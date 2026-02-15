Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
13.15

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 smučarski tek Johannes Klaebo

Nedelja, 15. 2. 2026, 13.15

0 minut

ZOI 2026, Tesero, smučarski tek, štafeta (m)

Na OI padel rekord: Klaebo z zmago v štafeti do rekordne devete zlate medalje!

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Johannes Klaebo | Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo se je z deveto zlato olimpijsko medaljo vpisal v športno zgodovino. | Foto Reuters

Norveški smučarski tekač Johannes Klaebo se je z deveto zlato olimpijsko medaljo vpisal v športno zgodovino.

Foto: Reuters

Norveški smučarski tekači so v štafeti 4 x 7,5 km osvojili zlato medaljo. Norvežani so nastopili v postavi Emil Iversen, Martin Loewstroem Nynenget, Einar Hedegart in Johannes Hoesflot Klaebo. Slednji je s tem osvojil deveto zlato medaljo in postal najuspešnejši udeleženec ZOI. Srebro so osvojili Francozi, bron pa Italijani.

Johannes Hoesflot Klaebo je tako na letošnjih zimskih olimpijskih igrah osvojil že četrto zlato odličje. Pred tem je slavil v preizkušnjah na 10 km v prosti tehniki, skiatlonu na 20 km in sprintu.

Norvežani so slavili s časom 1:04:24,5. Drugovrščeni Francozi v postavi Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges in Victor Lovera so zaostali za 22 sekund in dve stotinki, tretji Italijani v postavi Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo in Federico Pellegrino pa za 47 sekund in devet stotink. Slednji so do brona prišli potem, ko je Pellegrino tik pred ciljem prehitel Finca Nika Anttolo, ki tako ni uspel zadržati brona.

Tekmo si je ogledal tudi norveški kralj Haakon. | Foto: Guliverimage Tekmo si je ogledal tudi norveški kralj Haakon. Foto: Guliverimage Peto mesto so zasedli Kanadčani, medtem ko so najbolj razočarali Švedi, saj so končali na zadnjem, desetem mestu. Slovencev ni bilo na startu.

ZOI 2026, Tesero, smučarski tek, štafeta 4 x 7,5 km (m):

1. Norveška 1:04:24,5 (Emil Iversen, Martin Loewstroem Nynenget, Einar Hedegart, Johannes Hoesflot Klaebo)
2. Francija +22,2 (Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, Victor Lovera)
3. Italija +47,9 (Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, Federico Pellegrino)
4. Finska +57,1
5. Kanada +1:12,3
6. ZDA +1:47,3
7. Češka +1:59,1
8. Nemčija +2:12,6
9. Švica +2:45,0
10. Švedska +3:28,8

Smučarski tek, štafeta 4 x 7,5 km, moški:
ZLATO: Norveška
SREBRO: Francija
BRON: Italija

Mikael Kingsbury
Sportal Mikael Kingsbury prišel bo olimpijskega zlata v Livignu
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc z zlatom dvignil številke: koliko dobijo za olimpijske medalje
Federica Brignone
Sportal Neverjetna pravljica Italijanke
Domen Prevc Ema Prevc
Sportal Domen Prevc in čustva po zlatu: objemi dekleta Špele, sestre Eme ... povedo več kot besede
Philipp Raimund
Sportal Iskre pod skakalnico: slovenski navijači izzvali olimpijskega prvaka Raimunda
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 smučarski tek Johannes Klaebo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.