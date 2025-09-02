Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
2. 9. 2025,
13.01

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
onaonodnosi.si Ona-on.com ona-on.com Festival odnosov zmenek ljubezen ljubezen PR članek

Torek, 2. 9. 2025, 13.01

1 ura, 28 minut

Kje se začne prava ljubezen? Odkrij skupaj z ona-on.com na Festivalu odnosov!

Oglasno sporočilo

Največja slovenska spletna aplikacija za zmenke ona-on.com podpira Festival odnosov v organizaciji onaonodnosi.si tri dni pogovorov in nasvetov, kako ustvariti odnose, ki niso le še ena obveznost!

ona-on-festival-odnosov | Foto: VENETICOM D.D. Foto: VENETICOM D.D.

Hej, bodiva iskrena – vsi si želimo ljubezni, ki traja. Pri največji slovenski spletni aplikaciji za zmenke ona-on.com smo to vzeli za poslanstvo in samskim olajšali iskanje pravega partnerja za resno zvezo s številnimi izboljšavami, kot so Kupid dela zate, Dvosmerno ujemanje profilov, Uvodno sporočilo in še več.

Poleg tega smo poskrbeli za napredna orodja zasebnosti, verifikacije in filtriranja primernih zate. Na voljo so možnost skrite uporabe, uporabe zasebnih fotografij, kontaktnega filtra in verifikacije profila, kar izboljša uporabniško izkušnjo ona-on.com.

Edini omogočamo garancijo na kontakte! Zagotavljamo kontakte ali pa brezplačno podvojimo obdobje članstva. Brez tveganja zate!

Če si že pripravljen/-a na spoznavanje novih ljudi in iskanje pravega partnerja, potem ti predlagamo, da se BREZPLAČNO registriraš na ona-on.com TUKAJ in preizkusiš vse, kar ti ponuja – dovoli Kupidu, da najde pravo simpatijo zate, nato pa uživaj v iskrivih pogovorih in zmenkih.

Magazin_grafika-1-(1) | Foto: VENETICOM D.D. Foto: VENETICOM D.D.

Tvoja ljubezenska zgodba se začne pri tebi

Ker na ona-on.com verjamemo, da se prava ljubezenska zgodba začne pri tebi – pri tvojem dobrem počutju, tvoji samozavesti in tvoji želji, da gradiš zdrave, izpolnjujoče odnose –, z veseljem sodelujemo z onaonodnosi.si, kjer letos pripravljajo čisto prvi Festival odnosov!

Festival odnosov je BREZPLAČNI tridnevni spletni dogodek, kjer se bomo pogovarjali o resničnih izzivih, ki jih imamo tudi samski, in o tem, kako jih premagati. Ne z instant nasveti, ampak s pomočjo vrhunskih strokovnjakov in kakovostnimi debatami, ki ti bodo dale vpogled, orodja in motivacijo za prave spremembe. Naredi nekaj zase in postavi trdne temelje za ljubezen, ki bo trajala!

Zakaj se udeležiti Festivala odnosov?

Ker je to zmagovalna kombinacija:

  • Zabava + znanje. Zanimive debate, predavanja in stand-up nastop Klemna Bučana (ker se je vedno fino malo nasmejati, tudi ko govorimo o resnih stvareh).
  • Boljši ti = boljši odnosi. Nauči se, kako graditi kakovosten odnos s sabo. In ko to obvladaš, so tudi tvoji odnosi z drugimi boljši.
  • Top začetek za ljubezen. Sploh če si na ona-on.com in iščeš partnerja. Ker ko si ti v dobri formi, je večja verjetnost, da boš našel nekoga, ki ti res ugaja.
  • Ekipa, ki ve, o čem govori. Psihologi, terapevti in ljudje, ki imajo izkušnje, ne samo teorijo. Z nami bodo Saša Einsiedler, Karolina Jovanovska, Eva Erpič, Jani Jeriček  ter mnogi drugi.

Darila? Seveda imamo!

 Ob rezervaciji svojega mesta na tridnevnem BREZPLAČNEM Festivalu odnosov dobiš:

  • si želiš globljih odnosov (2) | Foto: Brezplačni stand-up posnetek Klemna Bučana o odnosih, starševstvu in partnerstvu.
  • Dostop do vseh prispevkov festivala še omejen čas po dogodku – da lahko predavanja pogledaš, ko imaš čas in mir.
  • Ekskluzivno promocijsko kodo za popust* na vse članarine na ona-on.com, ki ti bo prišla prav pri naslednjem koraku k iskanju resne zveze.

*Promocijska koda velja za obstoječe registrirane uporabnike. Če še nisi registriral/-a profila, najprej opravi brezplačno registracijo TUKAJ in izkoristi BREZPLAČEN preizkus.

Se vidimo?

Kdaj: 16.–18. september 2025, od 17.00

Kje: Online – gledaš z domačega kavča ali iz svoje najljubše kavarne. 

Cena: Dogodek je BREZPLAČEN (+ čakajo te darila).

Več info o dogodku & prijava TUKAJ.

Rezerviraj si svoje mesto na Festivalu odnosov – skupaj z nami praznuj odnose in ustvari temelje za ljubezen, ki traja.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM.

onaonodnosi.si Ona-on.com ona-on.com Festival odnosov zmenek ljubezen ljubezen PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.