Ob vseh spremembah na trgu električne energije se uporabnikom poraja vse več vprašanj. To velja tako za tiste, ki se te dni soočajo z višjimi položnicami za elektriko zaradi novega omrežninskega akta, ko tudi za vse tiste, ki jih skrbi z marcem prihajajoči dvig cen energije zaradi konca regulacij in nenezadnje tudi tiste, ki so že razmišljali o nakupu sončne elektrarne in hranilnika, pa sedaj niso več prepričano v to odločitev. Ne le ukinitev letnega netmeteringa, ampak tudi podražitve omrežnine in uvedba petih časovnih blokov med odjemalci električne energije povzročajo strah in nezaupanje. A edinstvena pametna rešitev eSOLAR +, za razvoj katere je slovensko podjetje prejelo tudi pomembno nagrado, odpravlja vse tovrstne izzive in, kar je najpomembnejše, celo v danih razmerah omogoča zagotovljene visoke prihranke. Preverili smo, kaj točno to pomeni.

Morda ste se že odločili za sončno elektrarno, pa ste nato prejeli soglasje z omejitvijo oddaje elektrike v omrežje in vaš postopek investicije v sončno energijo je splaval po vodi. Ne glede na vašo situacijo obstaja rešitev, ki vam omogoča izkoristek sončne energije in z njo izjemne prihranke. Tudi zavrnjeno ali omejeno soglasje ni več ovira. Slovensko podjetje Enertec je razvilo celovito energetsko rešitev eSolar +, ki bo namesto vas poskrbela, da bo vaš odjem električne energije prilagojen novim razmeram in vam ne bo povzročal nepotrebnih stroškov. Preverili smo, kako to deluje v praksi.

Najboljši paket za energetsko prihodnost eSOLAR + eSOLAR + je energetska rešitev, ki je več kot le sončna elektrarna. Zagotavlja popoln nadzor nad porabo energije in omogoča maksimalne prihranke. Združuje sončno elektrarno, baterijski hranilnik in napredni sistem upravljanja t. i. HEMS (Home Energy Management System – sistem za upravljanje domače oskrbe z energijo), ki optimizira vašo porabo v realnem času.

Ključen je pravilen izračun velikosti hibridnega sistema oziroma sončne elektrarne s hranilnikom

Prvo vprašanje, ki si ga zada vsakdo, ki razmišlja o postavitvi lastne sončne elektrarne s hranilnikom, je seveda, kako velik mora biti sistem, da bo le ta deloval optimalno in s polno kapaciteto, in nato sledi vprašanje, koliko bi takšen energetski sistem stal. Pri Enertecu se vse začne s simulacijo, ki natančno izračuna, kako velik sistem sončne elektrarne in hranilnika potrebujete ter koliko boste z njim prihranili.

To orodje za simulacijo je edino tovrstno v Sloveniji, ki temelji na podrobni analizi vašega 15-minutnega profila porabe električne energije in simulira različne scenarije, da zagotovi ekonomsko in tehnično najbolj optimalno rešitev. Z drugimi besedami to pomeni, da imate končno zanesljivo možnost za izračun velikosti potrebne sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom električne energije in natančnih prihrankov. Zaradi neštetih faktorjev, spremenljivk, novega omrežninskega akta in obračunskih blokov izračuna brez kompleksnih orodij namreč ni možno izvesti.

S takšno simulacijo ste lahko popolnoma brez skrbi, saj bo izbrana sončna elektrarna s hranilnikom ter upravljanjem zagotovo ustrezala tako vašemu načinu življenja kot vaši porabi elektrike. Predlagana rešitev vam bo z gotovostjo prinesla najhitrejšo povrnitev investicije in to brez kakršnih koli vezav ter odvisnosti od omrežja ali dobaviteljev energije. Izračun bo tako natančen, da se boste lahko nanj popolnoma zanesli. Kaj to pomeni?

Garancija na izračune iz simulacije

V korist zmogljivosti simulacijskega orodja, ki so ga razvili v podjetju Enertec, govori tudi njihova zaveza, da na sam izračun dajejo garancijo. Se sprašujete, kako je to mogoče?

