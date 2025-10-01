Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Sreda,
1. 10. 2025,
12.20

25 minut

Liga prvakov, ligaški del (2. krog, sreda)

Sreda, 1. 10. 2025, 12.20

25 minut

Liga prvakov, ligaški del (2. krog, sreda)

Spektakel z veliko napako

Š. L.

Ousmane Dembele bo manjkal zaradi poškodbe. | Foto Reuters

Ousmane Dembele bo manjkal zaradi poškodbe.

Foto: Reuters

Po razburljivih torkovih srečanjih drugega kroga ligaškega dela lige prvakov se nekaj poslastic obeta tudi danes. Osrednji obračun, ki bo deležen največ pozornosti, bo vsekakor tekma med Barcelono in branilci naslova PSG, obe ekipi pa se pred spektaklom ubadata s številnimi poškodbami. Arsenal bo gostil Olympiakos, Borussia Dortmund Athletic Bilbao, Monaco Manchester City, Napoli Sporting, Villarreal pa Juventus. Že ob 18.55 bosta na sporedu tekmi Qarabag - Köbenhavn ter Union St. Gilloise - Newcastle.

Atletico Madrid Giuliano Simeone
Sportal Real, Atletico in Bayern s petardo, Liverpool nemočen v Turčiji

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Sreda, 1. oktober

Poslastica v Barceloni

Barcelona in PSG sta v pretekli sezoni tekmovanja dosegla 43 oziroma 38 golov, kar je vsaj sedem več kot naslednje najbolj uspešne ekipe (Bayern München, Arsenal in Borussia Dortmund so jih dosegli po 31). Toda poraz Blaugrane proti Interju v polfinalu s skupnim izidom 6:7 je pomenil, da se Luis Enrique v finalu ni srečal s svojo nekdanjo ekipo, PSG pa je namesto tega dosegel zgodovinsko zmago nad Nerazzurri s 5:0.

Na obračunu bi se moralo znajti kar osem od dvanajstih najboljših igralcev prejšnjega tedna na lestvici Ballon d'Or, a bo srečanje zaradi težav s poškodbami izpustilo kar zajetno število zvezdnikov. Barcelona bo brez Raphinhe, vratarja Joana Garcíe in vezista Gavija, slednji bo zaradi operacije kolena odsoten do pet mesecev.

Lamine Yamal se je konec tedna po poškodbi vrnil v zasedbo Barcelone in takoj asistiral ob zadetku Roberta Lewandowskega za tri točke v la ligi. | Foto: Guliverimage Lamine Yamal se je konec tedna po poškodbi vrnil v zasedbo Barcelone in takoj asistiral ob zadetku Roberta Lewandowskega za tri točke v la ligi. Foto: Guliverimage

Kapetan PSG Marquinhos se verjetno ne bo vrnil pred oktobrskim reprezentančnim premorom, potem ko si je poškodoval stegensko mišico, na seznamu poškodovanih igralcev PSG pa sta tudi Désiré Doué in Joao Neves. Vitinha in Khvicha Kvaratschelia sta oba predčasno končala srečanje ob sobotni zmagi nad Auxerrejem z 2:0 v Ligue 1 in sta vprašljiva, toda najdražja odsotnost PSG bi lahko bila odsotnost dobitnika zlate žoge Ousmaneja Dembeleja, ki še vedno ne igra zaradi poškodbe zadnje lože. Dembele je v sezoni 2024/25 za PSG dosegel 33 golov in 13 asistenc. V petih sezonah kot igralec Barcelone med letoma 2018/19 in 2022/23 ni skupno dosegel več kot 22 golov oziroma 14 golov v posamezni sezoni.

PSG je obrambo naslova začel z zmago nad Atalanto s 4:0, kar pomeni, da so zadnje štiri tekme v ligi prvakov dobili s skupnim rezultatom 12:1, zadnji dve pa z 9:0. Samo ena ekipa je kadarkoli zmagala na treh zaporednih tekmah lige prvakov s štirimi ali več goli razlike, in to se je zgodilo prav PSG med oktobrom in novembrom 2017. To bo že 16. srečanje med Barcelono in PSG v velikih evropskih tekmovanjih, Barca je zmagala šestkrat, PSG je zmagal petkrat, štiri tekme pa so se končale z remijem.

Erling Haaland je na začetku sezone v izvrstni strelski formi. | Foto: Reuters Erling Haaland je na začetku sezone v izvrstni strelski formi. Foto: Reuters Na delu tudi angleška velikana

Med drugim bosta na delu tudi Arsenal in Manchester City. Topničarje čaka domača preizkušnja z Olympiacosom iz Pireja, Manchester City pa bo gostoval pri Monacu. Kljub temu da so v zadnjih štirih gostujočih tekmah lige prvakov izgubili, velja Manchester City za velikega favorita. Ti dve ekipi se nista pomerili vse od sezone 2016/17, ko je bil Pep Guardiola prvič na čelu Manchester Cityja. Monaco je v napetem boju s skupno 12 goli v osmini finala napredoval na račun golov v gosteh. Guardiola bo na tem obračunu pogrešal Rodrija, Omarja Marmousha , Rayana Cherkija , Rayana Ait-Nourija in Abdukodirja Khusanova.

Arsenal je v ligaškem delu lige prvakov zmagal na zadnjih petih tekmah, kar je njihov najdaljši tovrstni niz v skupinskem oziroma po novem tudi ligaškem delu v 20 letih. To bo že 13. srečanje Arsenala in Olympiakosa na evropskih tekmovanjih, nobeno od prejšnjih srečanj se ni končalo z izenačenjem, obe ekipi pa sta zmagali po šest tekem. Arsenal se je v času Artetove vladavine že štirikrat pomeril z Olympiakosom (2 zmagi, 2 poraza), v evropskih tekmovanjih se je pogosteje pomeril le s PSV (6).

Juventus suveren proti španskim ekipam

Španski Villarreal bo doma gostil Juventus. Španska ekipa je v prvem krogu izgubila proti Tottenhamu, Juventus pa je v strelski poslastici remiziral z Borussio Dortmund.  Villarreal je v zadnjih 12 domačih tekmah v ligi prvakov zmagal le na dveh (5 remijev in 5 porazov), pri čemer je na teh 12 tekmah dosegel le 10 golov, Juventus pa je v zadnjih šestih gostujočih tekmah proti španskim ekipam v najelitnejšem evropskem tekmovanju izgubil le eno.

Napoli bo po porazu z Manchester Cityjem v prejšnjem krogu skušal doseči prve točke. Čaka ga domači obračun s Sportingom, ki je v prvem dejanju nove sezone premagal Kairat.

Camp Nou
Sportal Barcelona se vendarle kmalu vrača na Camp Nou #video

Najboljši strelci:

5 – Mbappe (Real)
4 – Kane (Bayern)
3 – Burkardt (Eintracht),
2 – Llorente (Atletico), Martinez (Inter), Mbodji (Slavia), Paixao (Marseille), Rashford (Barcelona), Thuram (Inter), Trincao (Sporting), Uage (Bodo/Glimt), Vlahović (Juventus) 

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 30. september

Sreda, 1. oktober

Lestvica:

Jose Mourinho
Sportal Nenavadna usoda Mourinha, ki pogosto srečuje stare ljubezni
Diego Simeone
Sportal Trenerju Jana Oblaka zaradi obnašanja na Anfieldu ena tekma prepovedi
Sporting Lizbona Villarreal PSV Eindhoven Athletic Bilbao Bayer Leverkusen Newcastle United Borussia Dortmund Napoli Manchester City Juventus Arsenal Barcelona PSG liga prvakov
