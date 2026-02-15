Nedelja, 15. 2. 2026, 9.13
25 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, peti dan (m)
Kanadčani proti Francozom iščejo pot do četrtfinala
Na olimpijskem hokejskem turnirju v Milanu bodo danes na sporedu še zadnje štiri tekme skupinskega dela.
V skupini A se bodo pomerili hokejisti Švice in Češke ter Kanade in Francije, pri čemer je z dvema zmagama v najboljšem položaju kanadska vrsta. V skupini C bomo spremljali srečanje med Dansko in Latvijo ter ZDA in Nemčijo.
Včeraj so svoje naloge v prvem delu že opravili v skupini B. V zadnjem krogu si je kljub porazu proti Švedski (3:5) neposredno pot v četrtfinale zagotovila Slovaška.
Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:
Nedelja, 14. februar
Lestvice
