Cedevita Olimpija začenja evropsko pot

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes začeli novo sezono v Eurocupu. V Stožicah se bodo ob 18.30 pomerili z Manreso.

Po slovenskem superpokalu prejšnji teden na Polzeli bo Cedevita Olimpija ta teden začela dve novi tekmovanji. Po današnjem gostovanju Kataloncev jih v nedeljo v Stožicah čaka še beograjska Mega v ligi ABA.

Do konca leta bodo Ljubljančani odigrali 23 tekem v jadranski ligi in evropskem pokalu. Slednji bo potekal kot do sedaj, v skupini z desetimi ekipami, ki zagotavlja vsaj 18 tekem rednega dela. V končnico pelje prvih šest mest.

V skupini so še Aris Solun, Bahcesehir Istanbul, Hapoel Jeruzalem, Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg.

