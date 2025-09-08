Nenavadno. Švicarska reprezentanca razvaja z vrhunskimi dosežki, igra krasen in učinkovit nogomet, tekma s Slovenijo pa zaradi kvalifikacij za SP 2026 nosi veliko pomembnost. A tudi to ni zadoščalo, da bi bil stadion v Baslu poln. Ali vsaj približno poln. Ali vsaj napol. Čudno. Srečanje je spremljalo le 11.757 gledalcev.

Basel je vajen velikih nogometnih tekem. V ponedeljek pa je v mestu ob reki Ren izžarevala drugačna energija. Basel se je obnašal drugače, kot da tekma med Švico in Slovenijo ne bi bila tako pomembna.

Švica je že tako vajena dokazovanj in uvrščanj na velika tekmovanja, a tekme reprezentance, pa naj si bo še tako razigrana, kot je v tem letu (15 zadetkov na zadnjih štirih tekmah pred tekmo s Kekovo četo, nato pa se je festival zadetkov na smolo Jana Oblaka in soigralcev le še nadaljeval), vendarle ne predstavljajo takšnega magneta za ogled srečanja v živo, kot bi si ga zaslužili. Vendarle gre za najboljšo, najvišje uvrščeno reprezentanco v skupini B na lestvici Fife in redno udeleženko največjih dogodkov, polno znanih imen.

Zgornji ring povsem prazen

Ljubitelji nogometa živijo v urejeni deželi, kjer se cedita med in mleko. Denar ni bil nikoli težava, vseeno pa je termin, igra se v ponedeljek zvečer, očitno naredil svoje. V švicarski javnosti je prevladalo mnenje, da bi se morala zveza odločiti drugače in tekmo, ker se v Bernu prenavlja zelenica, postaviti kam drugam, kjer se resda bohoti manjši stadion, a bi bile tribune tudi polnejše, s tem pa nogometni spektakel še izrazitejši. Tako pa je pogled na številne proste stole na St. Jakob Parku, zgornji ring je bil celo povsem prazen, dodobra skazil podobo atraktivnosti dogodka.

Na tekmi kvalifikacij za SP 2026 med Švico in Slovenijo je bilo v Baslu ogromno stolov brez "lastnika". Foto: R. P.

Tudi Slovenija bi si že z dvema zvezdnikoma svetovnega kova, to sta Jan Oblak in Benjamin Šeško, tako je že pred tekmo izpostavil švicarski selektor Murat Yakin, zaslužila večje zanimanje in posledično obisk. Škoda. Oblak in Šeško, pa še marsikdo drug, sta v svojih klubih vajena nastopati pred razprodanimi tribunami, v Baslu pa je prišlo, takšne so bile razlage in razmišljanja med švicarsko sedmo silo, očitno do zasičenja ljubiteljev žogobrca. Pa čeprav so švicarski reprezentanti igrali in navduševali na zelenici, vsaj dokaj polna tribuna z najzvestejšimi navijači, ti so v prvem polčasu pozdravili kar tri zadetke v Oblakovi mreži, pa je ozračje poskušalo dvigovati še z bobni in zvoki kravjih zvoncev.

Švicarji navdušujejo, a ...

Izbrancem Murata Yakina gre v kvalifikacijah za SP 2026 odlično. Foto: Reuters Na stadionu, ki ga pozna Andraž Šporar skoraj kot lastno dlan, na njem pa je Slovenija v preteklosti enkrat šokirala Švicarje (leta 2001 je zmagala z 1:0 po zadetku Sebastjana Cimirotiča), drugič pa Švicarji Slovence (z 0:2 so leta 2015 prišli v zadnjih 15 minutah do 3:2), sta v treh dneh potekali dve kvalifikacijski tekmi za SP 2026.

Na petkovi proti Kosovu so tribune tudi zaradi številnih "gostujočih" navijačev, ki jih ne manjka v Švici, pokale po šivih, tokrat pa je bilo drugače. Gledalcev je bilo, čeprav je Švicarjev štirikrat več od Slovencev, celo manj kot v petek v Stožicah na srečanju med Slovenijo in Švedsko. Pa čeprav sprejme St. Jakob Park okrog 34 tisoč gledalcev. Tokrat je bila polna le tretjina, uradno je dvoboj spremljalo 11.757 obiskovalcev.

Varovance Matjaža Keka je spremljalo več gledalcev na domači tekmi proti Švedski (2:2) kot pa na gostovanju v Švici na stadionu s 34 tisoč sedeži. Foto: Reuters

Svoje je naredilo tudi nedavno evropsko prvenstvo v nogometu za ženske, tako da so se tukajšnji ljubitelji nogometa, sploh ker je ponedeljek, jutri pa že nov delovni dan, v izogib poznemu prihodu domov in morebitnim gnečam na cestah za spremljanje dvoboja, ki je nosil ogromen vložek, raje odločili prek televizijskih zaslonov. Čudno in žalostno, a Švica je lahko tudi takšna.