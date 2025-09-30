Od buče do bučnega olja – zaklad Štajerske in Prekmurja

Na rodovitnih poljih, ki jih v hladnejših jutrih že prekrivajo meglice, so dozoreli oranžno obarvani plodovi, iz katerih vešči pridelovalci izvabijo priljubljeno, žlahtno tekočino. Ste pomislili na vino? Tokrat govorimo o drugem dragocenem eliksirju – o dišečem bučnem olju žametne rjavo-zelene barve, ki oplemeniti vsako jed. To je Štajersko prekmursko bučno olje – ponos severovzhodne Slovenije, ki ga odlikujejo stoletna tradicija, zaščitena geografska označba in izjemne hranilne vrednosti.

Dolga pot od buče do olja

Jeseni, ko se barva oljnih buč spremeni iz zelene v rumeno-oranžno, se začne spravilo. Današnja mehanizacija omogoča, da stroji hkrati poberejo buče in posesajo semena, nekoč pa je bilo to delo domena žensk, ki so semena iztrebljale ročno.

Seme je treba nato oprati, posušiti in skrbno razvrstiti. Ko prispe v oljarno, mu odstranijo voskasto povrhnjico in primesi, ga zmeljejo, dodajo vodo in sol, nato pa pražijo v velikih ponvah. Prav praženje ustvari tisto značilno aromo, ki jo povezujemo z bučnim oljem. Iz mase se nato na stiskalnicah iztisne olje, ki se nekaj tednov naravno useda, preden ga napolnijo v steklenice. Za en sam liter tega olja je potrebnih približno 33 srednje velikih buč oziroma tri kilograme očiščenih semen – številka, ki pove, zakaj je ta posebnost tako cenjena.

Zaščitena geografska označba

Ni vsako bučno olje enako. Le tisto, pridelano iz buč golic (Corcubita pepo), obdelanih in predelanih na območju Štajerske in Prekmurja, sme nositi ime Štajersko prekmursko bučno olje. Prepoznamo ga po evropski oznaki zaščitena geografska označba (ZGO), ki kupcu zagotavlja, da gre za pristen proizvod z dolgo tradicijo in natančno določenim postopkom izdelave.

Okus, ki navduši kuharje in gurmane

Barva bučnega olja ni enotna – od temno zelene do zeleno-rjave z rdečkastimi odtenki – vedno pa je olje bistro in aromatično. Njegov vonj po praženih semenih je intenziven, okus pa poln in oreškast. Zaradi teh lastnosti je nepogrešljivo v kulinariki:

kot preliv za solate,

kot dodatek juham, rižotam in testeninam,

pri marinadah in omakah,

kot presenetljiv dodatek sladicam.

Preizkusite dva izvrstna recepta, kjer bo bogat okus bučnega olja zasijal v vsej svoji kompleksnosti.

Testenine v bučni omaki z bučnim oljem

Sestavine:

400 gramov testenin

500 gramov buče (hokaido)

1 rdeča paprika

2 stroka česna

200 mililitrov smetane za kuhanje

sol in poper

2–3 žlice oljčnega olja

feta sir

3 žlice Štajersko prekmurskega bučnega olja

Najprej bučo narežemo na kolobarje in položimo na pekač, prekrit s papirjem za peko, prav tako narežemo še rdečo papriko in dva stroka česna. Rahlo solimo in prelijemo z oljčnim oljem. Zelenjavo postavimo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija, in pečemo približno 20 minut. Medtem skuhamo poljubne testenine. Ko je zelenjava pečena, jo še vročo previdno vzamemo iz pekača. Preložimo jo v mešalnik in dodamo smetano za kuhanje. Nato vse skupaj zmeljemo, dokler ne nastane gladka, kremasta omaka.

Omako prelijemo čez testenine in vse skupaj premešamo, da se okusi lepo povežejo. Dodamo še feta sir in prelijemo s Štajersko prekmurskim bučnim oljem.

Hrustljave palčke iz listnatega testa s pestom iz bučnih semen

Sestavine:

1 paket listnatega testa

100 gramov bučnih semen

sol

1 jajce

4 žlice Štajersko prekmurskega bučnega olja

Bučna semena v ponvi rahlo prepražimo, da zadišijo in razvijejo svoj poln okus. Nato jih stresemo v mešalnik ter dodamo Štajersko prekmursko bučno olje in sol. Vse skupaj zmeljemo v gladek, aromatičen pesto.

Listnato testo razvijemo in eno polovico enakomerno premažemo s pripravljenim pestom. Pokrijemo ga z drugo polovico testa ter razrežemo na trakove, široke približno centimeter in pol.

Vsak trak zavijemo v spiralo in položimo na pekač. Za lepo barvo in sijaj palčke premažemo z razžvrkljanim jajcem. Palčke pečemo od 12 do 15 minut v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija, dokler ne postanejo zlatorjave in hrustljave.

Uživajte v kuhanju in skupaj z nami odkrivajte pristne okuse Evrope!

Foto: Shutterstock

Štajersko prekmursko bučno olje je kulinarična posebnost severovzhodne Slovenije tudi zaradi njegovih posebnih specifičnih senzoričnih kakovosti. Vonj : specifičen, značilen, intenziven in odličen vonj bučnega olja (po kakovostni surovini, brez dodatkov).

: specifičen, značilen, intenziven in odličen vonj bučnega olja (po kakovostni surovini, brez dodatkov). Barva : olje ima značilno barvo (zeleno-rjavo, temnozeleno-rjavo, zeleno-rdečo ali zeleno-rjavo-rdečo).

: olje ima značilno barvo (zeleno-rjavo, temnozeleno-rjavo, zeleno-rdečo ali zeleno-rjavo-rdečo). Bistrost : bučno olje je popolnoma bistro, brez usedline.

: bučno olje je popolnoma bistro, brez usedline. Aroma : ima značilno, specifično, odlično in intenzivno aromo po praženih semenih.

: ima značilno, specifično, odlično in intenzivno aromo po praženih semenih. Občutek v ustih: bučno olje ima gladek, optimalen občutek v ustih.

Štajersko prekmursko bučno olje je več kot samo živilo – je simbol pokrajine, tradicije in ustvarjalnosti. V sebi združuje trud pridelovalcev, bogastvo narave in okus, ki ga prepoznajo gurmani po vsem svetu. Naj bo kot pika na i tradicionalni solati ali kot drzen dodatek sladoledu – vedno ostane prepoznaven in neponovljiv podpis severovzhodne Slovenije.

