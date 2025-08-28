Ali veste, kaj se dogaja z vašo sončno elektrarno?

Morda se sliši kot čudno vprašanje. Večina lastnikov sončnih elektrarn bi verjetno odgovorila: " Seveda vem. Imam aplikacijo , vse vidim na telefonu. Proizvaja elektriko. Zadeva deluje." A resnica je velikokrat precej drugačna. In šele ko se pojavijo težave, se pokaže, koliko v resnici veste ali pa ne veste o delovanju svoje elektrarne. Naj vam predstavimo resnično zgodbo. Janez (ime je spremenjeno) je z nami v stik stopil šele, ko je opazil nenavadno visok račun za elektriko. Ko so nato pregledali delovanje sistema, je postalo jasno: njegova elektrarna ni delovala že tri mesece. V vsem tem času ni proizvedla niti ene kilovatne ure električne energije. Vse je moral plačati iz lastnega žepa. On pa je bil prepričan, da je vse v redu. Zakaj? Ker aplikacija na telefonu ni prikazovala ničesar posebnega. Pravzaprav ni prikazovala ničesar in on je to pripisal slabi povezavi oziroma komunikaciji z inverterjem. Takih primerov je precej več, kot bi si želeli priznati.

Aplikacija ni nadzor. Aplikacija je samo okno.

Vsak od sistemov ima svojo aplikacijo (SolarEdge, Goodwe, Huawei …). Te vam pokažejo zgodovino proizvodnje, nekaj osnovnih podatkov, kot so trenutna proizvodnja ter zgodovina porabe in proizvodnje. A večinoma so to le pasivna orodja. Ne opozorijo vas, če sistem deluje nepravilno. Ne zaznajo manjših odstopanj, ki vodijo v večje okvare. In ne diagnosticirajo napake, da bi jo lahko morda celo sami pravočasno odpravili. To je tako, kot bi imeli avto brez armaturne plošče. Samo števec prevoženih kilometrov. Vozite, a če porabljate več bencina, kot bi smeli, ali če motorju uhaja olje, tega ne veste.

Foto: Shutterstock

Dandanes elektrarna ni več samo "panel na strehi"

Pred leti nadzor oziroma monitoring ni imel tolikšnega pomena, a danes je drugače. Danes govorimo o kompleksnih energetskih sistemih. Imamo hibridne rešitve z baterijami. Imamo energetske sisteme EMS za upravljanje porabe. Imamo razsmernike, optimizatorje, hranilnike, polnilnice, toplotne črpalke …

Več komponent pomeni več možnosti, da nekaj ne deluje tako, kot bi moralo. In večja je verjetnost, da brez profesionalnega nadzora tega sploh ne boste opazili. Zato so v podjetju Enertec razvili sistem monitoringa, ki ni zgolj opazovanje številk, temveč dejanski nadzor nad delovanjem vsakega segmenta vaše sončne elektrarne ne glede na to, kako preprosta ali kompleksna je.

Poleg tega je z novim omrežninskim aktom v ospredje ob petih obračunskih blokih stopilo še eno tveganje, obračunska moč. Obračunska moč se ne plačuje več po velikosti varovalk, ampak glede na dejansko uporabljeno moč, ki je lahko precej nižja ali višja od prej fiksno določene. Če imate elektrarno, pa polnite avto, kuhate in ogrevate hkrati, jo lahko hitro presežete in s tem položnice narastejo.

Foto: Shutterstock

Kaj sploh pomeni "monitoring"?

To ni dodatna funkcija. To ni "še ena storitev". Monitoring je kot varovalna mreža vaše investicije. Temelj, brez katerega dolgoročna energetska samozadostnost preprosto ne more obstajati. Gre za to, da nekdo pazi na vašo elektrarno namesto vas. Vsako uro. Vsak dan. Vsak teden v letu. Ne glede na to, ali je zunaj sončno ali sneži, ali ste doma ali na dopustu.

