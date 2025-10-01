Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
1. 10. 2025,
12.30

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropski Pokal Eurocup Eurocup manresa Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Sreda, 1. 10. 2025, 12.30

29 minut

EuroCup, 1. krog

Cedevita Olimpija začenja evropsko pot

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cedevita Olimpija | Cedevito Olimpijo danes čaka prvo srečanje v evropskem pokalu. | Foto Aleš Fevžer

Cedevito Olimpijo danes čaka prvo srečanje v evropskem pokalu.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes začeli novo sezono v Eurocupu. V Stožicah se bodo ob 18.30 pomerili z Manreso.

Cedevita Olimpija, Zvezdan Mitrović
Sportal Mitrović neposreden: To je tudi zame uganka
Cedevita Olimpija : Krka, superpokal, Aleksej Nikolić
Sportal "V glavi sem hitro preklopil, da je konec"

Po slovenskem superpokalu prejšnji teden na Polzeli bo Cedevita Olimpija ta teden začela dve novi tekmovanji. Po današnjem gostovanju Kataloncev jih v nedeljo v Stožicah čaka še beograjska Mega v ligi ABA.

Do konca leta bodo Ljubljančani odigrali 23 tekem v jadranski ligi in evropskem pokalu. Slednji bo potekal kot do sedaj, v skupini z desetimi ekipami, ki zagotavlja vsaj 18 tekem rednega dela. V končnico pelje prvih šest mest.

V skupini so še Aris Solun, Bahcesehir Istanbul, Hapoel Jeruzalem, Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg.

EuroCup, 1. krog:

Sreda, 1. oktober:

Torek, 30. september:

Lestvici:

Preberite še:

Cedevita Olimpija, DJ Stewart, Umoja Gibson
Sportal "Takrat sem šele izvedel, da je Luka Slovenec"
Cedevita Olimpija
Sportal Cerkvenik: "To je bilo grenko-sladko." Ciperle jasno in glasno opozoril nase.
Evropski Pokal Eurocup Eurocup manresa Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.