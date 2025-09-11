Ko sončna elektrarna zataji: kako si je Nejc Korošec povrnil 30 odstotkov izgubljene energije in prihranil več sto evrov letno

Pred časom smo na portalu Siol v članku Ali veste, kaj se dogaja z vašo sončno elektrarno? predstavili pomen monitoringa sončnih elektrarn. Takrat smo razložili, zakaj smo se v Enertecu odločili, da monitoring ponudimo brezplačno brez obveznosti in drobnega tiska in to za obdobje enega leta. Danes pa ne govorimo več le o teoriji. Čas je, da monitoring pokažemo v praksi. Predstavljamo zgodbo Nejca Korošca, ki se je odločil za monitoring Enertec in odkril, da njegova sončna elektrarna ni delovala tako, kot je mislil in predvsem pričakoval. Brez drobnega tiska brez obveznosti lahko sedaj Monitoring Enertec preizkusite popolnoma brezplačno .

Od aplikacije do resničnosti: Nejčeva odločitev

Nejc Korošec ni tehnološki navdušenec, razume pa nekaj bistvenega: sončna elektrarna ni samo nekaj črnih plošč na strehi, ampak kompleksen sklop panelov, razsmernikov, kablov, spojev in elektronike, kjer lahko majhna napaka povzroči veliko izgubo ali celo nevarnost. Ker nima ne časa ne orodij za poglobljeno spremljanje, se je odločil za monitoring Enertec. Pričakoval je več miru. Dobil je precej več.

Kaj je monitoring pokazal in aplikacija ni

V nekaj mesecih je Enertecov nadzorni center iz podatkov monitoringa Enertec izluščil sliko, da je elektrarna glede na omejitev oddaje v omrežje, porabo, orientiranost, geolokacijo in moč proizvedla 30 odstotkov manj od pričakovanega. Po strokovnem pregledu je bilo ugotovljeno, da so bile vzrok slabšega izplena vroče točke – značilen simptom slabih spojev. To niso le izgubljene kilovatne ure, to so potencialna tveganja (za požar), ki jih na strehi nočeš.

Hkrati so mesečna poročila razkrila drugo, manj očitno vrzel: delež lastne porabe je bil nizek, velik del energije je odtekal v omrežje, medtem ko je bila večerna potreba pokrita iz omrežja. Povedano preprosto: sonce dela, ko vas ni doma; račune plačujete, ko ste doma. Monitoring sicer ne ustvari več sonca, pokaže vam pa, kako energijo ujeti, jo hraniti in ekonomično uporabiti.

Primer mesečnega poročila Monitoringa Enertec. Foto: ENERTEC, D.O.O.

Od diagnoze do rešitve: inženirska logika namesto ugibanja

Na podlagi trendov iz poročil je sledil pogovor z Enertecovimi strokovnjaki. Sklep? Kombinacija sanacije slabih stikov, manjša nadgradnja panelov in baterijski hranilnik z EMS (Energy Management System) za pametno krmiljenje. Rezultat takšne rešitve je zelo širok:

višji izplen zaradi odprave izgub in pravilnih nastavitev,

zaradi odprave izgub in pravilnih nastavitev, mnogo večji delež lastne rabe (več energije je ostalo doma),

(več energije je ostalo doma), nižji delež stroškov omrežnine (zaradi deleža lastne porabe),

(zaradi deleža lastne porabe), nižja obračunska moč v ključnih blokih ter manj tveganj za prekoračitve,

ter manj tveganj za prekoračitve, BONUS: ostalo je dovolj energije še za električni avto, ki si ga je vedno želel.

Nejčeva ocena danes? To, kar je sprva videl kot dodatni servis, se je izkazalo za najdonosnejšo varnostno mrežo njegove naložbe. Mir ima ceno, a monitoring Enertec je v njegovem primeru prinesel več koristi, kot je pričakoval.

Izračun na primeru: koliko stane Nejčevih nevidnih 30 odstotkov?

Za občutek, kaj pomeni 30-odstotni Nejčev izpad energije sončne elektrarne:

moč SE : 13,6 kWp,

: 13,6 kWp, letna proizvodnja : ~14.960 kWh/leto ,

: , 30 odstotkov manj izplena ⇒ ~4.500 kWh/leto izgube

Če vrednotimo izgubljeno energijo:

pri 0,12 evrov/kWh je to ~538 evrov na leto,

je to na leto, pri 0,18 evrov/kWh pa ~810 evrov na leto.

Zdaj prištejte še višje stroške zaradi konic (obračunska moč), če vrhove pokrivate iz omrežja namesto iz baterije, in vrednost zmanjšanega tveganja (vroče točke). Kar je skrito, je lahko še kako drago. Monitoring Enertec to razkrije pravočasno.

Opomba: številke so zgolj primer Nejca Korošca. Vsaka elektrarna ima svoj profil, prav zato je monitoring ključen. Foto: ENERTEC, D.O.O.

Zaključek: učinkovitost in zanesljivost, ki se poznajo na računu

Nejčeva zgodba je preprosta. Ko je elektrarna delala 30 odstotkov slabše, ni bilo nobenega alarma v aplikaciji, ki bi mu jasno povedal, kaj se dogaja. Monitoring je odkril izgube, pokazal vzrok in dal načrt. Danes Nejc spi bolj brezskrbno, izplen je na ravni pričakovanega, delež lastne rabe bistveno višji, konice pod nadzorom, tveganja zmanjšana.

Zdaj ste na potezi vi

Nejčeva izkušnja pokaže, kaj se zgodi, ko podatki dobijo strokovno podlago, ko skrite izgube dejansko postanejo priložnosti, tveganja pa načrt za ukrepanje. Da enake prednosti monitoringa spoznate tudi vi, smo se v Enertecu odločili, da širšemu krogu lastnikov sončnih elektrarn promocijsko ponudimo brezplačni enoletni monitoring.

Z brezplačnim monitoringom Enertec prejmete:

24/7 nadzor, proaktivno alarmiranje in obveščanje o napakah ,

, razumljiva, vizualno pregledna mesečna poročila ,

, konkretna priporočila ,

, jasen načrt optimizacije za čim večji izplen in dodatno znižanje stroškov.

Brez drobnega tiska. Brez obveznosti. Samo resnica o tem, kako vaša elektrarna dejansko deluje in kako bi lahko delovala še bolje.

