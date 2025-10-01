Maruša Seničar nazaj v Celje

Slovenska reprezentantka Maruša Seničar se po dveh sezonah vrača k serijskim košarkarskim prvakinjam ŽKK Cinkarna Celje, so sporočili iz kluba. Seničarjeva je v obdobju 2018-2023 v knežjem mestu odigrala pet sezon in v tem obdobju s klubom dvakrat osvojila naslov v ligi Waba, po petkrat pa slovensko prvenstvo in pokal.

V minuti sezoni je s klubom Saarlouis Rolays postala nemška pokalna in državna podprvakinja. Priložnost dobiva tudi v slovenski reprezentanci, za katero je doslej zbrala 29 nastopov in bila z njo udeleženka zadnjih petih evropskih prvenstev.

"Prepričana sem, da gre za zmagovalno situacijo, ki je koristna za obe strani. Tukaj sem preživela lepo in uspešno petletno obdobje, sredino dobro poznam, tudi s kar nekaj igralkami sedanje generacije sem že igrala. Verjamem, da lahko tej mladi zasedbi na igrišču in izven njega pomagam do uresničitve zastavljenih ciljev," je ob vrnitvi v klub povedala Seničar.

