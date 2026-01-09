Olimpija pri prvakih, ki lovijo že 12. zaporedno zmago

Hokejiste HK Olimpija zvečer čaka zahtevno tekmovanje v Salzburgu, ki brani naslov v ligi ICE. Salzburžani so po rezultatsko hladno-toplem začetku sezone po pričakovanjih ujeli ritem in se z 11 zaporednimi zmagami povzpeli na tretje mesto. Bodo slavili 12. zapored ali bodo Ljubljančani ponovili scenarij s konca oktobra, ko so na Solnograškem zmagali? Ekipi sta v tej sezoni odigrali dve medsebojni srečanji, obakrat je za gol zmagala Olimpija. Zvečer bo pestro na koroškem derbiju, na katerem bo Beljak pričakal vodilni Celovec. Drugi Gradec pa v derbiju večera gosti četrti Bolzano.