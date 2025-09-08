Preverite, kakšne čevlje bomo nosili to jesen

Jesen in zima bosta v znamenju udobja, funkcionalnosti in drznih modnih poudarkov. Rjava v vseh svojih odtenkih se vrača kot barva, ki bo vladala najbolj trendovskim garderobam, poleg nje pa bo največ pogledov pritegnila bordo. Ta klasična barva doda vsakemu paru čevljev pridih elegance, pa naj bo to par elegantnih škornjev ali športnih superg. Še toliko bolje, če boste ta modni kos skombinirali z oblačili v isti barvi in tako poskrbeli za enega najbolj vročih stajlingov te jeseni. In ker seveda moda še zdaleč ni dolgočasna, bomo v novih kolekcijah ženske obutve v trgovinah Mass našli tudi leopardje in celo kravje potiske, ki jih bo to sezono nemogoče spregledati. V najbolj trendovskih barvah te sezone boste našli predvsem mokasine, ki se jih že dolgo drži sloves nepogrešljive jesenske obutve, prijetno presenečenje pa so zagotovo superge v živalskih vzorcih. Čas je torej, da naredite seznam želja, saj bo nova kolekcija ženske in moške obutve prepričala še tako zahtevne modne navdušenke in navdušence.

Retrosuperge in velika vrnitev škornjev

Med modeli, ki ostajajo vroč modni kos, so brez dvoma retrosuperge. Adidas Samba in Gazelle so spet tu, tudi v drznejših barvnih kombinacijah, ki so kot nalašč za udarne stajlinge. To je tisti par modnih superg, ki ga lahko obujete na džins, obleko ali elegantnejše hlače in ste vedno videti modno. Če vas bolj kot športni minimalizem mikajo klasike, se pripravite na veliko vrnitev škornjev. Klasični modeli brez pete, ki jih boste lahko nosili čez pajkice ali ozke kavbojke, bodo letos eden najopaznejših modnih kosov obutve. Poleg njih pa še vedno ostajajo priljubljeni tubasti škornji in modeli s peto, ki so kot ustvarjeni za elegantnejše kombinacije. Za veliko vrnitev pa so poskrbeli tudi pri Pumi, letos v najbolj trendovskih stajlingih preprosto ne boste mogli spregledati osveženega legendarnega modela Speedcat. Moški del kolekcije superg na mass.si prav tako prinaša kombinacijo sproščenega in trendovskega. Casual superge v naravnih tonih, robustni rjavi gležnjarji in modeli, ki jih je mogoče kombinirati tako z džinsom kot z elegantnejšimi hlačami, bodo zaznamovali jesenske modne kombinacije.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Drzni vzorci na elegantnih čevljih

Kaj pravite na salonarje v vzorcu geparda ali krave? Letos drzni vzorci niso rezervirani le za mokasine in superge, ampak se v velikem slogu selijo tudi na elegantne čevlje in bodo zagotovo lepo popestrili barvno enoličnost, ki jo sicer prinašajo jesenske modne kombinacije. Leopardji, gepardji in kravji potisk so med najopaznejšimi trendi sezone in prav salonarji so tisti ključni kos, ki ne potrebuje dodatnih poudarkov, za večerne priložnosti pa jih lahko združite z malo črno obleko in pustite, da čevlji odigrajo glavno vlogo. Mass tudi to sezono ponuja širok izbor modelov elegantnih ženskih čevljev, ki združujejo kakovostne materiale in brezčasne linije, zato boste z njimi vedno v koraku z aktualnimi trendi, a hkrati dovolj unikatni, da boste izstopali.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Inovativne tehnologije

Trendi športnih in modnih superg ne narekujejo le inovativnih in izstopajočih dizajnov, ampak tudi inovativne tehnologije, ki spreminjajo način, kako nosimo obutev. Čevlji niso več samo modni dodatek, ampak pameten kos garderobe, ki združuje stil in praktičnost. V Massu zato najdete vedno več modelov, ki poleg trendovskega videza prinašajo tudi nove rešitve, od lažjega obuvanja do popolne podpore stopalu. Odličen primer so superge Skechers Slip-Ins, ki jih lahko obujete brez pripogibanja in zavezovanja, kar je še posebej priročno za hiter tempo življenja, ter modeli Glide Step, ki s svojo posebno zasnovo podplata poskrbijo za občutek lahkotnega koraka. Takšne tehnologije so razlog, da superge niso več zgolj športna obutev, ampak kos, ki združuje udobje, moden videz in pametne rešitve, ki jih vse pogosteje iščemo.