Na kaj morajo biti iskalci zaposlitve pozorni pri izbiri delodajalca

Trg dela se danes spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Če razmišljate o menjavi kariere ali iskanju nove priložnosti, veste, da samo redni dohodek in stabilna zaposlitev nista več dovolj.

Foto: Emil Frey Avtocenter d.o.o.

Kandidati imate danes močnejše pogajalsko izhodišče – podjetja se trudijo pridobiti in zadržati najboljše zaposlene, vi pa lahko izbirate delodajalca, ki bo podprl vaše ambicije, vrednote in življenjski slog.

Kaj postaja ključno pri iskanju nove zaposlitve?

Osebna in strokovna rast: zaposlitev ni več zgolj opravljanje nalog, ampak priložnost, da se učite, razvijate in odkrivate nove talente. Podjetja, ki vlagajo v izobraževanje, mentorstvo in razvoj zaposlenih, omogočajo, da kariera ne zastane, temveč se nenehno razvija.

Možnost spremembe poti: v dinamičnem času ni redko, da si posameznik želi obrniti smer kariere. Pomembno je, da podjetje to podpira in zagotavlja jasne priložnosti za napredovanje ali preizkus novih vlog.

Fleksibilnost: delo danes ni več vezano zgolj na čas in prostor, ampak na rezultate. Fleksibilne oblike dela omogočajo, da usklajujete poklicne obveznosti z zasebnim življenjem, kar dolgoročno ohranja energijo in motivacijo.

Kultura spoštovanja in sodelovanja: iskalci zaposlitve vedno bolj cenijo okolja, kjer vladata iskrenost in odprta komunikacija, kjer se spoštujejo različna mnenja in kjer ima vsak občutek, da prispeva k skupnemu uspehu.

Občutek smisla: najbolj motivirani smo takrat, ko vemo, da naše delo nekaj pomeni – tako za podjetje kot za širšo skupnost.

Vaša odločitev za novega delodajalca danes ni več samo izbira delovnega mesta, ampak življenjskega okolja. Izkušnja, ki vam jo ponudi podjetje – od prvega stika v zaposlitvenem procesu do vsakodnevne kulture dela in priložnosti za rast –, je tista, ki dolgoročno odloča o zadovoljstvu.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Nešteto možnosti za rast in razvoj karierne poti

V skupini Emil Frey, enem vodilnih ponudnikov avtomobilskih storitev v Sloveniji, se zavedamo teh sprememb. Zaposlenim ponujamo raznolike karierne poti, vlaganje v znanje, mentorstvo ter okolje, kjer se spodbuja sodelovanje in dobro počutje. Pri nas je delo več kot zgolj opravljanje nalog – je proces učenja, raziskovanja in osebnega razvoja.

Ponujamo široko paleto zaposlitvenih priložnosti za:

tehnične poklice (avtomehaniki, ličarji, diagnostiki, kleparji, sprejemniki …),

inženirske in specialistične vloge na področjih, kot so visokonapetostna elektrika, gorivne celice in digitalizacija vozil,

strokovne in zaledne funkcije, ki podpirajo celotno poslovanje.

Prav razvejano okolje naše skupine omogoča, da kariera ne obstane na eni točki, temveč raste z vami – z možnostjo menjave poti, napredovanja in izmenjave znanj med različnimi področji. Zaposleni imajo dostop do številnih usposabljanj, od tehničnih delavnic do izobraževanj mehkih veščin, kot so učinkovita komunikacija, vodenje in javno nastopanje.

Posebno mesto ima Akademija talentov, devetmesečni program, ki v sodelovanju z ekonomsko fakulteto razvija vodstvene kompetence in omogoča poglobljen vpogled v delovanje podjetja. Namenjen je predvsem tistim, ki si želijo narediti odločen korak naprej v karieri in prevzeti vodstvene izzive, kar dodatno krepi možnost notranjega napredovanja in razvoj vodstvenih talentov znotraj skupine.

Bonitete in ugodnosti, ki krepijo zadovoljstvo zaposlenih

Poleg strokovnega razvoja v skupini Emil Frey veliko pozornosti namenjamo tudi dobremu počutju in motivaciji zaposlenih. Naši sodelavci so deležni številnih ugodnosti:

nadpovprečen letni regres in nagrade za poslovno uspešnost,

dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje,

dodatni dnevi dopusta, fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma,

ugodnejši pogoji za nakup in najem vozil,

organizirane športne in sprostitvene aktivnosti,

številna interna druženja ter dogodki za zaposlene in njihove družinske člane.

Takšne ugodnosti niso le dodatek k plači. So sporočilo, da so ljudje pri nas na prvem mestu – da cenimo njihov trud, znanje in predanost. In prav občutek cenjenosti in vključenosti je danes ena od ključnih vrednot, ki ločuje delodajalce, pri katerih zaposleni ostajajo, od tistih, ki se soočajo z odhodi.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Spoznajmo se na Kariernem sejmu v Ljubljani Razmišljate o naslednjem koraku v svoji karieri – bodisi iščete prvo zaposlitev bodisi želite preusmeriti svojo pot? Si želite delovnega okolja, ki spodbuja kreativnost, ceni odgovornost, krepi sodelovanje in omogoča maksimalni razvoj potencialov? Vabimo vas, da nas obiščete na Kariernem sejmu in se nam predstavite, 8. oktobra v Cankarjevem domu.

Naročnik oglasnega sporočila je Emil Frey.