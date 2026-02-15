Norveški smučarski tekači so v štafeti 4 x 7,5 km osvojili zlato medaljo. Norvežani so nastopili v postavi Emil Iversen, Martin Loewstroem Nynenget, Einar Hedegart in Johannes Hoesflot Klaebo. Slednji je s tem osvojil deveto zlato medaljo in postal najuspešnejši udeleženec ZOI. Srebro so osvojili Francozi, bron pa Italijani.

Johannes Hoesflot Klaebo je tako na letošnjih zimskih olimpijskih igrah osvojil že četrto zlato odličje. Pred tem je slavil v preizkušnjah na 10 km v prosti tehniki, skiatlonu na 20 km in sprintu.

Norvežani so slavili s časom 1:04:24,5. Drugovrščeni Francozi v postavi Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges in Victor Lovera so zaostali za 22 sekund in dve stotinki, tretji Italijani v postavi Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo in Federico Pellegrino pa za 47 sekund in devet stotink. Slednji so do brona prišli potem, ko je Pellegrino tik pred ciljem prehitel Finca Nika Anttolo, ki tako ni uspel zadržati brona.

Tekmo si je ogledal tudi norveški kralj Haakon. Foto: Guliverimage Peto mesto so zasedli Kanadčani, medtem ko so najbolj razočarali Švedi, saj so končali na zadnjem, desetem mestu. Slovencev ni bilo na startu.

ZOI 2026, Tesero, smučarski tek, štafeta 4 x 7,5 km (m):



1. Norveška 1:04:24,5 (Emil Iversen, Martin Loewstroem Nynenget, Einar Hedegart, Johannes Hoesflot Klaebo)

2. Francija +22,2 (Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, Victor Lovera)

3. Italija +47,9 (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino)

4. Finska +57,1

5. Kanada +1:12,3

6. ZDA +1:47,3

7. Češka +1:59,1

8. Nemčija +2:12,6

9. Švica +2:45,0

10. Švedska +3:28,8