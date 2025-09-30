Napaka, ki lahko lastnike sončnih elektrarn drago stane

Sončna elektrarna je dolgoročna investicija, a če želimo dolgoročne učinke, moramo poskrbeti tudi za njeno ustrezno varnost in učinkovitost. Zavarovanje in, kar je danes prav tako ključno, profesionalni monitoring postajata nepogrešljiv del odgovornega upravljanja s tako naložbo. V času vse pogostejših vremenskih ujm, tehničnih okvar in skritih napak so lahko posledice neukrepanja finančno še kako boleče. Zakaj številni lastniki še vedno odlašajo z zavarovanjem? Kje se dogajajo največje napake? In zakaj bodo v prihodnje ustrezen monitoring zahtevale tudi zavarovalnice? O vsem tem smo govorili s predstavnikom Zavarovalnice Sava Borisom Voršičem, direktorjem Področja premoženjskih škod pri Zavarovalnici Sava.

Zakaj menite, da je danes pomembno govoriti o zavarovanju sončnih elektrarn?

Sončne elektrarne so postale v zadnjih letih ena najhitreje rastočih investicij v Sloveniji – tako pri gospodinjstvih kot pri podjetjih. Gre za dolgoročno naložbo, ki lahko lastniku prinaša stabilne prihodke in nižje stroške energije desetletja. Prav zato pa je pomembno govoriti tudi o zaščiti teh naložb. Vremenske razmere so vse ekstremnejše: neurja, toča in močan veter so v zadnjih letih povzročili rekordno škodo na elektrarnah. Hkrati pa se lastniki pogosto ne zavedajo, da so okvare ali izpadi lahko tudi posledica tehničnih napak. Zavarovanje v tem kontekstu ni le dodatna možnost, ampak način, kako poskrbeti, da investicija ostane varna in donosna – tudi v času, ko je vreme vse manj predvidljivo.

Foto: Shutterstock

Ali opažate rast števila zavarovanj sončnih elektrarn?

Z naraščanjem števila sončnih elektrarn vsekakor opažamo, da se njihovi imetniki, tako fizične osebe kot podjetja, vse bolj zavedajo tudi pomena zavarovanja. Žal še vedno ne vsi, ali pa se morda zavedajo tveganja, pa se iz kakšnega razloga vseeno odločijo, da svoje sončne elektrarne vseeno ne bodo zavarovali.

Bi glede na te številke rekli, da danes vsakdo, ki se odloči za postavitev sončne elektrarne, to tudi ustrezno zavaruje?

Nikakor, pomembnosti zavarovanja se žal nikoli ne zavedamo prav vsi. T. i. moralni hazard vedno obstaja oziroma vedno so nekateri posamezniki ali podjetja pripravljeni sprejeti finančno tveganje, če se zgodi poškodba in morajo škodo kriti sami.

Kako se zavarovalnice, kot je Sava, odzivajo na trend hitre rasti števila sončnih elektrarn v Sloveniji?

Zavarovalnice še pred nekaj leti nismo bile tako zelo pozorne na zavarovanja sončnih elektrarn, zdaj pa jih imamo v Zavarovalnici Sava pod drobnogledom tako z vidika podatkov (število, moč, proizvajalec, leto izdelave ...) kot glede trendov v tujini in seveda vseh škod, ki se zgodijo na sončnih elektrarnah.

Toča, ki je v zadnjih letih vse večja in silovitejša, je zagotovo nekaj, kar lahko prizadene skoraj vsako sončno elektrarno, ne glede na proizvajalca in starost. Medtem je požar, ki nastane zaradi kratkega stika, nekoliko drugačna nevarnost in verjamemo, da se bodo pri starejših modelih take škode šele začele pojavljati v prihodnje. A tveganje je lahko tudi večje, zavarovalnice se namreč zavedamo, da so objekti, kjer so nameščene sončne elektrarne, lahko bolj rizični, saj je večja verjetnost, da se zgodi požar na strehi, kjer je nameščena sončna elektrarna, kot na strehi, kjer sončne elektrarne ni.

Foto: Shutterstock

Kako pogoste so okvare sončnih elektrarn po vaših podatkih?

V Zavarovalnici Sava opažamo, da okvare sončnih elektrarn sicer niso zelo pogoste, a se kljub temu pojavljajo redno. Največkrat gre za manjše tehnične napake, kot so okvare razsmernikov, električnih povezav ali posameznih modulov. Po naših izkušnjah lahko rečemo, da ima povprečna elektrarna vsaj eno vrsto okvare ali zmanjšano učinkovitost v času svojega življenjskega cikla.

Pomembno pa je, da so večje in dražje okvare precej redkejše – pogosto jih lahko preprečimo z rednim vzdrževanjem in nadzorom.

V praksi se pogosto zgodi, da lastniki niti ne vedo, da njihova elektrarna ne deluje pravilno, dokler ni škoda že narejena. Ali lahko delite kakšen primer iz vaše prakse, kjer je pravočasna zaznava napake bistveno vplivala na obseg škode ali kjer je napaka ostala predolgo neopažena?

