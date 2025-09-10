Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
10. 9. 2025,
8.31

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
upokojitev pokojnina upokojenci pokojninska reforma

Sreda, 10. 9. 2025, 8.31

1 ura, 10 minut

Pred matičnim odborom predlog pokojninske reforme

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
upokojenec, dolgotrajna oskrba | Po predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zviševala za tri mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. | Foto Daniel Novakovič/STA

Po predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zviševala za tri mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide se bo danes lotil obravnave predloga pokojninske reforme, ki predvideva dvig upokojitvene starosti in podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove. Po pričakovanjih bodo imeli s predlogom kar nekaj dela, saj so poslanske skupine na velik del členov vložile dopolnila.

Koalicijski poslanci so vložili približno 80 predlogov dopolnil k noveli, in sicer večinoma na podlagi pripomb zakonodajno-pravne službe. Predloge dopolnil sta ločeno vložili tudi opozicijski SDS in NSi, z njimi med drugim predlagajo odpravo omejitve na tri otroke pri pravici do zvišanja odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke, progresivno lestvico za zimski dodatek in drugačen način usklajevanja pokojnin z rastjo plač in življenjskih potrebščin od predlagane v noveli.

Na sejo odbora so povabljeni predstavniki več kot 20 organizacij, med njimi predstavniki upokojencev, delodajalcev, sindikatov, invalidov in mladih.

Povišanje zahtevane upokojitvene starosti

Po predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 zviševala za tri mesece letno in od leta 2035 znašala za tiste s 40 leti pokojninske dobe 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Od leta 2028 bi se podaljševalo tudi obdobje za izračun pokojninske osnove. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je prepričan, da bo reforma na srednji in dolgi rok prispevala k vzdržnosti pokojninskega sistema in zagotovila vsaj približno takšne pokojnine, kot so danes.

Reformi ob sprejemu grozi možnost naknadnega zakonodajnega referenduma. Delavska koalicija, ki je združila več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, nasprotuje predlogu reforme, ker po njihovi oceni predvideva kasnejše upokojevanje, nepravičen izračun pokojnin in nižanje vrednosti pokojnin. Mesec pa je ob tem posvaril pred posledicami za vzdržnost pokojninskega sistema.

napad Jarova
Novice Raketa padla na upokojence, ki so čakali v vrsti za pokojnino #video
Michael Caine
Trendi Legendarni igralec se pri 92 letih vrača iz pokoja
prevaranti
Novice Ministrstvo svari pred prevaranti na področju dolgotrajne oskrbe
upokojitev pokojnina upokojenci pokojninska reforma
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.