Nejc Naraločnik na stopničkah v Čilu

Slovenska ekipa alpskih smučarjev v hitrih disciplinah se v Čilu pripravlja na olimpijsko sezono, kjer so okusili tudi nekaj tekmovalnih zavojev. Nejc Naraločnik je na enem od superveleslalomov v La Parvi končal na stopničkah.

Slovenski specialisti za hitre discipline so se avgusta odpravili v Čile na prvega od dveh tritedenskih kampov. Pretekli konec tedna so treninge podkrepili tudi s superveleslalomsko preizkušnjo.

V La Parvi, kjer so izvedli South American Cup, je bil najhitrejši Čeh Jan Zabystran, na drugem mestu je z 32 stotinkami sekunde zaostal Šved Felix Monsen, tretji pa je je bil z 62 stotinkami zaostanka Nejc Naraločnik.

Rok Ažnoh je bil 6., Martin Čater in Alen Hriberšek nista prišla do cilja.