Res je, marsikateri lastnik se zanaša na to, da elektrarna deluje brezhibno, in redko spremlja dejanski "izplen". Imamo primere, kjer je lastnik že nekaj mesecev prejemal bistveno manj električne energije, ker je bil razsmernik v okvari, pa tega ni opazil, dokler ni preveril računov za odkup elektrike. V takem primeru je izguba prihodkov precejšnja.

Po drugi strani pa smo imeli v Zavarovalnici Sava tudi primer, kjer je lastnik takoj zaznal padec proizvodnje, saj je imel vzpostavljen sistem daljinskega nadzora. Napaka je bila odpravljena v nekaj dneh, posledično pa je bila izguba minimalna. To lepo pokaže, kako ključna je pravočasna zaznava nepravilnosti.

Katere so najpogostejše napake ali težave, ki jih opažate pri lastnikih elektrarn, ko se zgodi uveljavljanje zavarovanja?

Najpogosteje žal opažamo, da lastniki niso dovolj seznanjeni s pogoji zavarovanja, zato poskušamo to težavo s podrobno razlago svojih zavarovalnih zastopnikov odpraviti že v procesu sklepanja zavarovanja. Včasih stranka pričakuje, da bo polica krila prav vse težave, tudi tiste, ki sodijo med redno vzdrževanje ali izgubo prihodkov zaradi tehničnih okvar. Pogosta težava je tudi pomanjkljiva dokumentacija – lastniki ne hranijo vseh računov, zapisnikov o montaži in dokazil o rednih pregledih, kar je pri uveljavljanju škode ključno. Prav tako se dogaja, da lastniki ne prijavijo škode takoj, kar lahko vpliva na potek reševanja zahtevka. Če povzamemo, nastane največ težav tam, kjer je komunikacija s strokovnjaki ali vzdrževalci prepozna oziroma kjer ni prave evidence o stanju elektrarne.

Foto: Shutterstock

Kako pričakujete, da se bodo pogoji za zavarovanje sončnih elektrarn razvijali v prihodnje?

V Zavarovalnici Sava nudimo zavarovanje sončnih elektrarn z vsemi potrebnimi kritji, zato bistvenih sprememb v vsebini pogojev trenutno ne predvidevamo, je pa v prihodnje pričakovati korekcije pri premiji. Z naraščanjem števila sončnih elektrarn imamo zavarovalnice namreč vedno več podatkov, izkušenj in na žalost tudi škod, zato dobivamo celovitejši vpogled, na podlagi katerega bomo v prihodnje prilagajali premijo glede na riziko (t. i. segmentacija).

Zagotovo bomo razmišljali tudi v smeri preventive in iskali načine, kako preprečiti poškodbe, predvsem požare, in eden od teh načinov bi vsekakor lahko bil monitoring. V tem primeru bodo zagotovo sledile tudi spremembe v pogojih.

Foto: Shutterstock

Kaj bi svetovali lastnikom sončnih elektrarn, ki še razmišljajo o zavarovanju in se morda tudi sprašujejo, ali je monitoring nekaj, kar potrebujejo?

Sončna elektrarna je dolgoročna naložba, zato v Zavarovalnici Sava vsakemu lastniku svetujemo, da jo temu primerno odgovorno tudi zaščiti. Poleg tega smo v zadnjih letih priča vse bolj nepredvidljivim vremenskim razmeram, ki z močnejšimi neurji, pogostejšo točo, izredno močnimi sunki vetra in tudi občasnimi obilnejšimi snežnimi padavinami povzročajo vedno več škode na elektrarnah. Zavarovanje tako postaja ključni varnostni mehanizem, saj lastniku omogoča, da nepričakovan dogodek ne ogrozi njegove naložbe in prihodkov.

Monitoring pri tem zagotovo igra dodatno pomembno vlogo: če elektrarna po neurju ne deluje pravilno ali če se zgodi skrita okvara, jo lastnik lahko zazna takoj. S tem se izgube zmanjšajo na minimum. Čeprav se monitoring komu sprva zdi dodaten strošek, se v praksi izkaže za nujno orodje, ki prinaša miren spanec in zagotavlja, da elektrarna deluje tako, kot je bilo načrtovano – ne glede na vse bolj nepredvidljivo vreme.

Foto: ENERTEC, D.O.O.

Če potegnemo črto – kakšna je vaša ključna misel za vse, ki v kratkem načrtujejo investicijo v sončno elektrarno?

Sončna elektrarna je ena najboljših dolgoročnih naložb tako z vidika stroškov energije kot tudi trajnostne skrbi za prihodnost. A kot pri vsaki večji investiciji je pomembno razmišljati celostno. To pomeni ne le izračunati donosnosti, ampak poskrbeti tudi za zaščito pred tveganji. Vremenske razmere so vse bolj spremenljive in nepredvidljive, zato lahko zavarovanje in monitoring odigrata ključno vlogo pri varovanju naložbe. Elektrarna naj bo torej zgrajena kakovostno, redno vzdrževana, spremljana in zavarovana – le tako bo lastniku resnično prinašala tisto, kar si želi, torej varno in zanesljivo energijo za prihodnost.

Foto: ENERTEC, D.O.O.

