI HYDROBOX = MSZ/MUZ-DW35VF

+ CYLINDER ALI HYDROBOX = PUD/PUZ-SWM + CYLINDER ALI HYDROBOX = MSZ/MUZ-HR25VF

+ CYLINDER ALI HYDROBOX = SUZ-SWM + CYLINDER ALI HYDROBOX = VL-50SR2-E

Gre za enkratno priložnost, s katero boste v svoj dom prinesli dvojno udobje – zanesljivo ogrevanje in svež zrak ali prijetno hlajenje. Akcija je namenjena vsem tistim uporabnikom, ki si zase in svojo družino želijo samo najboljše. Pri REAM vam že vrsto let zagotavljajo vrhunske pogoje za bivanje, brez sklepanja kompromisov. Zdaj pa vam nudijo vrhunsko priložnost, da si v svojem domu zagotovite čisto vse, kar potrebujete za zdravo, prijetno in udobno bivanje.

Zakaj se odločiti za nakup toplotne črpalke Mitsubishi Electric?

Toplotne črpalke Mitsubishi Electric so sinonim za energetsko učinkovitost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Njihova tehnologija omogoča izkoriščanje obnovljivih virov energije, kar pomeni nižje stroške ogrevanja in prijaznejši odnos do okolja. Ob tem pa zagotavljajo tudi visoko stopnjo udobja, saj poskrbijo za optimalno temperaturo, ne glede na letni čas.

V akcijo so vključeni naslednji modeli vrhunskih toplotnih črpalk Mitsubishi Electric:

Zubadan PUD/PUZ-SHWM

Ta model zagotavlja visoko energetsko učinkovitost (A+++) ter nominalno moč ogrevanja do zunanje temperature –15 stopinj Celzija. S kombinacijo zunanje enote PUZ in notranje enote E-generacije lahko ogrejemo vodo do 70 stopinj Celzija. Posebna zvočna izolacija in napredna zasnova ventilatorja poskrbita za izjemno tiho delovanje naprave.

Ecodan PUD/PUZ-SWM

Toplotna črpalka dosega visoko učinkovitost in omogoča ogrevanje vode do 60 stopinj Celzija tudi pri nižjih zunanjih temperaturah. S kombinacijo zunanje enote PUZ in notranje enote E-generacije pa lahko ogrejemo vodo do 68 stopinj Celzija. Zmanjšana raven hrupa in vgrajen antivibracijski sistem zagotavljata udobno delovanje brez motenj v bivalnem okolju.

Ecodan SUZ-SWM

Toplotna črpalka omogoča ogrevanje vode do 60 stopinj Celzija tudi pri nizkih zunanjih temperaturah in uporablja okolju prijazno hladilno sredstvo R32. Odlikujeta jo tiho delovanje in zaščita proti koroziji, zato je zanesljiva tudi pri dolgotrajni uporabi.

Nakup ene od zgoraj naštetih toplotnih črpalk pa vam jeseni prinaša dodatno ugodnost. Popolnoma brezplačno lahko namreč izberete eno izmed naprav, ki bo še dodatno izboljšala vašo bivalno izkušnjo:

klimatska naprava MSZ/MUZ-DW35VF – zagotavlja hitro hlajenje ali ogrevanje prostora,

– zagotavlja hitro hlajenje ali ogrevanje prostora, klimatska naprava MSZ/MUZ-HR25VF – kompaktna in učinkovita rešitev za vsak dom,

– kompaktna in učinkovita rešitev za vsak dom, prezračevalna naprava VL-50SR2-E – odlična rešitev za svež zrak v prostoru.

Tako boste zgolj z enim nakupom poskrbeli za ogrevanje, učinkovito hlajenje ali svež zrak v notranjih bivalnih prostorih.

Prednosti akcijske ponudbe Jesenska akcija podjetja REAM d.o.o. je zasnovana z mislijo na uporabnike, ki si želijo dolgoročno investirati v kakovostno ogrevanje in hkrati pridobiti dodatno napravo brez dodatnih stroškov. Glavne prednosti akcije so: dvojna vrednost – ob nakupu toplotne črpalke prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo,

– ob nakupu toplotne črpalke prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo, popolna prilagodljivost – sami izberete, katera dodatna naprava najbolj ustreza vašim potrebam,

– sami izberete, katera dodatna naprava najbolj ustreza vašim potrebam, prihranek – prodajna cena dodatne naprave se v celoti odšteje ob nakupu toplotne črpalke. Ponudba velja od 8. 9. 2025 do 15. 11. 2025, zato je zdaj pravi čas, da izkoristite priložnost in poskrbite za popolno udobje v svojem domu.

Pomembno

Ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric prejmete za posamezen model določeno dodatno napravo brez doplačila, vendar ta ne vključuje izvedbe montaže klimatske naprave ali prezračevalne naprave. Za montažo se boste dogovorili neposredno z našim pooblaščenim monterjem, pri katerem boste opravili tudi nakup toplotne črpalke. Tako boste imeli celotno storitev podprto s strokovno izvedbo in zagotovljenim servisom.

Kako do nove toplotne črpalke?

Izberite eno od toplotnih črpalk Mitsubishi Electric (PUD/PUZ-SHWM, PUD/PUZ-SWM, SUZ-SWM). Obrnite se na našega pooblaščenega monterja v vašem kraju. Ob nakupu prejmete brezplačno eno od naprav: klimatsko napravo MSZ/MUZ-DW35VF oziroma MSZ/MUZ-HR25VF ali prezračevalno napravo VL-50SR2-E. Za montažo dodatne naprave se dogovorite neposredno z monterjem.

Z našimi partnerji vam bomo pripravili vse potrebno, da bo vaša odločitev preprosta, izvedba hitra in vaš dom še bolj prijeten.