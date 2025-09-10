Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
10. 9. 2025,
13.26

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Sreda, 10. 9. 2025, 13.26

46 minut

Luka Dončić blestel na dopoldanskem ogrevanju v Latviji

Nova Dončićeva čarovnija v Rigi, to zmore le on! #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Alen Omić, Luka Dončić | Luka Dončić je po "asistenci" Alena Omića poskrbel za novo čarobno potezo v Latviji. | Foto Filip Barbalić

Luka Dončić je po "asistenci" Alena Omića poskrbel za novo čarobno potezo v Latviji.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, najbolj vroči strelec EuroBasketa in eden največjih kandidatov za najboljšega igralca tekmovanja, je v izjemni formi. Da bi lahko bil danes zvečer na četrtfinalnem obračunu proti Nemčiji še kako razigran, dokazuje prizor z dopoldanskega ogrevanja, kjer je v slogu čarovnika, tako, kot le on zna, sede z ogromne oddaljenosti dosegel spektakularen koš. To je pač Luka Magic!

Gregor Hrovat, Rok Radović
Sportal Slovenija le Luka Dončić? Slovenski reprezentant se ne strinja.

Slovenska športna javnost je danes v pričakovanju velikega košarkarskega vrhunca. Slovenska reprezentanca se bo zvečer v Rigi potegovala za napredovanje med najboljše štiri na evropskem prvenstvu. Na drugi strani bo stala močna Nemčija, po mnenju mnogih zlasti po nepričakovano hitrem izpadu Srbije prva favoritinja za naslov prvaka, a ima svoje adute tudi Slovenija. Največjega prav gotovo predstavlja Luka Dončić.

O tem, česa je zmožen in kaj vse lahko prispeva Sekulićevi četi, se je javnost na tem evropskem prvenstvu že večkrat prepričala. Najprej je blestel na Poljskem v Katovicah, nazadnje pa še v Latviji v Rigi, kjer je nemočnim Italijanom nasul neverjetnih 42 točk in jih s pomočjo soigralcev izločil s tekmovanja.

Nova čarovnija Luke Dončića v Rigi:

Da je njegova roka zelo vroča in naravnana tudi danes, je namignil z novo čarovnijo. Njegov že tako zajeten opus atraktivnih košev, ki jih tako na treningih kot tudi tekmah dosega z domala vseh mogočnih mest v dvorani, je olepšal še najnovejši. Ko je tako danes v Rigi sedel ob igrišču, družbo pa mu je dejal Alen Omić, mu je srčni center slovenske izbrane vrste v roke izročil žogo, 26-letni superzvezdnik Los Angeles Lakers pa ni okleval, ampak jo usmeril in vrgel proti košu. Ko je žoga v loku še potovala proti košu, je že samozavestno vstal na noge, kamera pa je zmagovalno ujela še en trenutek, ki priča o zunajserijskem talentu slovenskega košarkarskega virtuoza.

Četrtfinalni obračun med Slovenijo in Nemčijo se bo v Rigi začel ob 20. uri.

Edo Murić slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Nemški košarkarji: Razen Dončića Slovenci nimajo veliko za ponuditi
Luka Dončić
Sportal Nemci nespoštljivo o Dončiću
Nemčija, Maodo Lo
Sportal Nemški reprezentant jasen: Luka? To je res težko.
Luka Dončić, Edo Murić
Sportal Veliki jubilej Eda Murića, ki mu bo zaploskal še Luka Dončić
Luka Dončić Luka Dončić Slovenska košarkarska reprezentanca EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.