Avtor:
Ja. M.

Nedelja,
7. 9. 2025,
14.45

Osveženo pred

27 minut

SP 2026 Julian Nagelsmann Španska nogometna reprezentanca nemška nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog (nedelja)

Nemci pod pritiskom, Španci v vroči Konyi

Avtor:
Ja. M.

Varovanci Juliana Nagelsmanna kvalifikacij niso odprli po željah.

Varovanci Juliana Nagelsmanna kvalifikacij niso odprli po željah.

Foto: Reuters

Nedelja prinaša druga kvalifikacijska srečanja tega reprezentančnega okna. V skupinah A in E bodo odigrane tekme drugega kroga kvalifikacij za SP 2026, v skupinah G in J pa že šestega. Pestro bo predvsem v Konyi, kamor v goste k Turkom prihajajo evropski prvaki Španci, Nemčija pa se bo po uvodnem porazu na Slovaškem do prvih točk v tem ciklu poizkušala prebiti v Kölnu. Elfu bo nasproti stala vedno neugodna Severna Irska.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Nedelja, 7. september:

Nemška nogometna reprezentanca si je že na samem začetku privoščila spodrsljaj, saj je z 0:2 priznala premoč Slovaški. Varovance Juliana Nagelsmanna tako pred domačimi navijači čaka zahteven izziv, saj bodo pričakali Severno Irsko. Reprezentanca, ki je v zadnjih letih v kvalifikacijah marsikomu zmešala štrene, v Köln prihaja po zanesljivi zmagi s 3:1 v Luksemburgu. NA drugi tekmi skupine A bo Luksemburg gostil Slovaško.

Pestro bo tudi v Turčiji, kjer se bodo domačini v dvoboju reprezentanc, ki sta bili v prvem krogu uspešni, udarili z evropskimi prvaki Španci. Drugi dvoboj skupine bosta odigrali Gruzija in Bolgarija, s tem srečanjem pa se tudi začenja pester nogometni dan v evropskih kvalifikacijah za SP.

V skupinah G in J so se kvalifikacije že prevesile v drugo polovico tekmovanja. V skupini G imajo tako Nizozemska, ki se bo danes udarila z Litvo, kot tudi Poljska in Finska, ki bosta igrali med seboj, po sedem točk, ob tem pa imajo Nizozemci še tekmo manj. Prosta je trenutno zadnjeuvrščena Malta.

V skupini J pa je prost trenutno vodilni Wales. Spremljali bomo obračune med Severno Makedonijo in Lihtenštajnom ter Belgijo in Kazahstanom.

Kvalifikacije za SP 2026, 2. in 6. krog:

Nedelja, 7. september:

Lestvice:

SP 2026 Julian Nagelsmann Španska nogometna reprezentanca nemška nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026
