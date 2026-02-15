Mikael Kingsbury prišel bo olimpijskega zlata v Livignu

Kanadčan Mikael Kingsbury je zmagovalec olimpijske preizkušnje smučarjev prostega sloga v paralelnih grbinah v Livignu. V velikem finalu je za svojo prvo zlato medaljo na letošnjih igrah premagal Japonca Ikumo Horishimo. Bron je pripadel Avstralcu Mattu Grahamu.

Za Kingsburyja je današnja zlata medalja druga na igrah v Italiji, potem ko je na posamični preizkušnji na grbinah pred dnevi nekoliko presenetljivo moral priznati premoč Avstralcu Cooperju Woodsu in je dobil srebrno medaljo. Takrat sta imela oba povsem enak točkovni izkupiček, a je imel Woods boljše ocene pri zavojih.

Danes je Kanadčan v disciplini, ki je prvič na sporedu olimpijskih iger in kjer se tekmovalci merijo v parih na izpadanje, v odločilni finalni vožnji premagal Horishimo. Do zmage je prišel z boljšo izvedbo sektorja na grbinah, po točkah pa zmagal s 30:5.

Tudi za Japonca je to druga medalja na igrah, saj je bil na posamični tekmi tretji.

Dobitnik zlata s posamične tekme danes ni bil tako uspešen, saj se je moral posloviti že v osmini finala, ko ga je premagal Američan Charlie Mickel.

V malem finalu sta se za bron pomerila poraženca polfinalnih dvobojev, Graham in Japonec Takuya Shimakawa, boljši pa je bil Avstralec, ki je tako drugič v karieri prišel do olimpijskega odličja, pred štirimi leti je bil v Pekingu drugi na posamični tekmi.

Veliki finale pa je nato pripadel Kingsburyju, ki je tako v zbirko olimpijskih uspehov dodal še dve medalji. Že pred Milanom in Cortino 2026 je imel zlato iz Pyeongchanga 2018 ter srebni medalji iz Sočija 2014 in Pekinga 2022. Poraženi finalist ima zdaj tri olimpijske medalje, poleg dveh letošnjih še bron iz Pekinga na posamični tekmi.

* Smučanje prostega sloga, paralelne grbine, moški:

ZLATO: Mikael Kingsbury (Kanada)

SREBRO: Ikuma Horishima (Japonska)

BRON: Matt Graham (Avstralija)