Simulacijsko orodje deluje z izjemno mero natančnosti. Upošteva tudi morebitno zavrnjeno soglasje ali soglasje z omejitvijo, če ga je odjemalec elektrike že prejel. Še več, v izračun se lahko vključijo tudi še prihajajoče spremembe, vezane na porabo elektrike, kot je na primer nakup električnega vozila ali toplotne črpalke.

Z natančnim izračunom, koliko manj energije bo odjemalec z energetsko rešitvijo prevzel iz omrežja in koliko bo zmanjšal moč odjema v posameznih časovnih blokih, pri Enertecu tveganje za morebitna odstopanja pri simulaciji prevzemajo nase. S sistemom eSOLAR + tako ne boste kupili obljub, pač pa zagotovljene prihranke.

Za simulator je podjetje Enertec prejelo nagrado Foto: Nejc Lasič Finance / Enertec d.o.o. Prednosti simulatorja so prepoznali tudi člani strokovne komisije na Dnevu energetike 2024, ki so podjetju Enertec za razvoj tako napredne energetske rešitve podelili tudi eno od glavnih nagrad. Več o tem si preberite tukaj: Novice Eno najboljših orodij te vrste v Sloveniji

Sistem za pametno upravljanje porabe električne energije

eSOLAR + zagotavlja tako pametno upravljanje hibridnega sistema kot tudi pametno upravljanje porabe elektrike na drugi strani, kar je postalo še posebej pomembno po zadnjih spremembah pri obračunavanju omrežnine.

Del sistema eSOLAR + je namreč tudi že omenjeni sistem HEMS, ki prav s pametnim upravljanjem poskrbi, da iz lastne sončne energije in hranilnika izvlečete največ, ob tem pa kar najbolj prihranite pri črpanju energije iz omrežja v cenejših blokih.

Sistem tako tudi avtomatsko zmanjša konično moč odjema, preusmerja porabo v ugodnejše časovne bloke ter upravlja polnjenje in praznjenje baterije glede na vremenske napovedi in borzne cene elektrike. Tako ste vedno korak pred spremembami na trgu, vaši stroški pa ostajajo pod nadzorom.

Brez visoke začetne investicije Začetna investicija je zagotovo zelo pomemben faktor, ko se odjemalci odločajo za postavitev sončne elektrarne z baterijo. Z eSOLAR + lahko nemudoma začnete zmanjševati stroške energije, ne da bi morali pred tem globoko seči v žep. Pri Enertecu namreč svojim strankam omogočajo dostopno financiranje brez avansa, ob tem pa vam tudi subvencionirajo obrestno mero, zaradi česar je odločitev še lažja. Ne pozabite namreč, da je trenutno za nakup sončne elektrarne z baterijo na voljo tudi visoka subvencija Borzena, ki bo celotno vrednost vaše investicije občutno zmanjšala.

Enostavno in brezskrbno vzdrževanje energetske rešitve

Pri Enertecu se lahko zanesete, da bodo z vami ostali tudi po postavitvi hibridne sončne elektrarne. Od začetka izvedbe do konca in tudi kasneje, v času vzdrževanja, boste imeli za vsa vprašanja na voljo kontaktno osebo, ki bo z vami od vsega začetka. Tako vam ne bo treba vedno znova iskati ustrezne osebe, ki bi lahko odgovorila na vaše vprašanje, saj boste imeli kontaktno točko, ki vam bo vedno na voljo za vse, povezano z upravljanjem in vzdrževanjem, pa naj gre za čiščenje ali zavarovanje sončne elektrarne s hranilnikom.

Preko lastne platforme pri Enertecu zagotavljajo redno vzdrževanje in nadzor celotnega sistema. Morebitne težave bodo hitro zaznali kar sami in jih tudi nemudoma odpravili, dodatno pa bodo pošiljali tudi redna poročila o delovanju in s predlogi izboljšav.

