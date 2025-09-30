Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

30. 9. 2025,
20.56

Torek, 30. 9. 2025, 20.56

40 minut

Pevec skupine Firbci odgovoril kritikom: Če ti kaj ne paše, poslušaj drugo glasbo

Sa. B.

Jaka Šinkovec (Firbci), Nika Svetlin, Petra Potrebuješ | Pevec skupine Firbci Jaka Šinkovec (v sredini) v družbi Nike Svetlin (na levi) in Petre Potrebuješ (na desni). | Foto Mediaspeed

Pevec skupine Firbci Jaka Šinkovec (v sredini) v družbi Nike Svetlin (na levi) in Petre Potrebuješ (na desni).

Foto: Mediaspeed

Jaka Šinkovec iz skupine Firbci je med gostovanjem v oddaji Z jasno in glasno ostro odgovoril na kritiko spletnega komentatorja, ki je zapisal, da se ob glasbi Firbcev in drugih sodobnih narodnozabavnih skupinah "Avsenik, Slak in Henček obračajo v grobu".

"Žalostno je, ko opažam starejše gospode in gospe, kam vse to pelje. Slovenci smo že tako preveč neprivoščljiv narod in ne vem, zakaj je treba to slabo energijo trositi še v komentarjih na YouTubu in Facebooku," se je na očitek komentatorja, ki pravi, da so se vsi današnji ansambli izgubili pri tem, kaj pomeni narodnozabavna glasba, odzval pevec skupine Firbci in voditelj na TV Veseljak Golica.

Nadaljeval je takole: "In zdaj vprašanje: komu Firbci težimo, da mora poslušati našo glasbo? Če ti kaj ne paše, enostavno prevrti naprej in poslušaj drugo glasbo."

"Če bi bilo vse kot nekoč, bi danes še vedno jahali konje in se vozili s kočijami"

V nadaljevanju je opozoril, da takšno početje opaža predvsem pri starejših, medtem ko mladi "niso trosili slabih komentarjev, ampak so pustili, šli naprej in poslušali tiste pesmi, ki so njim všeč". "In zakaj to počnejo starejši, ki bi morali biti zgled mlajšim? Zakaj? Ne razumem in tukaj žal nimam besed."

Na vprašanje voditeljice Jasne Kuljaj, ali se strinja, da je šla današnja narodnozabavna glasba v drugo smer, kot smo jo poznali včasih, pa je 23-letni Šinkovec odgovoril: "Če bi bilo vse kot nekoč, se danes ne bi vozili z avtomobili, ampak bi še vedno jahali konje in se vozili s kočijami. Čas gre naprej in to je treba spoštovati, tako kot tudi mlade, ki se trudijo." Da občinstvo ne opazi, da ponujajo širši spekter glasbe, vse od čiste klasike do popularne glasbe, mu je zelo žal. "Ampak z vsem spoštovanjem do gospoda, sprejmem kritiko, noben problem, ampak prosim brez grdih in neprivoščljivih komentarjev," je dodal.

Njegovo celotno izjavo si oglejte v spodnjem posnetku:

