Slovenski trio do makedonskega superpokala, Vujović blestel v Nemčiji

Tudi minuli teden so slovenski rokometaši na tujem segli po lovoriki. Slovenski trio iz Eurofarma Pelistra je osvojil superpokal v Severni Makedoniji, je v tedenskem pregledu zapisala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Za klub iz Bitole je to tretja superpokalna lovorika v zgodovini. Osvojil jo je po tesnem dvoboju z Vardarjem, tekma se je končala z 28:27. Domen Tajnik je za naslov prispeval štiri gole in dve podaji, prav toliko podaj je ob dveh zadetkih dodal Nejc Cehte, Nik Henigman pa je zadel enkrat. Po sredini lovoriki so dan kasneje branilci makedonskega državnega naslova uspešno začeli tudi domače ligaško tekmovanje. Z 29:20 so v gosteh ugnali Butel.

Pestro v Franciji

Saran Matica Suholežnika je v Franciji pripravil presenečenje. Foto: Mario Horvat/Sportida V Franciji so v moški konkurenci minuli teden izkoristili za prve pokalne in ligaške tekme. Skozi prvo pokalno sito so se uspešno prebili vsi slovenski rokometaši. Presenečenje je pripravil Saran Matica Suholežnika. Član drugoligaške druščine je s 37:36 izločil člana elitne druščine, Tremblay. Slovenski reprezentančni krožni napadalec je v 25 minutah dosegel zadetek.

Na preostalih tekmah šestnajstine finala je Matic Grošelj dosegel štiri zadetke ob zmagi Chamberyja pri Pontaultu (27:32), šest obramb Jožeta Baznika v 25 minutah so Pauc vodile do zmage proti zasedbi Angers (39:32), Nantes z Rokom Ovničkom pa je z 29:25 ugnal Pau Billere.

Na uvodnem dvoboju državnega prvenstva je nato Chambery izsilil neodločen rezultat proti Nantesu (34:34). Grošelj je zadel dvakrat, Ovniček ob sedmih podajah pa enkrat. Poraz je medtem doživel Baznik, ki je proti Chartresu (31:29) zbral 10 obramb. Neuspešen je bil tudi Suholežnik, ki je na dvoboju ekip z vrha minule sezone francoske drugoligaške druščine moral priznati premoč Caenu (35:28).

V deželi galskih petelinov je v novo sezono uspešno vstopila Ema Hrvatin. Ob zmagi Saint Amanda proti Dijonu (29:25) je v 10 minutah zadela enkrat.

Kaj se je dogajalo na Madžarskem?

Borut Mačkovšek je k zmagi Szegeda prispeval štiri zadetke. Foto: Guliverimage Precej več priložnosti za igro je na Madžarskem v dresu Kiszvarde dobila Erin Novak. Na igrišču je prebila 47 minut, a ob enem zadetku s 26:27 klonila pri Vacu. Poraz je doživel tudi selektor Dragan Adžić, ki vodi zasedbo Mosonmagyarovarija. Ta je s 15:23 klonila pri Ferencvarosu, ki nastopa v ligi prvakinj.

V moški konkurenci pri severovzhodnih sosedih je Borut Mačkovšek dosegel štiri zadetke iz prav toliko strelov za visoko zmago Szegeda proti Pleru (44:32), pri katerem je Gregor Ocvirk dosegel 12 golov. Alen Skledar je z Gyöngyösom klonil pri Tatabanyi (32:26).

Tim Rozman se je v dresu Balatonfüredija medtem preizkušal v prvem krogu evropskega pokala. Madžarski klub je bil na obeh tekmah - obe sta bili na sporedu na Madžarskem - prepričljivo boljši od turškega Beykoza. Na prvi tekmi je zmagal z 42:18, na drugi pa s 43:20. Rozman je skupno prispeval sedem golov in štiri podaje.

V Nemčiji zablestel Miljan Vujović

Nekdanji član Celja Miljan Vujović je zablestel v močni bundeligi. Foto: Grega Valančič/Sportida Pester je bil tudi urnik v nemški bundesligi. Flensburgu na uvodu sezone ne gre vse po načrtih, saj je tudi na drugi tekmi igral neodločeno. S točko (29:29) se je tokrat z gostovanja vrnil Stuttgart, pri katerem se je izkazal Miljan Vujović. Slovenski vratar je zbral 16 obramb ob izvrstni 38-odstotni uspešnosti. Na drugi strani je Blaž Blagotinšek zadel trikrat, dvakrat podal in blokiral en strel, Domen Novak pa je obračun končal brez gola. Vujovića je v minulem tednu čakala še tekma z Berisherjem, ki jo je njegova ekipa dobila s 35:28. Minulo soboto je nato zbral devet obramb.

Polovično je bil v Nemčiji uspešen Gummersbach s Tilnom Kodrinom in Kristjanom Horženom. Sredi tedna je doma na kolena spravil Melsungen (29:28), v nedeljo pa klonil pri Lemgu z Urhom Kastelicem. Kodrin je obe tekmi končal brez zadetka, Horžen pa se je med strelce vpisal na drugi tekmi, ko je dosegel štiri gole.

Na Poljskem uspešen štart Wisle in Kielc

Še en nekdanji Celjan Mitja Janc je zabil šest golov za zmago svoje Wisle na Poljskem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na Poljskem sta uspešno nastope začeli zasedbi Wisle in Kielc. Prva je v gosteh ugnala Opole s 37:27. Mitja Janc je zadel šestkrat, Miha Zarabec ni bil v postavi. Kielce so bile boljše od Kalisza (27:28) in Gdanska (45:31). Klemen Ferlin je v dresu slednjih zaigral le na drugi tekmi in vpisal devet obramb, Aleks Vlah je skupaj dosegel šest zadetkov.

Z uradnimi tekmami v novem klubu je začela tudi Nuša Fegic. V poljski ligi je uvodni teden končala s polovičnim izkupičkom. Gniezno je sredi tedna ugnalo Gliwice (32:27), med vikendom pa izgubilo z zasedbo Piotrkow (33:28). Primorska organizatorka igre je oba dvoboja končala z enim zadetkom.

Z visoko zmago pa se lahko pohvali Nataša Ljepoja. Krožna napadalka je za romunsko Valceo dosegla tri zadetke, ta pa je z 39:26 ugnala Galati.

Blažka Hauptman se je v Španiji v nedeljo z Atletico Guardesom neuspešno potegovala za superpokal Galicije, med tednom pa proti Granollersu (23:22) uspešno začela nastope v državnem prvenstvu, kjer njena ekipa brani naslov.

