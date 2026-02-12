Francoska biatlonka Julia Simon je v sredo osvojila že svoje drugo zlato na letošnjih olimpijskih igrah, potem ko je slavila na posamični tekmi na 15 kilometrov. Pred tem je osvojila zlato medaljo v mešani štafeti. Francozinja se je v središču pozornosti znašla tudi zaradi dogajanja v preteklem obdobju, saj so jo pred manj kot štirimi meseci spoznali za krivo kraje reprezentančni kolegici. Simon so nastop na igrah dovolili le zato, ker so ji izrekli trimesečno pogojno zaporno kazen. Še posebej je odmevalo njeno dejanje ob prihodu v cilj, ko je z gesto tišine oziroma prstom na ustnicah dvignila nemalo prahu.

Francoska svetovna prvakinja v biatlonu Julia Simon je novembra z zakasnitvijo prejela šestmesečno prepoved nastopanja, v kar je vključen tudi petmesečni odsluženi suspenz, ker je bila obsojena kraje denarja sotekmovalki. Decembra 2021 ter avgusta in septembra 2022 je namreč uporabila ukradene podatke s kreditne kartice sotekmovalke Justine Braisaz-Bouchet in ekipnega fizioterapevta za spletni nakup blaga v vrednosti približno 2.500 evrov. Sodišče je Simon spoznalo za krivo po vseh točkah obtožnice, svojo krivdo, da je opravila skupaj za več kot dva tisoč evrov spletnih nakupov, je priznala.

Zdaj je po dveh zlatih odličjih med biatlonskimi privrženci završalo. Postavlja se vprašanje, ali bo francoska reprezentanca to zadnjo zmago v celoti sprejela, saj je bila med tekmovalkami tudi ena od njenih žrtev Justine Braisaz-Bouchet. Ta je končala na 80. mestu, osem minut in pol za Simon.

Gesta Julie Simon ob prihodu v cilj, ki je odmevala. Foto: Reuters

Po zmagi je za Eurosport nova olimpijska prvakinja znova spregovorila o dotičnem primeru. "Iskreno, rada bi, da me pustijo pri miru, saj sem sinoči prebrala nekatere stvari, ki niso bile prijetne. Danes sem dokazala, da spadam sem, in to sem dokazala že prej. Nikomur nimam več ničesar dokazovati, zdaj pa bi rada, da me pustijo pri miru, da se ukvarjam z biatlonom. V ekipi smo preteklost pustili za seboj. O vsem smo se pogovorili. Zdaj smo tukaj, da osvajamo medalje, da se ukvarjamo z biatlonom. Danes smo to spet pokazali. Toliko je čustev. Zahvaljujem se svoji družini, prijateljem, vsem, ki so me podpirali. Danes se je krog sklenil. To je eden najboljših športnih dni v mojem življenju. Zelo sem ponosna na svojo tekmo. Nisem paničarila, tekla sem zelo dobro. Počutim se, kot da sem v sedmih nebesih," je dejala Francozinja.

A čeprav Simon trdi, da so v reprezentanci vse razčistili, pa se je njeno slavje po osvojitvi zlata, pri katerem je s kazalcem na ustnicah nakazala tišino, mnogim zdelo kot provokacija.

