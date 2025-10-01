Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
1. 10. 2025,
12.09

Maruša Seničar ŽKK Cinkarna Celje

Sreda, 1. 10. 2025, 12.09

48 minut

Maruša Seničar nazaj v Celje

Slovenija : Albanija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca Maruša Seničar | Maruša Seničar se po dveh sezonah vrača k serijskim košarkarskim prvakinjam ŽKK Cinkarna Celje. | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Maruša Seničar se po dveh sezonah vrača k serijskim košarkarskim prvakinjam ŽKK Cinkarna Celje.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska reprezentantka Maruša Seničar se po dveh sezonah vrača k serijskim košarkarskim prvakinjam ŽKK Cinkarna Celje, so sporočili iz kluba. Seničarjeva je v obdobju 2018-2023 v knežjem mestu odigrala pet sezon in v tem obdobju s klubom dvakrat osvojila naslov v ligi Waba, po petkrat pa slovensko prvenstvo in pokal.

V minuti sezoni je s klubom Saarlouis Rolays postala nemška pokalna in državna podprvakinja. Priložnost dobiva tudi v slovenski reprezentanci, za katero je doslej zbrala 29 nastopov in bila z njo udeleženka zadnjih petih evropskih prvenstev.

"Prepričana sem, da gre za zmagovalno situacijo, ki je koristna za obe strani. Tukaj sem preživela lepo in uspešno petletno obdobje, sredino dobro poznam, tudi s kar nekaj igralkami sedanje generacije sem že igrala. Verjamem, da lahko tej mladi zasedbi na igrišču in izven njega pomagam do uresničitve zastavljenih ciljev," je ob vrnitvi v klub povedala Seničar.

Maruša Seničar ŽKK Cinkarna Celje
