Magdeburg, Berlin in Barcelona favoriti za zmago v rokometni ligi prvakov

Po rokometni ligi prvakinj se bo sredi tega tedna začelo še najbolj imenitno moško klubsko tekmovanje na stari celini. Zadnji naslov je na sklepnem turnirju v Kölnu osvojil nemški Magdeburg po zmagi nad Füchsejem iz Berlina, v sezoni 2025/26 pa bo za osem od skupno 16 evropskih klubov v ligi prvakov nastopilo 14 slovenskih rokometašev.

Največ jih igra za Eurofarm Pelister, člani zasedbe iz Severne Makedonije so Nik Henigman, Nejc Cehte in Domen Tajnik. Blaž Janc in Domen Makuc branita barve španske Barcelone, Matej Gaber in Rok Ovniček francoskega Nantesa, Aleks Vlah in Klemen Ferlin igrata za poljske Kielce, Mitja Janc in Miha Zarabec pa v tej državi za Wislo iz Plocka. Na Madžarskem nastopata Gašper Marguč (Veszprem) in Borut Mačkovšek (Pick Szeged), na Hrvaškem pa še Aleks Kavčič (Zagreb).

Zadnja finalista junijskega zaključnega turnirja v Kölnu iz Magdeburga in Berlina tudi v novi sezoni sodita v krog najresnejših favoritov za končno zmago, poleg obeh "gladiatorskih" nemških ekip pa tudi slovita katalonska zasedba. V novo sezono ambiciozno vstopata tudi oba danska predstavnika iz Gudmeja in Aalborga, Kielc in Veszprema, sanj o evropskem vrhu pa ni opustil niti v zadnjih sezonah po denarni plati veliko racionalnejši francoski PSG.

LL Grosist Slovan Foto: Jan Gregorc

LL Grosist Slovan vložil vlogo, a so jo zavrnili

Letos poleti je vlogo za nastop v ligi prvakov vložil tudi slovenski in pokalni prvak LL Grosist Slovan, vendar je Evropska rokometna zveza (EHF) zadnjih šest vabil dodelila ekipam iz Francije in Severne Makedonije ter z Danske, Madžarske, Norveške in Poljske. Poleg ljubljanske ekipe sta brez lige prvakov ostala še portugalski Porto in švicarski Kadetten Schaffhausen.

V skupini A bodo nastopili Aalborg, Füchse Berlin, Veszprem, Kielce, Nantes, portugalski Sporting iz Lizbone, romunska Bukarešta in norveški Kolstad, v skupni B pa Wisla Plock, Barcelona, PSG, GOG Gudme, Magdeburg, Pick Szeged, Zagreb in Eurofarm Pelister.

Sistem tekmovanja v novi sezoni ostaja nespremenjen. Iz obeh skupin se bodo po skupinskem delu prvo- in drugouvrščene ekipe neposredno uvrstile v četrtfinale, pred ekipami od tretjega do šestega mesta pa sta dodatni tekmi za preboj med osem. Termina prvih tovrstnih tekem sta 1. in 2., povratnih pa 8. in 9. aprila.

Zmagovalci četrtfinalnih obračunov - termina prvih tekem sta 29. in 30 aprila, povratnih pa 6. in 7. maja - se bodo nato uvrstili na zaključni turnir četverice, ki bo 13. in 14. junija prihodnje leto na tradicionalnem prizorišču v Lanxess Areni v Kölnu, ki ima sloves najbolj rokometne dvorane na svetu.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Najbolj uspešna je bila Barcelona

Na dosedanjih turnirjih četverice v Kölnu od leta 2010 je bila najbolj uspešna Barcelona s petimi zmagoslavji. Na drugem mestu je nemški Kiel s tremi končnimi zmagami, Magdeburg in skopski Vardar iz Severne Makedonije sta slavila po dvakrat, po eno zmago pa imajo nemška HSV in Flensburg-Handewitt, Kielce in francoski Montpellier.

V nekdanjem pokalu državnih prvakov oziroma ligi prvakov je razred zase katalonska zasedba z dvanajstimi zmagoslavji. Na drugem mestu sta nemška Gummersbach in Magdeburg s po petimi, na četrtem pa nemški Kiel s štirimi naslovi. V sezoni 2003/04 so Evropo pokorili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško po zmagi nad Flenburgom, v sezoni 1980/81 pa je Slovan v finalu moral priznati premoč Magdeburgu.

Pari uvodnega kroga skupine A so Aalborg - Veszprem, Dinamo Bukarešta - Sporting Lizbona, Nantes - Füchse Berlin in Kielce - Kolstad, skupina B pa Eurofarm Pelister - Zagreb, Magdeburg - PSG, Pick Szeged - Wisla Plock in Barcelona - GOG Gudme.

Preberite še: