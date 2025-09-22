Bo vzdrževalna pogodba res znižala zavarovalno premijo?

Ali bi morali lastniki sončnih elektrarn, ki skrbno vzdržujejo svojo napravo, plačevati enako premijo kot tisti, ki pustijo, da deluje " na srečo "? Ob vse večjem številu okvar, tehničnih napak in celo požarov na sončnih elektrarnah postaja jasno: zanesljivo delovanje ni samoumevno. Vzdrževanje, ki še vedno velja za prezrt del solarnega sektorja v Sloveniji, je ključnega pomena, ko govorimo o izkoristku, varnosti, dolgoročni stabilnosti in tudi finančni zaščiti naložbe. Na nekaterih razvitih zahodnih solarnih trgih zavarovalnice že upoštevajo vzdrževalne pogodbe sončnih elektrarn , ko ocenjujejo tveganja in posledično določajo višino zavarovalne premije. Se to obeta tudi v Sloveniji? Za mnenje smo povprašali Nino Hojnik iz Združenja slovenske fotovoltaike, ki je na pobudo podjetja Enertec podala svoje mnenje.

Stalen nadzor vaše sončne elektrarne - vzdrževanje in upravljanje kot samostojen tržni segment

Čeprav se je število sončnih elektrarn po Sloveniji v zadnjih letih skokovito povečalo, se glavnina pogovorov še vedno vrti okoli višine začetne naložbe, subvencij in prihrankov, ob tem pa se vse prepogosto pozablja, da sončna elektrarna ni pasivna naprava. Prav nasprotno, gre za kompleksen tehnični sistem, ki poleg panelov vključuje še mnoge druge elemente, kot so hranilniki, razsmerniki, električna napeljava in seveda tudi programska oprema. A vse našteto lahko deluje dobro le, če je ustrezno vzdrževano in nadzorovano.

Zaradi staranja naprav in vedno večjega števila vgrajenih sistemov se po Evropi, predvsem v Nemčiji in Avstriji, vzdrževanje in upravljanje sončnih elektrarn že razvijata kot samostojen in rastoč tržni segment. Na tisoče elektrarn bo tudi v Sloveniji v prihodnjih letih preseglo deset let delovanja, kar pomeni več možnosti za okvare, manjšo učinkovitost in večje tveganje za škodne dogodke.

Nina Hojnik, Združenje slovenske fotovoltaike Foto: Jan Lukanović

Kot pravi Nina Hojnik, "je vzdrževanje sončnih elektrarn del solarnega sektorja, ki je v Evropi in po svetu postal samostojen segment, ki še posebej z vse večjim številom sončnih elektrarn in tudi z njihovim staranjem vse bolj pridobiva pomen. V sektorju fotovoltaike se zavedamo pomena ustreznega upravljanja in vzdrževanja teh naprav, saj tovrstne storitve, če so opravljene kakovostno, zmanjšujejo morebitna tveganja in s tem vplivajo tako na trajnost in donosnost kot tudi na varnost naložbe in naprave."

Kaj lastnikom prinaša vzdrževanje sončne elektrarne?

Ko enkrat postavimo sončno elektrarno, pričakujemo, da bo tiho opravljala svojo nalogo: proizvajala energijo, zniževala račune in vračala naložbo. Čeprav to večinoma drži, pa lahko že majhna napaka, kot so slab stik, napačna nastavitev inverterja ali okvara modula, povzroči večmesečno izgubo izkoristka, ne da bi uporabnik to sploh opazil. Vsak kilovat tako pomeni izgubljen denar, a kar je še huje, lahko predstavlja resno nevarnost za celotno sončno elektrarno in celo objekt.

To se je jasno pokazalo tudi v primeru Nejca Korošca, o katerem smo že pisali. 30-odstotni izpad proizvodnje mu je prinesel več sto evrov letne izgube. Nevidna okvara je vztrajala, vse dokler je ni razkril monitoring podjetja Enertec.

Vzdrževalna pogodba, ki vključuje redne preglede in strokovni monitoring vaše sončne elektrarne, je zato ključna varovalka za investitorja. Ne zgolj zato, da elektrarna deluje, ampak tudi da deluje tako, kot bi morala, nenazadnje, kot pravi Nina Hojnik, "investitorji imamo vendarle interes, da naša naprava deluje kar se da optimalno".

Foto: ENERTEC, D.O.O.

Bo vzdrževanje postalo standard in ne le odraz dobre volje?

Foto: ENERTEC, D.O.O.

"Vsekakor je to področje, ki ga je tudi pri nas treba ustrezno urediti, saj bomo v prihodnosti imeli vse več sončnih elektrarn, ki jih bo treba ustrezno nadzirati in vzdrževati," pravi Hojnik. Vedno več bo tudi starejših sončnih elektrarn, zato potrebujemo jasne standarde vzdrževanja, redne preglede, dostopne pogodbe o servisiranju in predvsem več strokovnega nadzora. Gre za infrastrukturo, ki zahteva odgovorno ravnanje. Podobno kot velja za avtomobile, ki potrebujejo redne servise, da so na cesti varni in zanesljivi.

Prej ko bo to področje ustrezno urejeno tudi v Sloveniji, manj bo okvar in izgub. S tem pa bodo postavljeni tudi temelji za varnejši, stabilnejši trg solarnih naprav. In to ne samo za uporabnike, temveč tudi za ponudnike storitev in zavarovalnice.

Z vzdrževalno pogodbo do ugodnejše zavarovalne premije

Postavlja se vprašanje pravičnosti, da lastnik sončne elektrarne, ki jo redno vzdržuje, nadzira in investira v njeno dolgoročno delovanje, plačuje enako zavarovalno premijo kot tisti, ki elektrarno preprosto pusti delovati brez kakršnegakoli pregleda ali skrbi ter tako za zavarovalnico predstavlja večje tveganje.

Foto: ENERTEC, D.O.O.

V tujini zavarovalnice pri izračunih premij že upoštevajo, da dokumentirano vzdrževanje in aktivni monitoring pomenita nižje tveganje za okvare in škode. Kot pravi Hojnik, "vzdrževalna pogodba bi lahko bila tudi v Sloveniji podlaga za ustrezno prilagojeno zavarovalno premijo. V Združenju slovenske fotovoltaike tukaj vsekakor vidimo priložnost za sinergijo."

Če bi se vzdrževalna pogodba priznala kot pogoj za nižjo premijo ali dodatna kritja, bi to prineslo koristi vsem – uporabnikom večjo zaščito in prihranke, zavarovalnicam pa nižje tveganje in bolj predvidljive stroške škod.

Foto: ENERTEC, D.O.O.