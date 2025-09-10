Umrl nekdanji nogometaš Domžal, star 24 let

Iz NK Domžale so sporočili, da je umrl Dino Kerić, otrok njihovega kluba, ki je pred dnevi dopolnil 24 let. Bil je neozdravljivo bolan.

"Prezgodaj nas je zapustil Dino Kerić, otrok našega kluba, ki je v rumenem dresu igral vse do selekcije U15. Dino je prejšnji teden praznoval svoj 24. rojstni dan, včeraj pa nas je zapustil po neozdravljivi bolezni," so sporočili iz NK Domžale. "Vsem njegovim svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Dino, počivaj v miru."