Benedik opozarja: Brez nadgradnje tekem ne bo več

V Kranjski Gori že pogledujejo proti slovenskima smučarskima vrhuncema zime. Šest mesecev pred moškima tekmama svetovnega pokala v alpskem smučanju v domačem alpskem smučarskemu klubu snujejo priprave, da bi zimo pričakali čim bolje pripravljeni. Januarja se bodo pod Vitrancem najprej merile ženske.

Ikonično tekmovalno progo v Podkorenu so si danes ogledali Marcus Waldner, direktor svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške, Peter Gerdol, direktor svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske, ter oba tekmovalna direktorja svetovnega pokala za tehnične discipline za moške oziroma ženske, Jani Hladnik in Markus Mayr.

Predstavniki Mednarodne smučarske zveze (Fis) so opravili pogovor s predstavniki Smučarske zveze Slovenije, lokalne skupnosti in z vodilnimi možmi kranjskogorskega alpsko smučarskega kluba.

Kranjska Gora je ohranila marčevski termin moških tekem svetovnega pokala. Pokal Vitranc v svoji že 65. izvedbi bo v povsem klasični izdaji na sporedu prvi konec tedna v marcu, 7. marca z veleslalomom in 8. marca s slalomom. Prizorišče bo v novi sezoni gostilo tudi žensko karavano, potem ko je zlata lisica ostala brez tekem v Mariboru. Na prvih tekmah svetovnega pokala v koledarskem letu 2026 bodo alpske smučarke tekmovale v veleslalomu in slalomu 3. in 4. januarja.

Jubilejna 60. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo začela že čez 54 dni na avstrijskem Tirolskem v Söldnu. Ženski veleslalom bo 25. oktobra, moški pa se bodo za prve točke v olimpijski sezoni na ledeniku Rettenbach v veleslalomu merili dan pozneje.

"Gre za redne obiske, 'letno inšpekcijo', ko pregledamo, kaj je bilo v minuli sezoni dobro, kaj slabo, kaj bi se dalo izboljšati. Dobili smo smernice, ki bodo tudi podlaga za kasnejši podpis protokola za izvedbo same tekme," je v izjavi za STA dejal nekdanji vrhunski smučar Gregor Benedik, ki kot predsednik vodi kranjskogorski klub in OK Pokal Vitranc.

Predstavniki mednarodne smučarske zveze so pohvalili organizatorje svetovnega pokala v Sloveniji za obe letošnji tekmi.

Foto: Aleš Fevžer

Največji izziv je izdelava tehničnega snega

"Največji izziv je izdelava tehničnega snega," je dejal Benedik, ki je omenil investicije v zasneževanje, s katerimi se na najmanjšo možno mero omeji tveganja, ki jih prinaša vreme.

Postavili bodo deset novih snežnih topov, načrtujejo tudi izboljšanje sistema zasneževanja. "Analize so pokazale, da bi potrebovali dva nova hladilnika, hladilna stolpa za vodo, kar bi nam omogočilo, da bi zasneževali tudi ob toplejših zunanjih temperaturah," je dejal Benedik.

"Idealno bi bilo, če bi vodo, ki jo črpamo za zasneževanje, ohladili na 1,5 stopinje, zdaj temperatura vode na topu znaša šest stopinj Celzija. Videli bomo, ali bomo to lahko dosegli s servisiranjem obstoječega hladilnega sistema ali bo treba iti v nadgradnjo oziroma nakup novih. Investicija v tem primeru bi znašala 250.000 evrov," je omenil Benedik.

S tem bi zagotovili tudi zanesljiv obstoj smučarskega svetovnega pokala v Sloveniji, kar je tudi v interesu mednarodne federacije.

Benedik: Brez nadgradnje tekem ne bo več

"Brez nadgradnje tekem ne bo več," svari Benedik, ki je zadovoljen, da še vedno uživajo zaupanje in da imajo zagotovila, da bo Kranjska Gora na tekmovalnem koledarju svetovnega pokala do leta 2030.

Navzoč je bil tudi generalni sekretar organizacijskega komiteja ženskih tekem v Kranjski Gori, Tomaž Šušteršič.

"Gre za zelo pomemben sestanek, ki nas nenazadnje tudi opomni, da je zimska sezona že resno pred vrati, predvsem pa si vsi potrebni deležniki povemo, da smo pripravljeni na sezono, da bo vse tako, kot mora biti," je dejal Šušteršič.

"Treba je imeti vse pripravljeno, da ko bodo ustrezne nizke temperature, da se snežni topovi samo še vključijo, da izkoristimo vsak dan, vsako uro, za snežno pripravo, ki nam bo omogočila čim bolj kakovostno izvedbo samega tekmovanja," je še dejal.