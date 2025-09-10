Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
10. 9. 2025,
14.45

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
NK Domžale

Sreda, 10. 9. 2025, 14.45

25 minut

Dino Kerić

Umrl nekdanji nogometaš Domžal, star 24 let

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Dino Kerić | Foto NK Domžale

Foto: NK Domžale

Iz NK Domžale so sporočili, da je umrl Dino Kerić, otrok njihovega kluba, ki je pred dnevi dopolnil 24 let. Bil je neozdravljivo bolan.

"Prezgodaj nas je zapustil Dino Kerić, otrok našega kluba, ki je v rumenem dresu igral vse do selekcije U15. Dino je prejšnji teden praznoval svoj 24. rojstni dan, včeraj pa nas je zapustil po neozdravljivi bolezni," so sporočili iz NK Domžale. "Vsem njegovim svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Dino, počivaj v miru."

NK Domžale
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.