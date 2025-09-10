Nova Dončićeva čarovnija v Rigi, to zmore le on! #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, najbolj vroči strelec EuroBasketa in eden največjih kandidatov za najboljšega igralca tekmovanja, je v izjemni formi. Da bi lahko bil danes zvečer na četrtfinalnem obračunu proti Nemčiji še kako razigran, dokazuje prizor z dopoldanskega ogrevanja, kjer je v slogu čarovnika, tako, kot le on zna, sede z ogromne oddaljenosti dosegel spektakularen koš. To je pač Luka Magic!

Slovenska športna javnost je danes v pričakovanju velikega košarkarskega vrhunca. Slovenska reprezentanca se bo zvečer v Rigi potegovala za napredovanje med najboljše štiri na evropskem prvenstvu. Na drugi strani bo stala močna Nemčija, po mnenju mnogih zlasti po nepričakovano hitrem izpadu Srbije prva favoritinja za naslov prvaka, a ima svoje adute tudi Slovenija. Največjega prav gotovo predstavlja Luka Dončić.

O tem, česa je zmožen in kaj vse lahko prispeva Sekulićevi četi, se je javnost na tem evropskem prvenstvu že večkrat prepričala. Najprej je blestel na Poljskem v Katovicah, nazadnje pa še v Latviji v Rigi, kjer je nemočnim Italijanom nasul neverjetnih 42 točk in jih s pomočjo soigralcev izločil s tekmovanja.

Nova čarovnija Luke Dončića v Rigi:

Da je njegova roka zelo vroča in naravnana tudi danes, je namignil z novo čarovnijo. Njegov že tako zajeten opus atraktivnih košev, ki jih tako na treningih kot tudi tekmah dosega z domala vseh mogočnih mest v dvorani, je olepšal še najnovejši. Ko je tako danes v Rigi sedel ob igrišču, družbo pa mu je dejal Alen Omić, mu je srčni center slovenske izbrane vrste v roke izročil žogo, 26-letni superzvezdnik Los Angeles Lakers pa ni okleval, ampak jo usmeril in vrgel proti košu. Ko je žoga v loku še potovala proti košu, je že samozavestno vstal na noge, kamera pa je zmagovalno ujela še en trenutek, ki priča o zunajserijskem talentu slovenskega košarkarskega virtuoza.

Četrtfinalni obračun med Slovenijo in Nemčijo se bo v Rigi začel ob 20. uri.