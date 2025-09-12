Ta konec tedna bodo spet v ospredju trgatve, a hkrati bo na voljo tudi plejada zanimivih dogodkov, ki si jih lahko ogledate na tej povezavi . Lahko se udeležite več zanimivih koncertov – med drugim bo nocoj v Mariboru nastopil Alfi Nipič, jutri pa v Ljubljani Crvena Jabuka, odvilo se bo več športnih dogodkov in trailov, lahko pa si privoščite tudi kakšno kulinarično razvajanje. Že veste, kaj so to dödoli?

Konec tedna bo idealen za nadaljevanje trgatve. Foto: Ana Kovač

Zadnja leta je že začetek septembra vse bolj v znamenju trgatev in tudi ta konec tedna bo tako. Vreme naj bi se izboljšalo in konec tedna naj bi bil lep. V Vipavi ob tem pripravljajo poseben "spremljevalni program", na katerem se bodo predstavili lokalni vinarji, pripravljajo tudi športne igre za otroke, zvečer pa koncerte Mambo Kings, Modrijanov ter Mirana Rudana in Design. V okviru Vipavske trgatve, ki se bo začela že danes, bodo v soboto pripravili tudi že 30. kolesarsko dirko Vipava–Nanos. Vstop na dogodek je prost!

V Ljubljani Športni vikend Ljubljanica

V Ljubljani se danes začenja Športni vikend Ljubljanica, ki bo do nedelje postregel z dogodki, namenjenimi najmlajšim, starejšim, športnikom in rekreativcem. Pripravljajo Nočni tek Ljubljanica, Bike festival Ljubljana, Biznis run Ljubljana, Trail Ljubljana in otroške teke povodnega moža.

Na Brdu pri Kranju bo že 13. Triglav tek. Foto: Zavarovalnica Triglav

Za rekreativce in morda tudi kakšne bolj profesionalno naravnane bo v soboto na Posestvu Brdo pri Kranju potekal tradicionalni Triglav tek, ki bo že 13. po vrsti. Tekači se bodo lahko pomerili na polmaratonu (21 kilometrov) ali pa na desetkilometrski in petkilometrski razdalji. Prizorišče bosta poživila tudi družinski tek na 3,4 kilometra in otroški tek Kuža Pazi na 350 oz. 700 metrov.

Kamnik bo spet gostil največji etnološki festival, vikend narodnih noš. Foto: STA ,

V Kamniku pa se danes začenja vikend narodnih noš, največji etnološki festival v Sloveniji, ki vsako leto privabi več deset tisoč obiskovalcev ter udeležence iz Slovenije in tujine. Že 52. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine bodo potekali v znamenju Bele krajine in njihove edinstvene narodne noše, prepoznavne po belih lanenih oblačilih ter z značilnimi naglavnimi rutami in predpasniki. V središču Kamnika se bo znova prepletlo staro in novo, domače in tuje – z bogato tržnico domače in umetnostne obrti, predstavitvijo rokodelskih spretnosti, lokalnimi kulinaričnimi ponudniki, kulinaričnimi delavnicami, glasbo, plesom in iskrenim veseljem vseh, ki verjamejo v pomen ohranjanja kulturne dediščine. Vstop je prost.

V Mariboru glasbeni večer z Alfijem Nipičem ...

Na mariborski Poštni ulici bo nocoj koncert Alfija Nipiča. Štajerska legenda, ki je na slovenski glasbeni sceni prisotna že več kot šest desetletij, še vedno navdušuje s svojo energijo in predvsem glasbo. S svojo zimzeleno uspešnico Silvestrski poljub je postal "gospod Silvester", širšo prepoznavnost pa je dosegel kot dolgoletni član Ansambla bratov Avsenik.

... v Križankah pa Crvena jabuka Crvena Jabuka letos obeležujejo že 40 let delovanja. Foto: STA

V Ljubljanskih Križankah bo v soboto zvečer nastopil legendarni jugo rock bend Crvena Jabuka, ki letos obeležuje že 40 let delovanja. To bo za marsikoga priložnost za nostalgijo na mlada najstniška leta in prepevanje njihovih največjih uspešnic, kot so Zovu nas ulice, To mi radi, Tuga, ti i ja ali pa Stižu me godine (v originalu sicer sjećanja, v prevodu pa Kličejo nas ulice, To mi delaj, Žalost, ti in jaz ter Dohitevajo me leta oz. spomini).

Dunajski filharmoniki zaključujejo Ljubljana festival

Nocoj se bo v prestolnici tudi uradno zaključil letošnji 73. Ljubljana festival, in to kar z gostovanjem slovitih Dunajskih filharmonikov s koncertom v Cankarjevem domu. Sloviti orkester, ki ga običajno spremljamo ob novem letu, bo nastopil pod taktirko Franza Welserja-Mösta in postregel z valčki družine Strauss, pa tudi interpretacijami drugih vrhuncev klasične glasbe.

Maribor bo ta konec tedna središče za ljubitelje videoiger. Foto: Shutterstock

V Mariboru bo v soboto potekal Slovenski gaming-comic dogodek Epicenter 2025, ki pod eno streho združuje navdušence nad videoigrami, znanstveno fantastiko, anime in igranjem vlog. Organizatorji izvajajo lanparty, e-športna tekmovanja, gostijo cosplayerje, vplivneže in več kot 75 stojnic ter razstavljavcev.

Azijska ulična hrana na Pogačarjevem trgu v Ljubljani

Za ljubitelje hrane, ki radi preizkušajo nevsakdanje okuse, bo v soboto in nedeljo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani na voljo Festival azijske ulične kulinarike Festivasia. Obiskovalci bodo lahko okušali raznolike dobrote, od dišečih wokov in mehkih bao štručk do dumplingov in rezancev v vseh mogočih oblikah. Ljubljana bo za trenutek postala stičišče okusov, vonjev in doživetij, ki jih navdihujejo različne kuhinje daljnega vzhoda, napovedujejo organizatorji.

Kaj pa Dödolijada v Prekmurju? Prekmurska specialiteta dödoli Foto: Simon Šketa

Če pa raje prisegate na domače dobrote, se lahko v soboto v Puconcih udeležite Dödolijade in kulinarične razstave za zlato kijanco. Gre za eno najprepoznavnejših prireditev, ki spodbuja ohranjanje pristnih domačih jedi, značilnih za Prekmurje. Obiskovalci se bodo lahko tudi sami preizkusili v kuhanju dödolov in drugih jedi. Za dobro vzdušje bo skrbela glasbena skupina Vrhovi.

Prva slovenska nogometna liga pridobiva vse več navijačev. Foto: Jure Banfi

Ta konec tedna se bo odvilo tudi novo kolo prve slovenske nogometne lige. Ali morda razmišljate, da bi si kakšno tekmo ogledali v živo? V soboto se bosta v Domžalah pomerila Olimpija in Radomlje, v Ljudskem vrtu pa bo Maribor gostil Muro. Na severovzhodnem derbiju bodo Mariborčani poskušali ostati v zgornji polovici lestvice, gostje iz Murske Sobote pa bodo iskali stik s prvo peterico.

V nedeljo bo v Kopru potekal dvoboj z vrha prvenstvene lestvice, na kateri bodo kanarčki poskušali celjskim grofom prizadejati prvi poraz v sezoni. Medtem bo Primorje doma gostilo Aluminij, ki je trenutno tretji na prvenstveni lestvici, Domžale pa bodo doma iskale prve točke v spopadu z Bravom.

Konec tedna za vse barve in okuse

