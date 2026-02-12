Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Četrtek,
12. 2. 2026,
19.00

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Četrtek, 12. 2. 2026, 19.00

43 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, drugi dan (m)

Kanada napolnila mrežo Češke, visok poraz tudi za Francijo

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
hokej ZOI Kanada Češka | Mark Stone je poskrbel za povišanje vodstva Kanade proti Češki na 2:0. | Foto Reuters

Mark Stone je poskrbel za povišanje vodstva Kanade proti Češki na 2:0.

Foto: Reuters

Za začetek drugega dne moškega hokejskega olimpijskega turnirja so palice prekrižali povratniki na olimpijske igre Francozi (po 24 letih) in izgubili s Švico z 0:4. Sledil je derbi četrtkovega sporeda, ko so eni od glavnih favoritov za zlato Kanadčani upravičili najvišja pričakovanja. Zvezdniki iz lige NHL so Češko premagali s 5:0. Večer je v znamenju še dveh dvobojev: Nemčija - Danska in ZDA - Latvija.

italijanska hokejska reprezentanca ZOI Damian Clara
Sportal Slovaki presenetili olimpijske prvake, Italija na krilih Clare namučila Švedsko, a jo skrbi poškodba

Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.

Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje

Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:

Četrtek, 12. februar

Lestvice

Cene Prevc
Sportal Cene Prevc razložil, zakaj je najmlajša sestra skoke takoj črtala
Julia Simon
Sportal Olimpijska prvakinja po kraji in prevari z gesto dvignila ogromno prahu
Federica Brignone
Sportal Izjemna zgodba čustvene Italijanke, za konec razočaranje Ilke Štuhec
hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.