Strokovna ekipa podjetja Enertec

Do energetske neodvisnosti z eSOLAR + v samo treh korakih

Prehod na pametno upravljanje energije z eSOLAR + je hiter, preprost, enostaven in prilagojen potrebam posameznega gospodinjstva. V Enertecu so optimizirali celoten proces in ga razdelili na tri korake: načrtovanje, izvedba in dolgoročna podpora. Vse z namenom nižjih stroškov, največje učinkovitosti in najvišje stopnje uporabniške izkušnje za stranko.

Poglejmo podrobneje.

#1 Priprava: analiza in načrtovanje optimalne rešitve

Na osnovi zgoraj opisanega simulacijskega orodja v podjetju Enertec poiščejo najustreznejšo rešitev za vaš dom, pri čemer poleg vaše porabe upoštevajo tudi nova pravila omrežninskega akta z vsemi ostalimi specifikami obračuna elektrike. Tako lahko na podlagi vizualnih prikazov, izračunov in predvsem garancije prihranka samozavestno sprejmete odločitev in se podate na pot energetske samooskrbe s pravilno dimenzionirano sončno elektrarno in ustrezno veliko kapaciteto baterije.

#2 Izvedba: hitra in brezskrbna montaža

Vas skrbi, koliko časa traja od dogovora do izvedbe? Pri Enertecu je to hitro, v manj kot 30 dneh. Podjetje najprej opravi tehnični ogled, kjer natančno preverijo teren, lokacijo sončnih panelov in hranilnika ter dokončno prilagodijo načrt izvedbe.

Ko je vse pripravljeno, strokovna ekipa izvede montažo in priklop sistema. Poskrbi za namestitev sončnih panelov in vgradnjo baterijskega hranilnika ter izvede vse potrebne elektroinštalacije, vključno s povezavo na električno omrežje. Ob koncu se izvede še integracija z naprednim sistemom pametnega upravljanja HEMS, ki omogoča samodejno optimizacijo porabe energije.

Celoten proces je organiziran tako, da poteka hitro, učinkovito in brez nepotrebnih zapletov.

#3 Nadzor in optimizacija: pametno upravljanje sončne elektrarne in odjema energije

Ključ do maksimalnih prihrankov je v nadzoru in prilagajanju sistema vašim potrebam. Sistem eSOLAR + samodejno pripravlja poročila o učinkovitosti. Tako tudi pravočasno zazna morebitne nepravilnosti in poskrbi za optimizacijo.

Napredni sistem HEMS omogoča prilagajanje v realnem času, saj upošteva tako spreminjajočo se ceno elektrike kot tudi vremenske razmere in uporabnikove navade. Hranilnik se tako polni in prazni takrat, ko je to najbolj donosno za uporabnika. Še več, sistem je narejen tako, da se bo primerno odzval tudi na morebitne nove zakonodajne spremembe ter z njimi morebitne spremembe pri tarifah, pravilih obračunavanja elektrike in regulativah.

Stalna optimizacija zagotavlja najvišje možne prihranke in maksimalno učinkovitost. Ob tem ima uporabnik tudi popoln nadzor nad sistemom prek aplikacije, ki ga sprva vodi skozi projekt nato pa omogoča spremljanje porabe in delovanja v realnem času skupaj z vso dokumentacijo in podatki na enem mestu.

Z eSOLAR + do energetske neodvisnosti Paket eSOLAR+ ni le sončna elektrarna – je celovita rešitev, ki vam omogoča: pravilno dimenzioniran sistem – popolnoma prilagojen vašim potrebam,

hitro in kakovostno izvedbo – brez zapletov in dolgih čakalnih dob ter

pametno upravljanje energije – stalni nadzor in optimizacija zagotavljata najvišje prihranke. Brez dolgoročnih vezav, brez skritih stroškov ter s popolno prilagodljivostjo prihodnjim spremembam omrežnin in zakonodaje – eSOLAR + ni le investicija v prihranke danes, ampak tudi zavarovanje pred nepredvidljivostjo energetskega trga v prihodnosti.

Ker je vsak primer individualen vam priporočamo, da stopite v stik z Enertecovimi strokovnjaki, ki vam bodo naredili simulacijo prihrankov in predlog paketa eSolar+. Ne čakajte - prihranite čimprej.