Pe. M.

Petek,
9. 1. 2026,
16.46

Osveženo pred

30 minut

Liga ICE, 9. januar

Olimpija pri prvakih, ki lovijo že 12. zaporedno zmago

Pe. M.

Salzburg : HK Olimpija | Olimpija gostuje pri prvaku Salzburgu. | Foto EC Red Bull Salzburg/Manuel Mackinger

Olimpija gostuje pri prvaku Salzburgu.

Foto: EC Red Bull Salzburg/Manuel Mackinger

Hokejiste HK Olimpija zvečer čaka zahtevno tekmovanje v Salzburgu, ki brani naslov v ligi ICE. Salzburžani so po rezultatsko hladno-toplem začetku sezone po pričakovanjih ujeli ritem in se z 11 zaporednimi zmagami povzpeli na tretje mesto. Bodo slavili 12. zapored ali bodo Ljubljančani ponovili scenarij s konca oktobra, ko so na Solnograškem zmagali? Ekipi sta v tej sezoni odigrali dve medsebojni srečanji, obakrat je za gol zmagala Olimpija. Zvečer bo pestro na koroškem derbiju, na katerem bo Beljak pričakal vodilni Celovec. Drugi Gradec pa v derbiju večera gosti četrti Bolzano.

HK Olimpija Ferencvaros
Sportal Olimpija napolnila gol madžarskega tekmeca

ICEHL, 9. januar:

Lestvica:

Preberite še:

HK Olimpija : HDD Jesenice
Sportal Jeseničani z željo po čim boljšem rezultatu na vsaki tekmi, Ljubljančani pa z željo, da bo konec po treh tekmah
Macklin Celebrini
Sportal Kralji brez poškodovanega Kopitarja po podaljšku izgubili proti San Joseju #video
HDD Jesenice : Unterland Cavaliers
Sportal Jeseničani do tesne zmage na derbiju začelja
Patrick Kane
Sportal Kane peti Američan s 500 goli v NHL, McDavid nadaljuje niz

 
