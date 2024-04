Eno najboljših orodij te vrste v Sloveniji

Foto: ENERTEC, D.O.O.

Skoraj leto dni po razvoju smo na trgu ponudili orodje, ki je edino te vrste v Sloveniji. To so prepoznali tudi člani strokovne komisije na Dnevu energetike 2024 in nam v ta namen podelili eno izmed glavnih nagrad.

Kakšne so dodane prednosti simulatorja energetskih rešitev?

Simulator omogoča, da na osnovi pridobljenih podatkov strank, okolijskih vplivov in omejitev omrežja s pomočjo naprednih algoritmov izračunamo tehnično in ekonomsko najustreznejšo rešitev. S prerazporeditvijo podatkov o porabi na 15-minutne odčitke dobimo najbolj natančno sliko porabe, ki služi kot osnova pri izračunu in ponuja pregled nad vsemi učinki hibridnega sistema ter hkrati stranki predstavi njene prihranke. Simulator omogoča tudi vključevanje napovedi povečanja porabe v prihodnosti z drugimi razširitvami, kot so električne polnilnice ali ogrevanje na električno energijo. V predvidevanje so vključeni tudi vsi parametri, kot so pri električni mobilnosti približna ocena letno prevoženih kilometrov, moč polnjenja in lastnosti vozila, pri ogrevanju pa se upošteva trenutna poraba energentov, kot so les, kurilno olje in peleti. Tako smo s simulatorjem energetskih rešitev pripravljeni na prihodnost.

V povezavi s EMS pripravljeni na prihodnost

Treba je poudariti, da vsi izračuni s pomočjo simulatorja energetskih rešitev temeljijo na zmožnostih in uporabnosti sistema EMS (Energy Management System) v lokalnem, domačem omrežju, s katerimi lahko dosežemo vse te učinke, ki jih simulator zagotavlja. Sistem EMS spremlja porabo električne energije v omrežju in ima možnost optimizacije porabe glede na različne dejavnike, kot so cenovna tarifa, trenutna proizvodnja sončne elektrarne in trenutna poraba gospodinjstva. Z nadzorom in upravljanjem pametnih naprav v gospodinjstvu tako dosegamo boljše izkoristke energije in večje udobje za uporabnike. Z uporabo naprednih algoritmov EMS optimizira proizvodnjo, porabo in shranjevanje električne energije v gospodinjstvu, s čimer dosežemo večjo neodvisnost od tradicionalnih virov električne energije in distribucijskega sistema. Uporabniki lahko prek aplikacij ali spletnih portalov spremljajo in upravljajo svoj EMS od kjerkoli in kadarkoli, kar omogoča večjo prilagodljivost in nadzor nad porabo energije v gospodinjstvu.

Hibridnega sistema torej ni več mogoče ustrezno dimenzionirati zgolj na podlagi intuicije ali splošnih predpostavk. Za natančen in optimalen rezultat so potrebni ustrezni simulacijski izračuni in analize v povezavi s sistemom EMS, ki vse to tudi zagotavlja. Slovenski trg trajnostnih rešitev je s simulatorjem energetskih rešitev dobil orodje, ki ne zagotavlja le garantirano najbolj optimalne rešitve za kakršenkoli izziv trajnostne samooskrbe, ampak je tudi s pomočjo sistema EMS kos vsem izzivom, ki jih prinaša novi omrežninski zakon.

Naročnik oglasnega sporočila je ENERTEC, D.O.O.