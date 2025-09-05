Smučarski as Marcel Hirscher, ki se je lani iz pokoja vrnil v tekmovalni ritem, a nato sezono zaradi strganih vezi v levem kolenu predčasno končal že decembra, se je po 277 dneh vrnil na sneg. Prve zavoje je naredil na umetnem snegu v dvorani nedaleč od Rotterdama. Veseli ga, da je koleno dobro zdržalo test, se pa zaveda, da ga do tekmovalne vrnitve čaka še veliko dela.

Marcel Hirscher je pred slabim letom in pol napovedal, da se vrača v beli cirkus kot profesionalni alpski smučar. A da ne bo več tekmoval za Avstrijo, v dresu katere je dosegel vse smučarske uspehe, pač pa bo zastopal Nizozemsko, domovino svoje matere.

A sezona osemkratnega zmagovalca svetovnega pokala ni šla po željah. Decembra lani si je na treningu na Reiteralmu strgal križno vez levega kolena, sledili sta operacija in daljša rehabilitacija.

277 dni po poškodbi je 36-letnik znova smučal. Prve zavoje je naredil v dvorani v Zotermeeru. Čeprav je bila proga na umetnem snegu dolga le 210 metrov, je bilo veselje, da je lahko spet smučal, neizmerno.

Hirscher se je na sneg vrnil v dvorani na Nizozemskem (Instagram Marcel Hirscher):

Tri lekcije

"Zelo dobro prvo smučanje s tremi ključnimi lekcijami. Prvič: moje koleno se je dobro odzvalo, kar je res super. Drugič: veselje do smučanja ostaja. Tretjič: pot vrnitve v tekmovalni ritem bo še dolga," so Hirscherja povzeli pri Kleine Zeitungu.

Šampion je ob tem poudaril, kako srečen je bil lahko med prvo kariero, da ni imel resnejše poškodbe. "Zdaj sem naredil majhne korake na poti vrnitve. Videl sem druge z enako poškodbo in tudi to, kako težki so lahko včasih ti majhni koraki. To je del življenjskih izkušenj, ki mi jih je do zdaj manjkalo. Zaradi tega sem še toliko bolj hvaležen, da se v svoji prvi karieri nisem nikoli poškodoval. Kapo dol vsem, ki se po takšni poškodbi prebijejo nazaj."

Zaveda se, da je pot do vrnitve v tekmovalni ritem še dolga. Foto: Guliverimage

Koleno je hvaležno in pripravljeno za napad

Hirscher je pred tedni dal vedeti, da v alpskem smučanju še ni rekel zadnje besede, a pred sezono, ki prinaša olimpijske igre, ostaja previden. "Do pravega treninga je še dolga pot. Vsi uporabljamo vremenske aplikacije, da ugotovimo, kje bo potekal naslednji blok treninga. V tej fazi vrnitve niso zelo pomembne le snežne razmere, ampak tudi vidljivost. Odločitev bomo sprejeli v kratkem času, odvisno od razmer," je odvrnil na vprašanje, kam se odpravlja na trening, in poudaril hvaležnost, da je koleno v dobrem stanju.

"Če bi moje koleno lahko govorilo, bi reklo: 'Hvala, ker si me devet mesecev varčeval, zdaj pa je čas za napad!'"