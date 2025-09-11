Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
11. 9. 2025,
15.12

Osveženo pred

4 minute

Četrtek, 11. 9. 2025, 15.12

V Kranju huda nevihta. Arso sporoča, kaj sledi.

Avtor:
R. K.

dež, Ljubljana, naliv | Foto STA

Foto: STA

Današnje popoldne bo postreglo s krajevnimi plohami in nalivi. V okolici Kranja je nastala nevihta z močnim nalivom, v 30 minutah je padlo kar 34,4 milimetra padavin. Glede na radarsko sliko padavine na tem območju zdaj slabijo, poroča agencija za okolje (Arso).

Podobno kot v Kranju je tudi v prestolnici okoli 14. ure nastala nevihta s kratkotrajnim nalivom. 

Na manjših območjih po državi se bodo v prihodnjih urah še pojavljali krajevni nalivi, zvečer pa se bo nevihtno dogajanje umirilo, sporoča Arso. 

Konec tedna nekoliko več sonca, a plohe niso izključene

V petek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo mogoče kratkotrajne krajevne plohe. 

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa sončno. Ni izključena kakšna ploha. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj nas bo prešla vremenska fronta. V nedeljo čez dan se bo postopno jasnilo.

