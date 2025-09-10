Če Slovenija premaga svetovne prvake, v polfinalu igra z letečimi Finci

Slovenska košarkarska reprezentanca, ki je v osmini finala izločila Italijo, se bo ob 20. uri v četrtfinalu evropskega prvenstva v latvijski Rigi pomerila s svetovno prvakinjo Nemčijo, ki je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato. Zmagovalec se bo v petek v polfinalu pomeril s Finsko. Ta je po Srbiji izločila še Gruzijo. Že v prvem polčasu je naredila večji del posla (57:40), tekmo pa dobila s 93:79. Prvi polfinalni par sta Grčija in Turčija.

EuroBasket 2025, četrtfinale:

Sreda, 10. september:

Finci v prvem polčasu nasuli 57 točk

Zadeval je tudi Sasu Salin. Foto: Guliverimage Na sredini popoldanski četrtfinalni tekmi EuroBasketa sta igrali Finska in Gruzija. Finci so podobno kot Nemci v skupinskem delu in nato še proti Srbom prikazali izjemno igro v napadu in tako je bilo tudi v prvi četrtini soočenja z Gruzijci. Dobili so jo z 28:15. Zadeli so pet trojk, dve nekdanji košarkar Olimpije Sasu Salin. V zadnji minuti prvega polčasa so povedli celo za 20 točk, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 57:40. Kar 16 točk so dosegli iz protinapadov, zadeli pa deset trojk s 15 metov. Mikael Jantunen je dal 15 točk, Salin 11, Lauri Markkanen, ki je enkrat tudi atraktivno zabil, pa deset.

Gruzijci prišli bliže, a ostali brez dveh košarkarjev

Tornike Shengelia je dal 18 točk. Foto: Guliverimage Z agresivnejšo obrambo so Gruzijci v tretji četrtini ohladili razigrane Fince. Dobili so jo z 22:14 in pred zadnjimi desetimi minutami zaostajali samo še za devet točk (62:71). Duda Sanadze in Tornike Shengeila sta bila s po 16 točkami vodilna strelca dvoboja. Na začetku zadnje četrtine se je Gruzija približala že na šest točk, a tekma se je prelomila po izključitvi Goge Bitadzeja, ko je Finska dosegla pet zaporednih točk (81:67). Vsega je bilo konec, ko je moral po nešportni in tehnični napaki v slačilnico še Shengelia. Za končni izid 93:79 so največ prispevali Sandro Mamukelashvili (22 točk), Jantunen in Sanadze (19 točk), Shengelia (18 točk) ter Markkanen (17 točk). Finci so ob 55-odstotnem metu za tri točke izza črte zadeli 17-krat.

Nemški košarkarji: Razen Dončića nimajo veliko za ponuditi

Luka Dončić Foto: Guliverimage To je za slovenske košarkarje tretji poskus preboja v polfinale evropskih prvenstev. Leta 2009 v Katovicah jim ni uspelo, še vedno pa so sladki spomini na EuroBasket 2017, ko je Slovenija v Istanbulu ugnala Španijo in na koncu osvojila naslov evropskega prvaka.

Nemci bodo trd oreh. V četrtfinale so vstopili s šestimi zmagami (na tem prvenstvu še ne poznajo poraza) in tremi zaporednimi uspehi proti Sloveniji. Nemški košarkarji, aktualni svetovni prvaki, so prepričani, da Slovenci nimajo možnosti, kajti razen enega najboljših na svetu Luke Dončića "nimajo veliko za ponuditi".

Franz Wagner: "Želimo igrati svojo košarko. Če bomo zgodaj našli svoj ritem, imamo dobre možnosti za zmago." Foto: FIBA Nemški košarkarji se v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Sloveniji ne želijo osredotočati samo na Dončića. "Želimo igrati svojo košarko. Če bomo zgodaj našli svoj ritem, imamo dobre možnosti za zmago," je pred tekmo dejal Franz Wagner, ki si tako kot Dončić služi kruh z igranjem v ligi NBA, in sicer v vrstah ekipe Orlando Magic.

Dončić je Slovence praktično sam popeljal v četrtfinale, so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa. "Mislim pa, da imamo tudi mi veliko orožij, da lahko predstavljamo velik izziv za Slovenijo," je dejal pomočnik trenerja Alan Ibrahimagić, ki bo na tekmi v Rigi prevzel vodenje reprezentance od še vedno bolnega selektorja Alexa Mumbruja.

Borbenost, ekipni duh in Luka Dončić

Na drugi strani so glavna orožja Slovenije borbenost, ekipni duh in Dončić, ki je s povprečjem 34 točk na tekmo prvi strelec EuroBasketa. Na zadnji tekmi osmine finala proti Italiji je dosegel 42 točk. "Po mojem mnenju je Nemčija trenutno najdominantnejša ekipa. Dosegajo več kot sto točk na tekmo. Veliko je situacij, v katerih se hranijo z dobro obrambo, ukradenimi žogami in protinapadi. Hitro zaključujejo napade, imajo veliko posesti, mogoče v nekaterih elementih poskušajo igrati precej podobno kot mi. Prva stvar, ki bo pomembna, je to, da moramo imeti pameten in učinkovit napad in ne dovoliti, da prihaja do ukradenih žog in da na ta način prelomijo tekmo," je ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki je odgovoril tudi na nemške kritike na račun Dončića.

V prvih dveh četrtfinalih je v torek Turčija premagala Poljsko, Grčija pa je bila boljša od Litve.

