V Kranju huda nevihta. Arso sporoča, kaj sledi.

Današnje popoldne bo postreglo s krajevnimi plohami in nalivi. V okolici Kranja je nastala nevihta z močnim nalivom, v 30 minutah je padlo kar 34,4 milimetra padavin. Glede na radarsko sliko padavine na tem območju zdaj slabijo, poroča agencija za okolje (Arso).

Podobno kot v Kranju je tudi v prestolnici okoli 14. ure nastala nevihta s kratkotrajnim nalivom.

Na manjših območjih po državi se bodo v prihodnjih urah še pojavljali krajevni nalivi, zvečer pa se bo nevihtno dogajanje umirilo, sporoča Arso.

Konec tedna nekoliko več sonca, a plohe niso izključene

V petek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo mogoče kratkotrajne krajevne plohe.

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa sončno. Ni izključena kakšna ploha. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj nas bo prešla vremenska fronta. V nedeljo čez dan se bo postopno jasnilo.