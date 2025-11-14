Ena najbolj prepoznavnih narodnozabavnih skupin v Sloveniji, skupina Modrijani, je na svojih profilih delila fotografijo izpred 25 let.

Člani prepoznavnega slovenskega ansambla Modrijani so na svojih družbenih profilih delili fotografiji izpred četrt stoletja. "25 let nazaj. Pa saj se ni kaj veliko spremenilo, kajne …" so zapisali člani priljubljene zasedbe, ki prav letos obeležuje 25. obletnico delovanja.

Še vedno v ansamblu igrajo vsi njeni štirje prvotni člani, to sta bratranca, harmonikar Rok in pevec Blaž Švab, ter brata Franjo (bas) in Peter Oset (kitara). Zasedbi se je leta 2018 – seveda po obvezni avdiciji – pridružil njihov najmlajši član, pevec Sergije Lugovski.

Ansambel Modrijani se od preostalih narodnozabavnih skupin razlikuje predvsem zaradi vpeljevanja različnih novosti v narodnozabavno glasbo ter tudi izvajanje glasbe v drugih žanrih. Njihova najbolj znana pesem je Ti si moja rožica, ki je navdušila tudi številne poslušalce z drugih celin, kjer narodnozabavne glasbe sicer ne poznajo.

Tako so Modrijani videti danes. Od leve proti desni: Sergije Lugovski, Blaž Švab, Peter Oset, Franjo Oset in Rok Švab. Foto: Mediaspeed

Prihodnje leto zasedba spet pripravlja svoj veliki projekt Noč Modrijanov 2026, ki velja za velik organizacijski zalogaj. K sodelovanju pa so se nedavno odločili povabiti tudi mlade glasbene talente, zato so za še neuveljavljene slovenske glasbenike razpisali avdicijo. Prijave sprejemajo do 1. februarja prihodnje leto. Več o tem najdete v spodnji novici:

