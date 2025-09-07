Nemci pod pritiskom, Španci v vroči Konyi

Nedelja prinaša druga kvalifikacijska srečanja tega reprezentančnega okna. V skupinah A in E bodo odigrane tekme drugega kroga kvalifikacij za SP 2026, v skupinah G in J pa že šestega. Pestro bo predvsem v Konyi, kamor v goste k Turkom prihajajo evropski prvaki Španci, Nemčija pa se bo po uvodnem porazu na Slovaškem do prvih točk v tem ciklu poizkušala prebiti v Kölnu. Elfu bo nasproti stala vedno neugodna Severna Irska.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Nedelja, 7. september:

Nemška nogometna reprezentanca si je že na samem začetku privoščila spodrsljaj, saj je z 0:2 priznala premoč Slovaški. Varovance Juliana Nagelsmanna tako pred domačimi navijači čaka zahteven izziv, saj bodo pričakali Severno Irsko. Reprezentanca, ki je v zadnjih letih v kvalifikacijah marsikomu zmešala štrene, v Köln prihaja po zanesljivi zmagi s 3:1 v Luksemburgu. NA drugi tekmi skupine A bo Luksemburg gostil Slovaško.

Pestro bo tudi v Turčiji, kjer se bodo domačini v dvoboju reprezentanc, ki sta bili v prvem krogu uspešni, udarili z evropskimi prvaki Španci. Drugi dvoboj skupine bosta odigrali Gruzija in Bolgarija, s tem srečanjem pa se tudi začenja pester nogometni dan v evropskih kvalifikacijah za SP.

V skupinah G in J so se kvalifikacije že prevesile v drugo polovico tekmovanja. V skupini G imajo tako Nizozemska, ki se bo danes udarila z Litvo, kot tudi Poljska in Finska, ki bosta igrali med seboj, po sedem točk, ob tem pa imajo Nizozemci še tekmo manj. Prosta je trenutno zadnjeuvrščena Malta.

V skupini J pa je prost trenutno vodilni Wales. Spremljali bomo obračune med Severno Makedonijo in Lihtenštajnom ter Belgijo in Kazahstanom.

Lestvice:

