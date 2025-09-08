Švicar povzdignil v nebo Oblaka in Šeška, pogled na tribune bo žalosten

Tabora Švice in Slovenije odštevata ure do začetka pomembnega dvoboja v kvalifikacijah za SP 2026. Gostitelji so favoriti, v petek so kar s 4:0 ugnali Kosovo, a tudi opozarjajo, kako bi jim lahko Kekova četa zvečer v Baslu povzročala bistveno več težav. Selektor Murat Yakin najbolj opozarja na zvezdnika svetovnega kova v vrstah Slovenije, to sta vratar Jan Oblak in napadalec Benjamin Šeško, spektakel na stadionu St. Jakob Park pa bi lahko pokvarilo manjše zanimanje navijačev. Termin srečanja je očitno neugoden za mesto Basel, saj so organizatorji do nedelje prodali zgolj deset tisoč vstopnic.

Švicarski selektor Murat Yakin je zelo zadovoljen z začetkom kvalifikacij za SP 2026. Prepričljiva domača zmaga nad Kosovom (4:0) mu je še utrdila samozavest, sam pa ne vidi razloga, da bi kaj menjal.

Za razliko od selektorja Matjaža Keka, ki je zaradi napornega ritma tekem napovedal nekaj rotacij v začetni enajsterici, Yakin vztraja pri načelu, da se zmagovitega konja ne menja. Strelski festival proti Kosovu je močno odmeval v nogometnih krogih, Švica pa je dokazala, zakaj je vstopila v kvalifikacije iz prvega bobna in zakaj velja za največjega favorita za prvo mesto.

Oblak in Šeško spadata med svetovno elito

Jan Oblak je s strani švicarskega selektorja deležen ogromnih pohval. Foto: Aleš Fevžer Vseeno pa v švicarskem taboru delajo na tem, da igralci po tako veličastni zmagi, kot je bila proti Kosovu, ne bi poleteli. Da bi se jim to lahko proti Sloveniji maščevalo, opozarja prav selektor Yakin. "Kar se tiče Slovenije, nismo analizirali le njene tekme proti Švedski. To je zanimiva ekipa, ki igra organizirano in disciplinirano. Slovenci so fizično zelo močni igralci, ki jih je težko premagati v duelih," smatra današnje srečanje v Baslu kot velik izziv.

"Imajo vratarja in napadalca svetovnega kova. Njihovi preostali igralci so morda manj znani, a ravno to jih dela tako nevarne," opozarja na celotno zasedbo Slovenije, zlasti na kapetana Jana Oblaka, dolgoletnega prvega čuvaja mreže Atletica, vajenega igranja največjih tekem, in pa Benjamina Šeška, novopečenega napadalca Manchester Uniteda in z naskokom najdražjega slovenskega nogometaša, pred katerim je še svetla prihodnost.

Benjamin Šeško je v petek bil zahtevno bitko s švedskimi nogometaši, v zadnji minuti pa prispeval asistenco za drugi gol Slovenije (2:2). Foto: Reuters

"Je visok napadalec, ki ga odlikuje trdo delo. Je zelo hiter in učinkovit," je poln hvale na račun 22-letnega Posavca, ki v tej sezoni, odkar je zapustil Leipzig, še čaka na prvi zadetek. Proti Švedom je prispeval zlata vredno podajo, po kateri je v zadnji minuti na 2:2 izenačil Žan Vipotnik.

S Šeškom naj bi imela največ opravka izkušena branilca, ki sta se z njim že spuščala v boje. Manuel Akanji (Inter) s Cityjem v ligi prvakov, Nico Elvedi pa z Borussio Mönchengladbach v nemški bundesligi. "Šeško je nepredvidljiv," še poudarja Yakin, ki zaupa omenjenima branilcema, da bi lahko ustavila in razorožila 22-letnega rdečega vraga.

Švica ne menja zmagovitega konja

V petek je z dvema zadetkoma v napadu izstopal napadalec Rennesa Breel Embolo. Foto: Reuters Proti Sloveniji velja tako pričakovati enako začetno postavo Švice, kot je bila proti Kosovu. Ricardo Rodriguez, ki nastopa za Betis iz Seville in je star 33 let, zbral pa je že 130 nastopov (več od njega jih ima le kapetan Granit Xhaka – 138), se je proti Kosovu poškodoval, a se je nato izkazalo, da jo je skupil le lažje. Tako bo nared za dvoboj s Kekovo četo.

Švicarski selektor Murat Yakin bo prihodnji teden dopolnil 51 let. V Baslu je zelo priljubljen. Švicar turških korenin je v tem mestu, ki meji na Francijo in Nemčijo, pustil velik pečat, tam je tudi sklenil kariero, pozneje pa opravljal še vlogo trenerja. Od konca poletja 2021 je selektor Švice. Na SP 2022 je v osmini finala izgubil proti Portugalski (1:6), na Euru 2024 pa v četrtfinalu po izvajanju 11-metrovk izgubil proti poznejšim finalistom Angležom.

Slabo zanimanje za nakup vstopnic

Idilo po visoki zmagi nad Kosovom je skazil le podatek o prodanih vstopnicah za srečanje s Slovenijo. Zanimanje je skromno. Stadion, ki sprejme skoraj 35 tisoč gledalcev, bi bil lahko danes polovično prazen. Do nedelje je namreč v prodaji pošlo manj kot deset tisoč vstopnic. Za zdaj ni pomagal niti poseben apel domačega kapetana Granita Xhake, Dana Ndoyeja in Breela Embola, ki v kratkem videu, objavljenem na družbenih omrežjih, pozivajo navijače, naj pridejo na St. Jakob Park in podprejo Švico proti Sloveniji.

V petek je stadion St. Jakob Park pokal po šivih od navijačev, danes pa bi bile lahko tribune napol prazne. Foto: Reuters

V Švici prevladuje mnenje, da se je nogometna zveza prenaglila pri odločitvi, da tekmo s Slovenijo odigra v Baslu, ki je že v petek gostil dvoboj s Kosovom. Navijači menijo, da bi bilo veliko bolje, če bi Švica danes igrala na manjšem stadionu nekje drugje. Denimo v St. Gallenu, ki je tudi bistveno bližji Sloveniji, ali pa v Luzernu.

V petek je bilo v Baslu na stadionu, ki leži blizu reke Ren, tudi ogromno privržencev Kosova, danes pa v oddaljenem švicarskem mestu, ki ga je v športnem svetu proslavil zlasti teniški as Roger Federer, ne gre pričakovati veliko slovenskih navijačev. Dvoboj, še kako pomemben ob iskanju odgovorov, kdo se bo uvrstil na SP 2026, se bo danes v Baslu začel ob 20.45.