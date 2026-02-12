Četrtek, 12. 2. 2026, 19.00
43 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, drugi dan (m)
Kanada napolnila mrežo Češke, visok poraz tudi za Francijo
Za začetek drugega dne moškega hokejskega olimpijskega turnirja so palice prekrižali povratniki na olimpijske igre Francozi (po 24 letih) in izgubili s Švico z 0:4. Sledil je derbi četrtkovega sporeda, ko so eni od glavnih favoritov za zlato Kanadčani upravičili najvišja pričakovanja. Zvezdniki iz lige NHL so Češko premagali s 5:0. Večer je v znamenju še dveh dvobojev: Nemčija - Danska in ZDA - Latvija.
Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.
Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje
Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.
Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:
Četrtek, 12. februar