Nedelja,
7. 9. 2025,
17.57

KošarkaEP evropsko prvenstvo Gruzija Francija EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Po tekmi Francija : Gruzija (70:80)

Vsi so pričakovali četrtfinale s Srbijo, nato pa … "Brodolom!"

EuroBasket25: Gruzija - Francija | Čvrsti Gruzijci so domov poslali danes neprepričljive Francoze. | Foto Reuters

Čvrsti Gruzijci so domov poslali danes neprepričljive Francoze.

Foto: Reuters

V Franciji so pričakovali, da bodo kot izraziti favoriti danes v osmini finala evropskega prvenstva zanesljivo opravili z Gruzijo in so že pogledovali proti četrtfinalu, kjer so pričakovali spektakularen spopad s Srbijo. A to je bil račun brez krčmarja, včeraj so Finci domov poslali Srbe (92:86), danes pa Gruzijci še Francoze (80:70).

Sportal V živo: Dončić do polčasa s 30 točkami, Slovenija na odmor s plus deset

"Brodolom!" je po spektakularni zmago Gruzije nad favoriziranimi Francozi, ki so na zadnjem evropskem prvenstvu pred tremi leti v velikem finalu izgubili s Španci – ti so se letos poslovili že po skupinskem delu tekmovanja! – in najmanj na ponovitev tega računali tudi leto, zapisali pri slovitem časniku L'Equipe.

Izgubiti proti ekipi, ki se od razpada Sovjetske zveze leta 1991 nikoli ni uvrstila med najboljših osem na mednarodnih turnirjih, je "velikansko razočaranje," še piše L'Equipe. "Igrali so veliko bolj odločno kot mi. Vemo, da se moramo braniti, če nam v napadu ne steče in to običajno počnemo ... Tukaj pa smo jim pustili preveč lahkih košev, igrali so lahko samozavestno, razvili svojo igro," je domačim novinarjem v Rigi razlagal Elie Okobo, ki so ga razigrani Gruzijci omejili na devet točk.

"Bili so močnejši od nas. Igrali smo dobro, a smo zgrešili preveč odprtih metov. Priložnosti zanje so bile dobre in morali smo jih izkoristiti, ampak žoga danes ni hotela skozi obroč," je po tekmi priznal kapetan francoske reprezentance Guerschon Yabusele. "Zato smo zelo razočarani, a ta skupina fantov je posebna, učili se bomo in se vrnili močnejši," je še dodal.

Francozi so na evropskih prvenstvih doslej osvojili eno zlato kolajno, leta 2013 v Sloveniji, v zbirki imajo še tri srebrne in šest bronastih kolajn.

KošarkaEP evropsko prvenstvo Gruzija Francija EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