Ko imate aktivni monitoring sončne elektrarne, to pomeni: Če se inverter izklopi , sistem na to opozori v nekaj minutah. Ne čez dan. Ne čez teden. Zdaj.

, sistem na to opozori v nekaj minutah. Ne čez dan. Ne čez teden. Če se zgodi komunikacijska napaka , ne čakajo, da se stanje samo od sebe "uredi", pač v podjetju Enertec takoj ukrepajo.

, ne čakajo, da se stanje samo od sebe "uredi", pač v podjetju Enertec takoj ukrepajo. Če sistem začne proizvajati manj , ne čakajo na račun ali ročno primerjavo. Algoritmi zaznajo upad proizvodnje, nato pa lahko preverijo, ali je to zaradi umazanije, senčenja ali okvare.

, ne čakajo na račun ali ročno primerjavo. Če se vaša poraba nadpovprečno poveča, pa sistem tega ne obravnava kot napako, bodo to zaznali, saj gledajo širšo sliko .

. In ko se zgodi preseganje obračunske moči, kar zdaj določa tudi višino vaše položnice (po novem omrežninskem aktu), bodo zaznali tudi to.

Foto: Shutterstock

Kako deluje Enertecov sistem monitoringa? Temelji na analizi več kot 35 tisoč podatkov na vsaki posamezni elektrarni ne glede na njeno velikost ali starost. Vsak podatek pomeni del sestavljanke, ki pove, kaj je normalno, kaj optimalno in predvsem: kdaj nekaj odstopa.

V podjetju Enertec danes spremljajo več kot 1.500 elektrarn po Sloveniji. Njihov sistem temelji na resničnih podatkih, ne na občutku. Imajo lasten nadzorni center, ticketing sistem, ekipo in orodja, ki omogočajo, da se odzovejo hitro in natančno.

Vsak naročnik prejme tudi mesečno poročilo o delovanju elektrarne, kjer ne prikazujejo le, koliko ste proizvedli ali porabili, temveč predvsem:

katere napake so se pojavile in kako so jih rešili,

kakšni so bili trendi v vaši proizvodnji in porabi skozi mesec

ter strokovno mnenje in konkretna priporočila, kako lahko še izboljšate izkoristek svojega sistema.

Tako dobite več kot samo pregled – dobite vpogled. In predvsem zaveznika, ki vas spremlja in skrbi, da vaš sistem deluje zanesljivo in učinkovito.

Foto: ENERTEC, D.O.O.

In kaj če ne ukrepate? Takrat plačate. Veliko.

Primer gospoda Janeza ni osamljen. V resnici je precej tipičen. V podjetju Enertec vsak mesec zaznajo več kot 120 napak, ki bi brez aktivnega monitoringa ostale popolnoma neopažene. Elektrarna ne ugasne z opozorilnim zvokom. Ne začnejo utripati rdeče lučke. Večina napak je tihih, brez alarma in jih brez natančnega spremljanja ni mogoče zaznati. Delo opravljajo "na pol". Vsak mesec nekaj malega manj, na koncu leta pa je lahko ta primanjkljaj astronomski.

Zavarovalnice že postavljajo pogoje. In to z razlogom.

Vse več zavarovalnic razmišlja o tem, da bo za sklenitev zavarovanja sončne elektrarne potrebna tudi pogodba o aktivnem monitoringu in vzdrževanju. Zakaj? Ker se prepogosto zgodi, da lastniki sploh ne opazijo, da sistem ne deluje, dokler ni škoda že narejena.

Napake trajajo tedne ali mesece. Nihče jih ne zazna, nihče ne ukrepa. In nato pride do uveljavljanja garancije ali škodnega zahtevka, kljub temu da bi bilo vse mogoče preprečiti že prvi dan. Zavarovalnice ne želijo kriti malomarnosti. In prav je tako. Tudi pri avtomobilu garancija ne velja, če ne opravljate rednih servisov. Pri sončni elektrarni bo v prihodnje enako. Monitoring ne bo več le prednost. Postal bo osnova za varnost in odgovornost.

Foto: Shutterstock