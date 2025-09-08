Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
19.18

1 ura, 30 minut

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 19.18

South American Cup, superveleslalom

Nejc Naraločnik na stopničkah v Čilu

R. Sp.

SP Saalbach Nejc Naraločnik | Nejc Naraločnik | Foto Reuters

Nejc Naraločnik

Foto: Reuters

Slovenska ekipa alpskih smučarjev v hitrih disciplinah se v Čilu pripravlja na olimpijsko sezono, kjer so okusili tudi nekaj tekmovalnih zavojev. Nejc Naraločnik je na enem od superveleslalomov v La Parvi končal na stopničkah.

Slovenski specialisti za hitre discipline so se avgusta odpravili v Čile na prvega od dveh tritedenskih kampov. Pretekli konec tedna so treninge podkrepili tudi s superveleslalomsko preizkušnjo.

V La Parvi, kjer so izvedli South American Cup, je bil najhitrejši Čeh Jan Zabystran, na drugem mestu je z 32 stotinkami sekunde zaostal Šved Felix Monsen, tretji pa je je bil z 62 stotinkami zaostanka Nejc Naraločnik.

Rok Ažnoh je bil 6., Martin Čater in Alen Hriberšek nista prišla do cilja.

