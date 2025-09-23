Reprezentanca je že preteklost

Le dober teden po koncu evropskega prvenstva in vrhunca letošnje reprezentančne sezone se bo s tradicionalnim superpokalnim obračunom danes začela nova klubska košarkarska sezona. Na Polzeli se bosta ob 20. uri za prvo lovoriko sezone pomerili Cedevita Olimpija in Krka. Obe ekipi sta v primerjavi z lani precej spremenili svoji podobi, košarkarji Krke pa so ob tem začasno ostali še brez svoje dvorane Leona Štuklja.

V domovanju povratnika v prvoligaško druščino, Hopsov s Polzele, se bo danes tudi uradno začela nova klubska sezona na slovenskih parketih. Za uvod se bosta za superpokalno lovoriko udarili Cedevita Olimpija in Krka. Olimpija ima v vitrinah trinajst, Krka na drugi strani pet pokalov zmagovalcev. Med seboj sta se moštvi pomerili desetkrat, nazadnje v lanski sezoni v Laškem, ko so bili s 103:73 boljši Ljubljančani. Košarkarji Cedevite Olimpije lovijo že šesti zaporedni naslov zmagovalcev superpokala in tudi na Polzeli bodo v vlogi velikih favoritov.

Obe ekipi sta v primerjavi z lansko sezono kadrovsko precej spremenjeni. Poleg stratega Zvezdana Mitrovića bodo v tej sezoni dres Cedevite Olimpije tako kot lani nosili Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Rok Radović, D. J. Stewart in Žiga Daneu. Novinci pa so Joseph Girard III, Thomas Kennedy, Miha Cerkvenik, Umoja Gibson, Nikos Chougkaz, Luka Brajković in David Škara, priprave sta skupaj z ekipo opravila tudi Cameron Houindo in Maks Ciperle. Kot so sporočili iz kluba, bodo za srečanje na Polzeli svoje vrste dopolnili še z Martinom Tonejcem, Markom Hukićem, Djibrilom Sambo, Binetom Preglom in Nejcem Rožnikom.

Aleksej Nikolić bo tudi v tej sezoni član Cedevite Olimpije. Foto: Filip Barbalić

Olimpija izrazit favorit

Olimpija je Krko lani zaustavila tako v že prej omenjenem superpokalu kot finalu pokala Spar in tudi državnega prvenstva, v katerem so bili zmaji na koncu boljši s 3:1 v zmagah. "Zame bo to drugi slovenski superpokal, odkar sem član Cedevite Olimpije. Ker smo se v polni zasedbi na treningih zbrali šele pretekli teden, je težko reči, v kakšni formi vstopamo v tekmo. A na vsaki tekmi, še posebej na tisti, kjer se igra za lovoriko, pričakujem, da bodo fantje dali vse od sebe in prikazali dobro predstavo. Seveda si želimo, da bi sezono začeli z zmago in osvojitvijo prve lovorike," je pred srečanjem poudaril strateg Olimpije Mitrović.

"Lani smo imeli privilegij, da smo celotne priprave opravili skupaj, kar se je pokazalo tudi na igrišču – na superpokalu smo bili dobro pripravljeni in ga zanesljivo osvojili. Letos so okoliščine nekoliko drugačne, a verjamem, da bomo z veliko željo in motivacijo znali prikazati dobro igro," je pred dvobojem z novomeško Krko na Polzeli povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije.

Dvorano Leona Štuklja je prejšnji teden ob neurju poplavilo. Foto: Saša Škedelj

Na drugi strani se je z velikimi težavami v obliki prostorske stiske tik pred začetkom nove sezone spoprijemala Krka. V torkovem neurju pretekli teden je vsaj za nekaj časa ostala brez Športne dvorane Leona Štuklja, ki jo je poplavilo. Zdaj bo trajalo kar nekaj časa, da se bodo prostori osušili, nato pa bodo zbrusili in na novo prelakirali parket.

"ŠD Leona Štuklja je naš dom – v njem trenira in igra članska ekipa, tu svojo športno pot gradijo tudi mlajše selekcije. Neurje nam je ta dom začasno odvzelo, a hkrati pokazalo, koliko športnih prijateljev imamo okoli sebe. Sezona se začenja, vanjo vstopamo še močnejši, odločnejši in s trdnim zavedanjem, da nismo sami," so ob tem zapisali pri Krki.

Ta bo tako prve tekme nove sezone odigrala v nekoliko spremenjenem ritmu. Uvodne tri tekme domačega prvenstva bodo odigrali v gosteh, v 4. krogu državnega prvenstva pa bodo domačo tekmo 14. oktobra proti GGD Šenčur odigrali v prenovljeni športni dvorani Marof. V ligi ABA jih prva domača tekma čaka 11. oktobra ob 20. uri, ko se bodo v ljubljanski Hali Tivoli pomerili z romunskim Clujem.

Prenovljena podoba

Tudi Novomeščani bodo v novo tekmovalno obdobje vstopili v precej prenovljeni zasedbi. Od lani so v dolenjski zasedbi ostali Niko Bačvić, Jaka Klobučar in Žak Smrekar, novinci pa so Jan Rebec, Lovro Urbiha, Lovro Buljević, Urban Oman, Sukhmail Mathon, Mario Ihring, Leon Šantelj in Victor Bailey Jr. Ekipo bo še naprej vodil Dejan Jakara.

Niko Bačvić bo tudi letos nosil dres Krke. Foto: Aleš Fevžer

"Komaj čakamo tekmo. Zadnjo tekmo za trening smo odigrali pred tednom dni. V tem času namenoma nismo igrali. Naši košarkarji komaj čakajo tekmo. Zelo dobro smo trenirali. Cedevita Olimpija je velik favorit. Vemo, kako je bilo v lanski sezoni. Med letošnjimi pripravami smo namenoma igrali proti ekipam, ki so agresivne. Ob tem smo spoznavali, kje so naše rezerve. V tekmo gremo vedno z željo po zmagi, a poudarjam: Cedevita Olimpija je favorit," je dejal Jakara.

"Pred dnevi smo ostali brez domače dvorane, kar nehote vpliva na trenažni proces. Ogromno smo izgubili, ne bomo jokali. Smo v položaju, v kakršnem smo. So stvari, na katere ne moreš vplivati. Upam, da bodo, pa ne le na superpokalu, z nami tudi naši navijači in podporniki. Že med pripravami je v Novem mestu vladalo veliko zanimanje za našo ekipo," je dodal strateg Krke.

