Pe. M.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
21.38

35 minut

poškodba alpsko smučanje Gino Caviezel

Švicar se je na sneg vrnil v Zermattu

Gino Caviezel 231 dni po grdem padcu spet smuča #video

Pe. M.

Gino Caviezel | Gino Caviezel si je konec decembra po grdem padcu poškodoval koleno, zdaj pa se je po več kot 230 dneh vrnil na smuči. | Foto Guliverimage

Gino Caviezel si je konec decembra po grdem padcu poškodoval koleno, zdaj pa se je po več kot 230 dneh vrnil na smuči.

Foto: Guliverimage

Decembra lani je brutalna proga v Bormiu zahtevala več "žrtev", med njimi je bil tudi Švicar Gino Caviezel, ki je grdo padel na superveleslalomu in predčasno končal sezono. Triintridesetletnik je zdaj sporočil spodbudno novico, po več kot 230 dneh se je vrnil na sneg in smučal.

Cyprien Sarazzin, Bormio
Zdravnik o stanju nesrečnega Francoza: Ne vem, ali bo še smučal

Svetovni pokal v alpskem smučanju lanske sezone v Bormiu ni ostal v lepem spominu Francozu Cyprienu Sarrazinu, Italijanu Pietru Zazziju, prav tako ne Švicarjema Joshui Mettlerju in Ginu Caviezlu. Če so se prvi trije poškodovali med treningom smuka, jo je Caviezel skupil na superveleslalomski preizkušnji.

Po grozljivem padcu si je izpahnil ramo in utrpel kompleksno poškodbo kolena, ki je zahtevala dolgo rehabilitacijo. A zdaj je 33-letnik delil spodbudno novico. "231 dni po padcu sem končno spet na snegu," je zapisal na družbenem omrežju Instagram in dodal video, na katerem v družbi brata Maura smuča na Zermattu. 

Gino Caviezel se je vrnil na sneg (video: Instagram):

Čeprav gre za pomemben korak na poti vrnitve, se Caviezel zaveda, da je "še daleč od 'običajnega' smučanja, ampak danes je bil dan, poln pozitivnih čustev. Dan za spomin in korak v prihodnost".

Družbo je rojaku na belih strminah delal tudi zmagovalec zadnjih štirih sezon svetovnega pokala Marco Odermatt.

Švicar pa ni edini, ki se je v teh dneh po poškodbi vrnil na sneg. Pred dnevi je prve zavoje po vrnitvi na umetnem snegu delil Marcel Hirscher.

Hirscher
Neutrudni as se je po 277 dneh od poškodbe vrnil na sneg
Nejc Naraločnik
Nejc Naraločnik na stopničkah v Čilu
Gino Caviezel, Bormio
Gino Caviezel ima poškodovano koleno in izpahnjeno ramo

poškodba alpsko smučanje Gino Caviezel
