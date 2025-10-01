Mitrović neposreden: To je tudi zame uganka

Zasedbo Cedevite Olimpije danes čaka prvo srečanje v novi sezoni Eurocupa. Ljubljančani se bodo za uvod ob 18.30 v Stožicah pomerili s špansko Manreso. "Za uvod nas čaka res težek nasprotnik, pripravljali smo se, tudi zame bo uganka to, kako se bomo lotili tekme in kako bomo igrali," pred srečanjem pravi strateg Zvezdan Mitrović.

Potem ko se je zavrtelo kolesje slovenskega državnega prvenstva in tudi evrolige, so na svoj račun prišle tudi ekipe v Eurocupu, kjer bo svojo priložnost letos znova iskala tudi Cedevita Olimpija. Trener Zvezdan Mitrović je skupaj z vodstvom kluba precej premešal zasedbo slovenskih prvakov, kar je v zadnjih letih ob vse višjih proračunih tekmecev, ki so za najboljše košarkarje mamljiv snubec, že stalnica. V tej sezoni bodo dres Cedevite Olimpije tako kot lani nosili Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Rok Radović, D. J. Stewart in Žiga Daneu. Novinci so Joseph Girard III, Thomas Kennedy, Miha Cerkvenik, Umoja Gibson, Nikos Chougkaz, Luka Brajković in David Škara.

"Razpoloženje pred začetkom evropske sezone je za vse nas mala uganka, ker se s fanti še nismo dodobra spoznali. Zgodaj smo odigrali pripravljalno tekmo s Trstom, na nobeni tekmi pa nismo bili popolni. Poškodoval se je še nas center Luka Brajković, kar nam je malce otežilo pripravo, saj je za nas pomemben prav vsak član te ekipe," je pred začetkom evropske sezone poudaril Zvezdan Mitrović.

Aleksej Nikolić se je skupaj z Rokom Radovićem ekipi pridružil po izpadu Slovenije na EuroBasketu. Foto: Aleš Fevžer

Kot zadnja sta se pripravam pridružila Aleksej Nikolić in Rok Radović, šele zatem je Cedevita Olimpija tik pred slovenskim superpokalom začela trenirati v popolni zasedbi. "Oba se še malce lovita, nista na sto odstotkih, kar je po reprezentančnem udejstvovanju običajno. Za obema je dobro prvenstvo, Aleksej je bil že prej nosilec, Rok pa je letos postal stabilen člen z jasno vlogo. Izkoristil je priložnost, ki jo je dobil, tako v klubu kot v reprezentanci," je povedal Mitrović.

Že za uvod ogromen izziv

Že za uvod Cedevito Olimpijo čaka izjemno zahteven tekmec, proti kateremu bo Ljubljančanom vse prej kot lahko. V slovensko prestolnico prihaja Manresa, ki je bila v lanski sezoni ena najatraktivnejših ekip v Španiji. Mnogi jo imajo tudi za eno najhitrejših moštev, njihova igra pa sloni na tranziciji in protinapadih. "Sedemdeset odstotkov akcij zgradijo iz igre v tranziciji, Valencia goji podoben način igre. Imajo košarkarje, ki so sposobni igrati hitro košarko. Opravili smo analizo, v katalonski ligi so bili res izjemni. Štirideset minut držijo res visok in hiter ritem igre, v obrambi bomo morali opraviti svojo nalogo. Imajo tri centre, ki so res atletski, vseh dvanajst košarkarjev je v rotaciji in čaka nas fizično izjemno težka tekma," je opozoril Mitrović.

Foto: Aleš Fevžer

Ta še spoznava svoja nova orožja. "Na začetku priprav je slika dogajanja vedno boljša, potem vedno malce pade, zadnjih nekaj dni nisem preveč zadovoljen. V Italiji smo odigrali dve dobri tekmi, potem je sledil padec. Upam, da se zdaj spet dvignemo. Medtem ko se seznanjamo z Manreso, se seznanjamo tudi med sabo. Fantje so karakterno odlični in trdo delajo, a nihče nima izkušenj z igranjem v Eurocupu. To je težava in hkrati vprašanje, kako se bodo odzvali na prvi tekmi. Upam, da nam uspe pregnati tremo in pritisk, nasploh imamo mlado ekipo. Upam, da ne bodo glave prevroče in da bomo dobro vstopili v tekmo. Kar zadeva delo na treningih in njihov odnos, pa nimam pripomb. Za uvod nas čaka res težek nasprotnik, pripravljali smo se, tudi zame bo uganka to, kako se bomo lotili tekme in kako bomo igrali," je bil kot vedno iskren Mitrović.

Stožice bodo danes gostile prvo tekmo evropskega pokala v novi sezoni. Foto: Aleš Fevžer

Ob Manresi Cedevito Olimpijo v skupini A čakajo še obračuni s Hapoel Jeruzalemom, Arisom, Slaskom Wroclaw, Venezio, Neptunasom, Bahčešehirjem, Cluj-Napoco in Hamburgom. Lani se je ekipa slovenskih prvakov zavihtela do četrtfinala, le kratek korak je bil oddaljen tudi polfinale. Kam lahko posežejo letos? "Če ste videli proračune drugih ekip, nas je večina že zdavnaj prehitela, a to na koncu niti ni najpomembnejše. Bomo videli, sezona je dolga, veste, kako smo začeli lansko, ki je bila na uvodu res turbulentna, pa smo se potem dvignili. Mogoče bo tudi letos kakšna sprememba, bomo videli. Najpomembneje mi je, da naredimo dobro vzdušje in opravimo dobro delo. V tem primeru se lahko dvignemo tudi proti na papirju boljšim ekipam."

"Bešiktaš in Bahčešehir imata še višji proračun, za Hapoel je sploh škoda izgubljati besede, dvakrat so premagali Maccabi. Te ekipe imajo res visoke ambicije, a nikoli se ne ve, govorimo pa o evroligaških proračunih v evropskem pokalu. Aris je boljši kot lani. Krenili bomo v sezono, potem pa bomo videli," je dodal Mitrović.