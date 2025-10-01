Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Oglasno sporočilo

Paket Premium bančništvo banka OTP Banka PR članek

Premium osebno bančništvo za življenjski slog, ki zahteva več

Oglasno sporočilo

Upravljanje osebnih financ zahteva vedno več znanja in prilagodljivosti. Paket Premium OTP banke je namenjen tistim, ki pri bančnem poslovanju iščejo oseben pristop, strokovno podporo in popolno prilagodljivost.

OTP_banka_1 | Foto: OTP banka Foto: OTP banka

Ko gre za vaše finance, pozabite na čakalne vrste in usklajevanje urnikov. S Paketom Premium imate na voljo osebnega bančnika, ki se vam posveti takrat, ko vam to najbolj ustreza – sestanek lahko poteka na daljavo, v poslovalnici ali na lokaciji po dogovoru, tudi zunaj običajnega delovnega časa. Vaš čas je dragocen in mi ga spoštujemo.

Finančno načrtovanje, ki raste z vami

Aktiven življenjski slog pogosto prinaša tudi kompleksnejše potrebe. Paket Premium vključuje letno individualno finančno načrtovanje, ki temelji na vaših željah, potrebah in ciljih. Skupaj z ekipo strokovnjakov boste opredelili svoje finančne cilje, določili prioritete in izbrali ustrezne naložbene rešitve. Vaša finančna slika bo tako celovita – od varčevanj in naložb do zavarovanj in financiranja. Ker živimo v času pogostih sprememb, se načrt vsako leto prilagaja novim življenjskim okoliščinam.

OTP_banka_2 | Foto: Shutterstock / OTP BANKA D.D. Foto: Shutterstock / OTP BANKA D.D.

Ugodnosti segajo onkraj bančnih storitev

Paket Premium ne prinaša le ugodnejših pogojev pri bančnem poslovanju, temveč tudi dostop do posebnih Premium doživetij. Stranke lahko uživajo v vrhunski kulinariki in dodatnih ugodnostih restavracij JRE ter v ekskluzivnih popustih v izbranih resortih in hotelih, kot so Grand Hotel Sava, Chocolate Village in Pohorje Village Resort.

Udobje tudi na poti

Za tiste, ki pogosto potujete, Paket Premium ponuja brezplačen dostop do letaliških salonov LoungeKey. Imetniki Premium debetne kartice Visa OTP banke lahko skupaj z eno dodatno osebo vstopite v več kot 1.500 salonov po svetu.

shutterstock_1037615197_1200 | Foto: Shutterstock / OTP BANKA D.D. Foto: Shutterstock / OTP BANKA D.D.

Brezskrbno bančništvo brez obveznosti

Za nove uporabnike je Paket Premium prvih šest mesecev na voljo brezplačno. Izkoristite priložnost in doživite, kako se lahko bančne storitve prilagodijo vam.

OTP banka – tukaj smo za tiste, ki od bančništva pričakujejo največ.

Naročnik oglasnega sporočila je OTP BANKA D.D. 

