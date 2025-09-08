Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na FKPV in Abituri znanje ni cilj – ampak odskočna deska

Nov študijski program, ki obljublja hitro zaposlitev

FKPV | Foto FKPV

Foto: FKPV

V poslovnem svetu, kjer so spremembe edina stalnica, postaja kakovostno, prilagodljivo in sodobno izobraževanje ključ do uspeha. Prav zato Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) v študijskem letu 2025/26 uvaja povsem nov visokošolski program Poslovne vede I – program, ki združuje najboljše iz dolgoletnih izkušenj in odpira vrata prihodnosti. Zasnovan je za tiste, ki želijo obvladovati kompleksnost sodobnega poslovanja, pa naj bo to na področju komerciale, turizma, poslovne informatike, varnostnega menedžmenta ali menedžmenta socialnih dejavnosti.

Nov študijski program, ki odpira vrata v poslovni svet

Na FKPV so ob letošnjem študijskem letu združili najboljše vsebine štirih dozdajšnjih programov in jih povezali v sodobno zasnovan, praktično naravnan ter prilagodljiv študij Poslovne vede I. Novi program prinaša tudi svežo smer Menedžment socialnih dejavnosti, ki je odziv na vse večje potrebe po upravljanju in razvoju družbeno odgovornih organizacij.

Študij traja tri leta (180 ECTS) in omogoča pridobitev sedme ravni izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij. V prvem letniku študenti pridobijo temeljna znanja poslovnih ved, v nadaljevanju pa se usmerijo v eno od karierno perspektivnih smeri:

  • Komerciala,
  • Poslovna informatika,
  • Turizem,
  • Varnostni menedžment,
  • Menedžment socialnih dejavnosti (nova smer).

učenje, študij | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Skrbno oblikovan predmetnik omogoča razvoj širokega nabora kompetenc, od analitičnega razmišljanja do projektnega vodenja in uporabe sodobnih digitalnih orodij. Program je primeren za vse, ki si želijo graditi uspešno kariero v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih ali javnem sektorju.

Več informacij o programu si preberite tukaj.

Več kot le študij: projekti, izkušnje, vpliv

FKPV | Foto: FKPV Foto: FKPV Na FKPV študij presega klasične učne okvirje. Njihovi študenti se vključujejo v projekte, ki neposredno vplivajo na lokalno okolje in hkrati bogatijo njihovo praktično znanje. Dva nedavna primera to lepo ponazarjata:

V okviru operacije Inovativni programi za kulturni in podjetniški digitalni razvoj so študenti sodelovali pri petmesečnem projektu Razvoj programov za podjetniško podporno okolje, kjer so analizirali slovenske in tuje podjetniške inkubatorje ter soustvarili nov program za podporno okolje mladih podjetij. Zaključek projekta je pospremila okrogla miza z naslovom Inkubatorji kot bazeni inovacij, ki je odprla razpravo o vlogi inovacij v sodobnem gospodarstvu.

V okviru štiri mesečnega projekta Evalvacija ponudbe elektronskih podatkovnih zbirk Osrednje knjižnice Celje in vzorčni izobraževalni program za dvig kompetenc na področju informacijske pismenosti so študenti analizirali dostopnost in uporabo e-virov v knjižnicah ter oblikovali vzorčni izobraževalni program za dvig informacijske pismenosti. Rezultati raziskave so že prispevali k prenovi spletne strani Osrednje knjižnice Celje, uporabne ugotovitve pa so namenjene tudi širši mreži slovenskih splošnih knjižnic.

Študij, ki se prilagaja vašemu življenju – FKPV

Na FKPV razumejo, da je študij pogosto le ena izmed življenjskih obveznosti, zato je organiziran tako, da ga lahko brez težav uskladite z delom, družino ali drugimi obveznostmi. Predavanja potekajo dvakrat tedensko, v popoldanskem času (od 16.30 do 19.45), kar pomeni, da je urnik prijazen tudi do zaposlenih. Vsebina je strukturirana v strnjene sklope, zato se študenti naenkrat osredotočajo le na en predmet – kar močno olajša sprotno spremljanje in razumevanje snovi.

študij študenti knjižnica | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Študij se izvaja hibridno, kar pomeni, da se lahko odločite za udeležbo na predavanjih v živo ali pa si jih ogledate prek posnetkov, ki so dostopni skozi celotno študijsko leto. Takšen pristop ponuja popolno prilagodljivost, tudi pri pripravi na izpite.

Vsa študijska gradiva so že vključena v šolnino, kar dodatno poenostavi načrtovanje stroškov in olajša začetek študija. FKPV daje velik poudarek na praktično naravnanost študija: z gosti iz prakse, študijskimi obiski v podjetjih ter možnostmi mednarodnih izmenjav in prakse v tujini prek programa Erasmus+.

Prijave za vpis na FKPV so odprte do 30. septembra 2025.

FKPV | Foto: FKPV Foto: FKPV

Za izobraževanje ni nikoli prepozno – ABITURA

Na Višji strokovni šoli Abitura verjamejo, da za izobraževanje nikoli ni prepozno, pa tudi ne prezgodaj, če želite že danes vlagati v svojo prihodnost. Abitura že več kot 30 let izobražuje strokovnjake, ki so po zaključku študija pripravljeni na vse izzive sodobnega gospodarstva.

Študij na Abituri je praktično naravnan, kar pomeni, da znanja ne pridobivate zgolj za izpit, temveč za konkretne situacije pri delu in v življenju. Izbirate lahko med kar devetimi zaposlitveno zanimivimi študijskimi programi, ki se izvajajo na različnih lokacijah po Sloveniji (Celje, Zagorje).

Zakaj izbrati Abituro?

  • Ker študij tukaj pomeni več kot zgolj obisk predavanj.
  • Ker je cilj izobraževanja, da vas opremi za delo, podjetnost in prilagodljivost v hitro spreminjajočem se svetu.
  • Ker vzpostavljate mrežo stikov, ki ostane z vami tudi po zaključku študija.
  • Ker lahko v okviru programa Erasmus+ pridobivate izkušnje tudi v tujini.

Predavanja na Abituri potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času in so zasnovana tako, da se v vsakem trenutku osredotočate le na en predmet. Študij potek hibridno (v živo ali na daljavo) posnetki predavanj so dostopni vse leto, kar omogoča največjo prilagodljivost. 

Prijave za vpis na Abituri so odprte do 9. oktobra 2025.

Preverite študijske programe na FKPV in Arbituri

FKPV in Abitura sta dobili povsem novi spletni podobi – pregledni, informativni in enostavni za uporabo. Preverite, kaj vse ponujata, kakšni so programi, urniki, pogoji vpisa in kako se prijavite:

FKPV | Foto: FKPV Foto: FKPV

Prijave so odprte – ne zamudite priložnosti!

Želite narediti korak naprej v svoji karieri, pridobiti uporabna znanja in se vpisati v program, ki vam omogoča največjo mero prilagodljivosti?

Na FKPV se lahko vpišete do 30. septembra 2025

Na Abituro pa do 9. oktobra 2025

Ne zamudite tudi informativnega dne – 18. septembra 2025.

