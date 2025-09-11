Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Četrtek,
11. 9. 2025,
20.40

46 minut

Aleks Kavčič Domen Tajnik Nejc Cehte Nik Henigman Gašper Marguč Rokometna liga prvakov

Četrtek, 11. 9. 2025, 20.40

Liga prvakov, 1. krog

Marguč poražen na Danskem, Henigman, Cehte in Tajnik boljši od Kavčiča

S. K.

Gašper Marguč Veszprem

Gašper Marguč je za Veszprem dosegel en zadetek.

Foto: Guliverimage

V sredo je Veszprem Gašperja Marguča pri Aalborgu odigral uvodno tekmo prvega kroga rokometne lige prvakov in izgubil z 28:31. Slovenski reprezentant je dosegel en gol. Nik Henigman, Nejc Cehte in Domen Tajnik so z Eurofarmom Pelisterjem doma v Severni Makedoniji s 25:23 premagali Zagreb Aleksa Kavčiča, vsi Slovenci pa so dosegli po en gol. Četrtkov spored tekem je z zmago začel Pick Szeged Boruta Mačkovška.

Mitja Janc in Miha Zarabec sta na prvi četrtkovi tekmi z Wislo iz Plocka gostovala na Madžarskem pri Picku Szegedu Boruta Mačkovška in zmaga s 34:33. Janc je dal tri gole, Zarabec in Mačkovšek po enega.

Blaž Janc in Domen Makuc s špansko Barcelono zvečer pričakujeta GOG Gudme, Matej Gaber in Rok Ovniček s francoskim Nantesom Füchse Berlin, Aleks Vlah in Klemen Ferlin s poljskimi Kielcami ligo prvakov odpirata doma proti Kolstadu. 

Liga prvakov, 1. krog:

Sreda, 10. september

Četrtek, 11. september

