Nenavadna usoda Joseja Mourinha, ki pogosto srečuje stare ljubezni

Enega od vrhuncev današnjega evropskega večera zagotovo predstavlja vrnitev Joseja Mourinha na Stamford Bridge. Portugalec, novopečeni trener Benfice, bo vodil velikana iz Lizbone na stadionu, kjer je pred leti dolgo razvajal navijače Chelseaja. ''Ustvaril sem zgodovino Chelseaja, Chelsea spada v mojo zgodovino. Na igrišču pa ni zgodovine, ampak le želja za zmago,'' je pred čustvenim dvobojem v Londonu naznanil, da prihaja po zmago.

Neverjetno, kako se je usoda poigrala z Josejem Mourinhom. Še nedavno je vodil Fenerbahče, ga želel pripeljati v ligo prvakov, a mu je načrte to poletje preprečila ''njegova'' Benfica. To ga je stalo službe v Turčiji, a je prejel tudi ogromno odpravnino.

Nato pa je sledil preobrat. Na Luzu so po šokantnem porazu proti Qarabagu (2:3) odpustili trenerja Bruna Lageja. Nasledil ga je ravno Mourinho, ki bo tako danes prvič v ligi prvakov vodil lizbonske orle. Usoda je hotela, da bo to storil ravno na stadionu, ki ga pozna odlično, na tribunah pa bo deležen ogromnega spoštovanja. Gostoval bo namreč pri Chelseaju.

Prvo evropsko tekmo s Chelseajem odigral proti ...

S Chelseajem je osvojil kar tri naslove angleškega prvaka. Foto: Reuters "Ko sem zapustil Porto (z njim je pred dobrima dvema desetletjema osvojil pokal Uefa in ligo prvakov, op. p.), sem prvo evropsko tekmo s Chelseajem odigral prav proti Portu. Ko sem treniral Inter (leta 2010 je z njim osvojil trojno krono, op. p.), sem zelo pogosto igral proti Barceloni, kjer sem bil nekoč pomočnik trenerja. Kot trener Fenerbahčeja sem igral proti Manchester Unitedu (z rdečimi vragi je osvojil ligo Europa, op. p.) kot tudi Benfici," njegovo kariero spremljajo nenavadna naključja, kjer se rado dogaja, da se pomeri proti nekdanjim delodajalcem.

Danes se vrača na Stamford Bridge, kjer predstavlja klubsko ikono. Trener, ob katerem ni nikoli dolgčas, je na tem londonskem stadionu nazadnje gostoval novembra 2020, ko je vodil še Tottenham. Takrat se je s Chelseajem razšel brez zadetkov. Po petih letih se bo tako znova predstavil na prizorišču, kjer je kot trener modrih doživljal stoječe ovacije. Najmočnejše so bile leta 2005, ko je Chelsea popeljal do prvega naslova angleškega prvaka po sušnih 50 letih. Pozneje je modre še dvakrat popeljal na angleški vrh (2006 in 2015), osvojil pa še pokal FA (2007), angleški ligaški pokal (2005, 2005 in 2015) ter superpokal (2005).

Nikoli se ni imel za genija

Na treningu Benfice na Stamford Bridgu. Foto: Reuters Kako pa doživlja svoj sloves? V intervjuju za uradno stran Evropske nogometne zveze (Uefa) so ga vprašali, ali se ima za trenerskega genija. "Ne. Nikoli se nisem imel za genija. Morda malce kot provokator, a nikoli kot hudič," je pojasnil, kako se je vedno počutil le kot del ekipe ter da so igralci pomembnejši od njega.

Ko je prvič gostoval na Stamfordu Bridgu kot tekmec Chelseaja, je leta 2010 popeljal Inter do dragocene zmage v polfinalu lige prvakov. Ta je modrim odprla pot do finala, v katerem je z Milančani ugnal še Bayern in osvojil ligo prvakov.

Enzo Maresca se zaveda veličine Joseja Mourinha. Foto: Reuters

Na naslednjih sedmih gostovanjih pri Chelseaju ni več nikoli premagal modrih. Bi lahko danes spravil v slabo voljo italijanskega stratega Enza Maresco, ki si šteje v veliko čast, da se bo lahko pomeril proti legendi kluba, 62-letnemu Mourinhu? Maresca je poleti osvojil naslov svetovnega prvaka, še pred tem konferenčno ligo, ki jo je leta 2023 osvojil tudi Mourinho z Romo, zdaj pa so modri nanizali dva poraza v prvenstvu, izgubili so tudi s Šeškovim Manchester Unitedom (1:2), tako da pri Chelseaju ni čutiti popolne idile. To so pokvarile tudi številne poškodbe, na igrišču najbolj pogrešajo Cola Palmerja.

Začelo se bo ob 21. uri.