Marguč poražen na Danskem, Henigman, Cehte in Tajnik boljši od Kavčiča

V sredo je Veszprem Gašperja Marguča pri Aalborgu odigral uvodno tekmo prvega kroga rokometne lige prvakov in izgubil z 28:31. Slovenski reprezentant je dosegel en gol. Nik Henigman, Nejc Cehte in Domen Tajnik so z Eurofarmom Pelisterjem doma v Severni Makedoniji s 25:23 premagali Zagreb Aleksa Kavčiča, vsi Slovenci pa so dosegli po en gol. Četrtkov spored tekem je z zmago začel Pick Szeged Boruta Mačkovška.

Mitja Janc in Miha Zarabec sta na prvi četrtkovi tekmi z Wislo iz Plocka gostovala na Madžarskem pri Picku Szegedu Boruta Mačkovška in zmaga s 34:33. Janc je dal tri gole, Zarabec in Mačkovšek po enega.

Blaž Janc in Domen Makuc s špansko Barcelono zvečer pričakujeta GOG Gudme, Matej Gaber in Rok Ovniček s francoskim Nantesom Füchse Berlin, Aleks Vlah in Klemen Ferlin s poljskimi Kielcami ligo prvakov odpirata doma proti Kolstadu.

Liga prvakov, 1. krog:

Sreda, 10. september

Četrtek, 11. september

