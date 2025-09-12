Evropa proti Kitajcem: industrija želi majhen razred, ki pa bo lahko varnostno sporen

Predsednica Evropske komisije je načelno potrdila predlog o uvedbi evropskega avtomobila najnižjega razreda, ki bi imel manj varnostnih zahtev in bi tako cenovno lažje konkuriral tekmecem iz Kitajske. Je taka smer prava?

V sklopu avtomobilske razstave IAA v Münchnu je več direktorjev evropskih proizvajalcev poudarilo, da se mora v reševanje avtomobilske industrije v Evropi vmešati tudi uradna politika v Bruslju.

Njihove težnje so bile usmerjene predvsem proti celovitejši oceni zniževanja izpustov CO2, ki bi upošteval celoten cikel pogona in bi tako odprl vrata več različnim tehnologijam, obenem pa veliko skrb avtomobilistom predstavljajo previsoki proizvodni stroški. Ogrožajo jih predvsem kitajski tekmeci, ki kljub povišanim carinam ponujajo cenovno konkurenčne avtomobile.

Foto: Renault

Zelo neposreden pa je bil predlog Jeana-Philippa Imparata, novega direktorja Renaulta, ki želi v Evropi uvesti nov razred cenovno dostopnih majhnih avtomobilov. Njihovo bistvo bi bilo v evropski proizvodnji, zanje pa bi veljali nižji varnostni standardi. Zaradi manj obvezne varnostne opreme bi bili cenovno dostopnejši in bi na trgu ponujali ceno, ki bi bila konkurenčna kitajskim tekmecem.

Na idejo so vplivali japonski tako imenovani kei cars, ki predstavljajo velik del japonske prodaje avtomobilov. Zanje so točno določene dovoljene dimenzije in velikost motorja. Odprava avtomobilistov je predlog v Bruslju že predstavila in zdaj tudi dobila prvi odgovor predsednice Ursule von der Leyen.

Foto: Gregor Pavšič

Von der Leyen prikimala, a le načelno – za odobritev bo potreben širok konsenz

Von der Leyen je načelno prikimala predlogu Imparata za nov razred, a za konkretno odobritev take smeri bo potreben širok evropski konsenz. Tak razred namreč odpira mnoga vprašanja – kakšni pogoni bodo dovoljeni, ali je evropsko avtomobilsko industrijo, kjer proizvajalci še vedno letno ustvarijo milijardne dobičke, smotrno reševati na račun varnosti.

Čeprav bi bili to majhni avtomobili, bodo to prav gotovo pravi avtomobili in ne štirikolesniki (kot citroën ami, fiat topolino …), s katerimi pa vozniki razvijejo avtocestne hitrosti in tudi zavijejo vsaj na hitro, če že ne na pravo avtocesto. Prav tako se bo odprlo vprašanje, ali bi bil tak razred tudi potuha industriji, ki bi lahko zaspala pri razvoju in s tem dolgoročno izgubila svoj položaj.

"Milijoni Evropejcev si želijo kupiti cenovno dostopne evropske avtomobile, zato moramo vlagati tudi v majhna, cenovno dostopna vozila – tako za evropski trg kot za zadovoljevanje rastočega svetovnega povpraševanja. Zato bomo predlagali sodelovanje z industrijo pri novi pobudi za majhne in cenovno dostopne avtomobile. Verjamem, da bi morala Evropa imeti svoj lasten E-avto. E kot okoljski – čist, učinkovit in lahek. E kot ekonomski – dostopen ljudem. E kot evropski – izdelan tukaj v Evropi z evropskimi dobavnimi verigami. Kajti ne smemo dovoliti, da Kitajska in drugi osvojijo ta trg," je povedala Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije.

Foto: BYD

V luči Imparatovega predloga prav gotovo izstopa najnovejši rezultat kitajskega BYD in njihovega malčka dolphin surf. Ta je na varnostnem testu Euro NCAP dobil zanesljivo pet varnostnih zvezdic, kljub temu pa v Evropi stane manj kot 20 tisoč evrov. Zanimivo bo videti, kakšna bo cena tega avtomobila, ko ga bodo še letos začeli izdelovati na Madžarskem in zanj ne bo treba več plačati uvoznih carin.

Glede pogona je Ursula von der Leyen sicer jasna: "Prihodnost je električna in Evropa bo del te prihodnosti. Prihodnost avtomobilov in avtomobile prihodnosti pa moramo izdelovati v Evropi."

