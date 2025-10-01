Sreda, 1. 10. 2025, 12.30
29 minut
EuroCup, 1. krog
Cedevita Olimpija začenja evropsko pot
Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes začeli novo sezono v Eurocupu. V Stožicah se bodo ob 18.30 pomerili z Manreso.
Po slovenskem superpokalu prejšnji teden na Polzeli bo Cedevita Olimpija ta teden začela dve novi tekmovanji. Po današnjem gostovanju Kataloncev jih v nedeljo v Stožicah čaka še beograjska Mega v ligi ABA.
Do konca leta bodo Ljubljančani odigrali 23 tekem v jadranski ligi in evropskem pokalu. Slednji bo potekal kot do sedaj, v skupini z desetimi ekipami, ki zagotavlja vsaj 18 tekem rednega dela. V končnico pelje prvih šest mest.
V skupini so še Aris Solun, Bahcesehir Istanbul, Hapoel Jeruzalem, Neptunas Klaipeda, Slask Vroclav, Cluj Napoca, Umana Reyer Benetke in Hamburg.
EuroCup, 1. krog:
Sreda, 1. oktober:
Torek, 30. september:
Lestvici:
Preberite še: