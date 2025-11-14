Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
A. P. K.

Petek,
14. 11. 2025,
14.22

fotografija ansambel zasedba narodno-zabavna glasba Modrijani

Petek, 14. 11. 2025, 14.22

55 minut

Modrijani delili fotografijo izpred 25 let

A. P. K.

Modrijani | Foto Facebook/Ansambel Modrijani

Foto: Facebook/Ansambel Modrijani

Ena najbolj prepoznavnih narodnozabavnih skupin v Sloveniji, skupina Modrijani, je na svojih profilih delila fotografijo izpred 25 let.

Člani prepoznavnega slovenskega ansambla Modrijani so na svojih družbenih profilih delili fotografiji izpred četrt stoletja. "25 let nazaj. Pa saj se ni kaj veliko spremenilo, kajne …" so zapisali člani priljubljene zasedbe, ki prav letos obeležuje 25. obletnico delovanja.

Še vedno v ansamblu igrajo vsi njeni štirje prvotni člani, to sta bratranca, harmonikar Rok in pevec Blaž Švab, ter brata Franjo (bas) in Peter Oset (kitara). Zasedbi se je leta 2018 – seveda po obvezni avdiciji – pridružil njihov najmlajši član, pevec Sergije Lugovski

Ansambel Modrijani se od preostalih narodnozabavnih skupin razlikuje predvsem zaradi vpeljevanja različnih novosti v narodnozabavno glasbo ter tudi izvajanje glasbe v drugih žanrih. Njihova najbolj znana pesem je Ti si moja rožica, ki je navdušila tudi številne poslušalce z drugih celin, kjer narodnozabavne glasbe sicer ne poznajo.

Tako so Modrijani videti danes. Od leve proti desni: Sergije Lugovski, Blaž Švab, Peter Oset, Franjo Oset in Rok Švab. | Foto: Mediaspeed

Prihodnje leto zasedba spet pripravlja svoj veliki projekt Noč Modrijanov 2026, ki velja za velik organizacijski zalogaj. K sodelovanju pa so se nedavno odločili povabiti tudi mlade glasbene talente, zato so za še neuveljavljene slovenske glasbenike razpisali avdicijo. Prijave sprejemajo do 1. februarja prihodnje leto. Več o tem najdete v spodnji novici:

Modrijani, Blaž Švab
Trendi Modrijani razpisali avdicijo: Priložnost želimo dati tudi drugim

Preberite še:

Urška Klakočar Zupančič
Trendi Urška Klakočar Zupančič pokazala, kako je bila videti pred 25 leti
Borut Pahor
Trendi Borut Pahor ob rojstnem dnevu: "Nikoli ne bom več tako mlad, kot sem danes"
Rosvita Pesek, televizijska voditeljica
Trendi Veste, kako je bila pred 30 leti videti voditeljica Rosvita Pesek?
Peter Oset, Modrijani
Trendi Modrijan Peter Oset z zgodbo, ki je zorela 20 let: Ljudje začutijo, ko je nekaj iskreno
Modrijani, Blaž Švab
Trendi Zakaj gredo Modrijani v Stožice? "Ni bilo humano."
fotografija ansambel zasedba narodno-zabavna glasba Modrijani
