Ž. L.

Četrtek,
12. 3. 2026,
17.41

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Johannes Rydzek nordijska kombinacija

Johannes Rydzek se po 17 letih poslavlja

Dvakratni olimpijski prvak Johannes Rydzek zaključuje kariero

Ž. L.

Johannes Rydzek je že petič nastopil na zimskih olimpijskih igrah.

Johannes Rydzek je že petič nastopil na zimskih olimpijskih igrah.

Foto: Guliverimage

Dvakratni olimpijski in šestkratni svetovni prvak Johannes Rydzek je oznanil, da bo ob koncu letošnje zime sklenil športno pot. Legendarni nordijski kombinatorec je nedavno nastopil že na svojih petih olimpijskih igrah.

Posamični tekmi v Predazzu je Johannes Rydzek zaključil na osmem (srednja skakalnica) in desetem mestu (velika skakalnica). Pred osmimi leti se je v Pjongčangu veselil kar dveh zlatih odličij. Gre za enega najuspešnejših nordijskih kombinatorcev zadnjega desetletja, od karavane svetovnega pokala se poslavlja po 17 letih.

Vrhunec kariere je spisal na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2017 v Lahtiju. Na vseh štirih preizkušnjah kombinatorcev se je povzpel na najvišjo stopničko. Skupni seštevek svetovnega pokala je trikrat zaključil na stopničkah, slavil je 18 posamičnih zmag.

"S seboj na Norveško nesem veliko čustev, vključno z rahlim pridihom melanholije. Več kot polovico svojega življenja sem tekmoval v svetovnem pokalu. Pogrešal bom to pot, te trenutke in ljudi, ki sem jih srečal in doživel. Tudi v bodoče si želim ostati del nordijske kombinacije na nek način," je ob koncu športne poti povedal 34-letni Nemec.

Od karavane svetovnega pokala se bo poslovil prihodnji vikend, ko bo v Oslu na Norveškem potekalo finale sezone.

