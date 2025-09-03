Slovenski otroci se premalo gibljejo – projekt "Gibaj z nami" podarja 100 športnih dni šolam in vrtcem

Le eden od petih otrok v Sloveniji doseže priporočeno količino vsakodnevnega gibanja. Hkrati več kot polovica otrok pred zasloni preživi dve uri ali več na dan. Na zaskrbljujoče trende sta se odzvala WOOP! in NLB z vseslovenskim projektom "Gibaj z nami", ki šolam in vrtcem prinaša brezplačne športne dni ter finančno podporo za športno opremo.



Otroci potrebujejo gibanje, da odrastejo v zdrave in samozavestne ljudi. Vsak starš si želi, da bi njegov otrok odraščal zdrav, srečen in poln energije. A sodoben način življenja otroke prehitro zapira med štiri stene. Ure, ki bi jih morali preživeti v gibanju, pogosto zamenjajo ekrani.

Raziskave so pokazale skrb vzbujajoče podatke: le 18 % otrok med 5. in 15. letom doseže vsaj 60 minut zmerne do intenzivne telesne aktivnosti na dan, kot priporočajo zdravstvene smernice. Hkrati 42 % otrok vsak dan gleda televizijo več kot dve uri, več kot polovica pa enako dolgo uporablja računalnik ali pametni telefon.

Pomanjkanje gibanja se pri otrocih že pozna. Kaže se v slabši telesni pripravljenosti, večji utrujenosti, težavah s koncentracijo in celo v socialni osamljenosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da je gibanje za otroke enako pomembno kot učenje in počitek. Brez redne telesne dejavnosti celostni razvoj preprosto ni mogoč.

"Otroci potrebujejo gibanje vsak dan – za zdrav razvoj telesa, psihe in odnosov. To ni stvar prostega časa, temveč osnovna razvojna potreba," poudarjajo zdravstveni strokovnjaki, ki projekt podpirajo.

Da bi obrnila ta trend, sta WOOP! in NLB združila moči v družbeno odgovornem projektu »Gibaj z nami«. Do konca leta 2025 bodo osnovne šole in vrtci lahko prijavili razrede, ki bodo sodelovali v žrebanju za 100 brezplačnih športnih dni v WOOP!-u. Gibanje bo tako izkusilo več kot 2.500 otrok.

Poleg tega bo ena od sodelujočih šol prejela tudi 5.000 € donacije NLB za nakup športne opreme ter obisk svetovno znane akrobatske skupine Dunking Devils, ki bo učence navdušila z nastopom in delavnico.

Projektu se je kot prvi partner pridružila NLB, ki že vrsto let vlaga v razvoj slovenskega športa. Z donacijo športne opreme tudi tokrat krepi ozaveščanje o pomenu gibanja med otroki in podpira zdrav razvoj prihodnjih generacij.

Pobuda pa je pritegnila tudi številne znane Slovence – športnike, vplivneže ter predstavnike šol in stroke. Vsi enotno opozarjajo: redna telesna aktivnost je ena ključnih naložb v otrokovo zdravje. Prav zato projekt pridobiva dodatno težo in verodostojnost.

Navdih, ki ga otroci potrebujejo

"Z gibanjem otroci ne krepijo le telesa, ampak tudi samozavest, koncentracijo in socialne veščine," poudarja Marko Knafelc, športnik in član Dunking Devilsov.

Skupina že leta s svojim zgledom navdušuje mlade, da prosti čas preživljajo aktivno in igrivo. Zato projekt "Gibaj z nami" ni le športni dan – je poziv k spremembi navad, priložnost za šole, starše in otroke, da skupaj naredijo korak k bolj zdravemu otroštvu.

Prijave so odprte do 31. decembra 2025 na: www.woop.fun/gibajznami